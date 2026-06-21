A SpaceX csak a kezdet volt - Hány gigacéget bír még el a tőzsde?

A SpaceX rekordméretű tőzsdei bevezetése csak a kezdete lehet az idei év egyik legfontosabb piaci sztorijának. A következő hónapokban az AI két legfontosabb magánpiaci szereplője, az OpenAI és az Anthropic is megjelenhet a tőzsdén, miközben több más nagy technológiai cég is a nyilvános piacra lépést készíti elő. Első ránézésre ez jó hír a befektetőknek, hiszen végre közvetlenül is meg lehet venni az AI-forradalom eddig zárt ajtók mögött működő szereplőit. Ráadásul az OpenAI tőzsdére lépésének szimbolikus jellege is van, a 2022 végén indult bikapiac egyik fontos kezdőlökése éppen a ChatGPT megjelenése, majd az arra épülő AI-trade felfutása volt. A történet másik olvasata viszont az, hogy a hirtelen megugró részvénykínálat próbára teheti a piac felszívóképességét, és egy ponton tőkét szívhat el a meglévő piaci nyertesektől.

Az IPO-k éve

Az idei évben nem szokványos IPO-hullámról van szó. A SpaceX már önmagában történelmet írt, hiszen a vállalat 75 milliárd dollárt vont be a kibocsátáson, majd a greenshoe opció lehívása után a teljes összeg 85,7 milliárd dollárra nőtt, amivel minden idők messze legnagyobb IPO-ját hajtotta végre. Az IPO látványos siker volt, a részvényeket 135 dolláron árazták, majd napokkal később már 200 dollár fölött forgott a papír, a társaság piaci kapitalizációja pedig átlépte 2 ezer milliárd dollárt. A kibocsátás ráadásul többszörös túljegyzés mellett zárult, így elsőre úgy tűnhet, hogy a piac bőven elbírja, sőt, éhezik az ilyen nagy sztorikra.

Csakhogy a SpaceX várhatóan nem az egyetlen nagyméretű IPO lesz idén.

Ha minden terv szerint alakul, akkor az OpenAI és az Anthropic is megjelenhet a tőzsdén. Az OpenAI a Reuters szerint 1 000 milliárd dolláros értékeltséget célozhat a tőzsdei debütálásnál, az Anthropic pedig nem sokkal az IPO bejelentése előtt 65 milliárd dollárt vont be 965 milliárd dolláros értékeltségen. Ha a SpaceX, az OpenAI és az Anthropic együtt valóban 4 ezer milliárd dollár körüli összértéken jelenik meg a piacon, az már az S&P 500 nagyjából 65 ezer milliárd dolláros kapitalizációjához mérve is 6 százalék körüli tétel.