A SpaceX csak a kezdet volt - Hány gigacéget bír még el a tőzsde?

Az IPO-k éve
Az idei évben nem szokványos IPO-hullámról van szó. A SpaceX már önmagában történelmet írt, hiszen a vállalat 75 milliárd dollárt vont be a kibocsátáson, majd a greenshoe opció lehívása után a teljes összeg 85,7 milliárd dollárra nőtt, amivel minden idők messze legnagyobb IPO-ját hajtotta végre. Az IPO látványos siker volt, a részvényeket 135 dolláron árazták, majd napokkal később már 200 dollár fölött forgott a papír, a társaság piaci kapitalizációja pedig átlépte 2 ezer milliárd dollárt. A kibocsátás ráadásul többszörös túljegyzés mellett zárult, így elsőre úgy tűnhet, hogy a piac bőven elbírja, sőt, éhezik az ilyen nagy sztorikra.
Csakhogy a SpaceX várhatóan nem az egyetlen nagyméretű IPO lesz idén.
Ha minden terv szerint alakul, akkor az OpenAI és az Anthropic is megjelenhet a tőzsdén. Az OpenAI a Reuters szerint 1 000 milliárd dolláros értékeltséget célozhat a tőzsdei debütálásnál, az Anthropic pedig nem sokkal az IPO bejelentése előtt 65 milliárd dollárt vont be 965 milliárd dolláros értékeltségen. Ha a SpaceX, az OpenAI és az Anthropic együtt valóban 4 ezer milliárd dollár körüli összértéken jelenik meg a piacon, az már az S&P 500 nagyjából 65 ezer milliárd dolláros kapitalizációjához mérve is 6 százalék körüli tétel.
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