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Bármit megtesz az energiáért a Microsoft
Befektetés

Bármit megtesz az energiáért a Microsoft

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A Chevron olajipari óriásvállalat húszéves megállapodást kötött a Microsofttal egy nyugat-texasi adatközpont földgázalapú áramellátásáról, ami a technológiai óriáscég eddigi egyik legjelentősebb elmozdulását jelenti a fosszilis energiaforrások felé - írta a Cnbc.

A Chevron húszéves megállapodást kötött a Microsofttal egy nyugat-texasi adatközpont földgázalapú áramellátásáról, ami

a technológiai óriás eddigi egyik legfontosabb nyitását jelenti a fosszilis energiaforrások irányába.

A Project Kilby névre keresztelt létesítmény várhatóan csaknem 2,7 gigawatt villamos energiát fogyaszt majd, ami körülbelül kétmillió háztartás áramszükségletének felel meg. Az áramtermelés oroszlánrészét a Chevron partnere, a GE Vernova által gyártott nagyteljesítményű gázturbinák biztosítják, de a Caterpillar is szállít berendezéseket a projekthez. Az energiatermelő infrastruktúrát közvetlenül az adatközpont területén építik ki.

A texasi Reeves megyébe tervezett beruházás építési munkálatai még nem kezdődtek el. A Chevron az idei év második felében hozza meg a végleges beruházási döntést, így az adatközpont energiaellátása várhatóan 2028-ban indulhat el.

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A Microsoft idén 190 milliárd dolláros beruházási kiadással számol, ami 61 százalékos növekedést jelent a 2025-ös szinthez képest, miközben a vállalat folyamatosan bővíti adatközpont-hálózatát. A technológiai óriás eddig elsősorban megújuló energiaforrásokra és egyre inkább az atomenergiára támaszkodott, hogy ellensúlyozza létesítményeinek szén-dioxid-kibocsátását.

A Chevronnal kötött megállapodás ugyanakkor rávilágít arra, hogy a Microsoft az exponenciálisan növekvő áramigényének kielégítése érdekében a fosszilis tüzelőanyagok felé is nyit, még ha ez nehezen egyeztethető is össze a vállalat saját klímavédelmi célkitűzéseivel.

Címlapkép forrása: picture alliance

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