Tisza-kormány: új irányt vett Magyarország a régiós szövetséggel és a NATO-val - Hírek percről percre szombaton

A pénteken zárult brüsszeli állam- és kormányfői találkozó mellett a magyar diplomáciai és szövetségi kapcsolatok is új irányt vettek. A miniszterelnök június 23-ára Budapestre hívta a partnerországok vezetőit, amivel többéves szünet után éledhet újra a V4-es együttműködés. A külpolitikai fordulatot jelzi az is, hogy a kormány a NATO irányába is új megközelítést és hangnemet alkalmaz.

A nemzetközi tárgyalásokkal párhuzamosan itthon is jelentős döntések születtek. A kabinet felülvizsgálja a korábban odaítélt kaszinó- és dohánykoncessziókat, emellett véglegessé vált, hogy a jövőben nem épülnek új épületek a Városligetben.