Tisza-kormány: új irányt vett Magyarország a régiós szövetséggel és a NATO-val - Hírek percről percre szombaton

Külpolitikai fordulat és hazai döntések a kormány napirendjén
A pénteken zárult brüsszeli állam- és kormányfői találkozó mellett a magyar diplomáciai és szövetségi kapcsolatok is új irányt vettek. A miniszterelnök június 23-ára Budapestre hívta a partnerországok vezetőit, amivel többéves szünet után éledhet újra a V4-es együttműködés. A külpolitikai fordulatot jelzi az is, hogy a kormány a NATO irányába is új megközelítést és hangnemet alkalmaz.
A nemzetközi tárgyalásokkal párhuzamosan itthon is jelentős döntések születtek. A kabinet felülvizsgálja a korábban odaítélt kaszinó- és dohánykoncessziókat, emellett véglegessé vált, hogy a jövőben nem épülnek új épületek a Városligetben.
Címlapkép: Getty Images, Photo by Pier Marco Tacca
Bármikor kirobbanhat az az uniós konfliktus, ami a magyar gazdaságot is kényszerhelyzetbe hozhatja
Az Európai Tanács ülésén kiemelt téma volt az EU–Kína kereskedelmi kapcsolat fenntarthatatlansága: a napi egymilliárd eurós uniós kereskedelmi deficit és a kínai állami támogatásokkal megtámasztott túlkapacitások egyre nagyobb nyomást helyeznek az európai iparra. Az Európai Bizottság szóvivője a Portfolio-nak arról beszélt, hogy Brüsszel párhuzamosan folytat diplomáciai egyeztetéseket Pekinggel és készít elő védintézkedéseket, miközben méltányosságot és kölcsönösséget vár a piaci hozzáférésben. Az OECD friss adatai alátámasztják az uniós aggályokat: a kínai iparvállalatok árbevétel-arányosan átlagosan nyolcszor több állami támogatást kaptak, mint OECD-beli versenytársaik. Brüsszel egyre inkább a belső piaci korlátozások felé fordul, amely a Magyarországra érkező kínai beruházásokat is fenyegeti.
Magyar Péter Brüsszelben járt, lemondott Orbán Balázs
Magyar Péter miniszterelnök első uniós csúcstalálkozóján vett részt Brüsszelben, ahol a Magyarország elleni 7-es cikk szerinti eljárás lezárásáról is tárgyaltak. A kormányfő június 23-ra Budapestre hívta a visegrádi partnereket, újraindítva a többéves szünet után a V4-együttműködést. Itthon is fontos bejelentések záporoztak: felülvizsgálják a kaszinó- és dohánykoncessziókat, a Városligetben nem épül új épület, és a NATO felé is új hangot ütött meg a kormány. Ma Brüsszelben folytatódik az uniós vezetők csúcstalálkozója.
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