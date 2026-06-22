Évtizedes álom teljesülhet: rendet vág a Tisza-kormány a titkos alapoknál – Mit szólnak a piaci szereplők?

Nagy előrelépést hozhat a magántőkealapok átláthatóságában a Tisza-kormány 110 oldalas törvénycsomagja: a javaslat alapján jóval nehezebb lenne elrejteni, kik a zártkörű befektetési alapok – köztük a magántőkealapok – tényleges tulajdonosai és végső haszonhúzói, kik gyakorolnak valódi kontrollt, és kik részesülnek érdemi kifizetésekben. A csomag a pénzmosás elleni szabályokon, a tényleges tulajdonosi nyilvántartáson, a közbeszerzési kizáró okokon és a befektetési alapokra vonatkozó felügyeleti szabályokon keresztül nyúl bele a rendszerbe. A Portfolio-nak nyilatkozó piaci szereplők azonban arra figyelmeztetnek: a heves "rendrakás" közben különbséget kell tenni a vagyonrejtegetésre használt konstrukciók és a valódi vállalatfinanszírozást végző alapok között. Különösen érzékeny kérdés, mi lesz azokkal az állami befektetési vállalásokkal, amelyeket az MFB, az Exim vagy más állami szereplők már megtettek piaci alapon működő alapok felé, hiszen a struktúrát rendeltetésszerűen használó, tőzsdén kívüli innovatív befektetéseket megvalósító tőkealapok is nagyban kitettek az állami szerepvállalásnak. Fontos az is, hogy a vagyonvisszaszerzésről egyelőre semmit nem mond a tervezet, de a magántőkealapok biztosan a Vagyonvisszaszerzési Hivatal látókörében lesznek.

Hétfőn tárgyalja és kedden fogadhatja el az országgyűlés azt a 110 oldalas, EU-forrásokhoz kapcsolódó korrupcióellenes és átláthatósági csomagot, amely érdemben hozzányúl a magántőkealapok világához. A csomag a magántőkealapokon túl sok más ponton is változtatna a hazai berendezkedésen: módosítja a vagyonnyilatkozati rendszert, erősíti az Integritás Hatóság jogköreit, átalakítja a közbeszerzési átláthatósági szabályokat, bővíti a közadat-nyilvánosságot, és rendezi a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a KEKVA-k sorsát is. A magántőkealapok szempontjából a legfontosabb változtatások

a pénzmosás elleni törvény,

a tényleges tulajdonosi nyilvántartásról szóló szabályozás,

a kollektív befektetési formákról szóló törvény, valamint

a közbeszerzési törvény módosítása lehetnek.

A javaslat kiindulópontja, hogy a magyar szabályozás eddig nem tudta megfelelően kezelni azokat a zártkörű befektetési struktúrákat, ahol a formális alapkezelő látható volt ugyan, de a befektetési jegyek mögötti végső tulajdonosok, haszonhúzók vagy tényleges irányítók nem. Zeisler Judit, a Transparency International Magyarország szakpolitikai vezetője a Portfolio-nak kiemelte: a befektetők, vagyis a befektetési jegyek tulajdonosainak kiléte eddig nem volt ismert sem a nyilvánosság, sem a hatóságok előtt, és nem kerültek be a NAV tényleges tulajdonosi nyilvántartásába. 2024-ben a magyar szabályozás hiányossága okán uniós kötelezettségszegési eljárás is indult Magyarországgal szemben, mivel a magántőkealapoknak és más zártkörű tőkealapoknak a tulajdonosai nem jelentek meg az uniós szabályokat átültető magyar pénzmosás elleni rendelkezésekben. Ezt azóta némileg pótolta Magyarország, de az új törvénycsomag ennél részletesebb rendelkezéseket tesz a magántőkealapok átláthatóságának a javítása érdekében – vélekedett Zeisler Judit.

A Tisza-csomag egyszerre reagál a hazai politikai igényekre és uniós pénzmosásellenes elvárásokra, amelyeket túl is teljesít.

Az EU új pénzmosás elleni csomagja, az AMLD6 és az AMLR azt célozza, hogy az összetett vagyonkezelő struktúrák végső haszonhúzói azonosíthatók legyenek. Magyarországon a Pmt. módosítása már 2025. január 1-jén hatályba lépett, de a 2024 végéig bejegyzett "régi" alapok másfél éves türelmi időt kaptak. Ez 2026. július 1-jén jár le, ettől kezdve nekik is rögzíteniük kell tényleges tulajdonosaikat. A mostani javaslat erre tesz rá egy lapáttal: az alapkezelőknek 2026. október 5-ig visszamenőleg, legalább 2020. február 1-jéig adatot kellene szolgáltatniuk a tényleges tulajdonosokról és irányítókról. Ez akadályozná, hogy a korábbi haszonhúzók egyszerű átrendezéssel eltűnjenek. Közben 2026. július 10-ig az AMLD6 hozzáférési szabályait is át kell ültetni, köztük a "jogos érdek" elvét, amely alapján újságírók, korrupcióellenes civilek és kutatók is adatot kérhetnek. 2027. július 1-jétől jönnének az új magyar felügyeleti szabályok, 2027. július 10-én pedig teljesen élesedik az uniós AMLR. Mindezekhez képest tehát még tovább is lép a Tisza javaslatcsomagja.

Ki számít majd tényleges tulajdonosnak?

A törvényjavaslat egyik legfontosabb eleme, hogy új, részletes szabályt vezet be a zártkörű befektetési alapok tényleges tulajdonosaira – ebbe a körbe tartoznak a magántőkealapok és a kockázati tőkealapok is. Tényleges tulajdonosnak minősülne az a természetes személy, aki egyedül vagy közeli hozzátartozójával együtt az alap befektetési jegyeinek legalább 25 százalékát tulajdonolja. Ha a befektető nem magánszemély, hanem cég, alapítvány vagy más szervezet, akkor annak végső természetes személy tulajdonosát kell visszafejteni.

A javaslat azonban nem áll meg itt:

tényleges tulajdonosnak fog számítani az is, aki a kezelési szabályzat alapján jóváhagyhatja annak meghatározott módosításait, az alapkezelés átruházását, vagy más módon tényleges irányítást, ellenőrzést, gazdaságilag egyenértékű befolyást gyakorol az alap felett.

Ide tartozhat például az, aki

befolyásolni tudja az alap befektetési politikáját, befektetési döntéseit, eszközallokációját vagy kockázatkezelését,

illetve aki szavazati vagy vétójoggal rendelkezik az alapkezelő döntéshozatalában.

A Pmt. általános tényleges tulajdonosi fogalma is bővülne: számítana az is, ha valaki elsőbbségi jogokon, osztalék- vagy eredményrészesedési jogosultságon keresztül legalább 25 százalékos kifizetésre jogosult, vagy az elmúlt 5 üzleti évben ilyen mértékű kifizetés került számára előírásra.

További előrelépés, hogy a tervezet nagyon részletesen felsorolja azokat a struktúrákat, amelyekkel korábban meg lehetett kerülni a tényleges tulajdonosok feltárását, ilyenek lehetnek például az osztalékelsőbbségi részvények, vagy azok a többszintű konstrukciók, ahol magántőkealapok mögött újabb magántőkealapok állnak. Ez azoknak a bankoknak és más szolgáltatóknak is segíti a munkáját, amelyeknek az a feladatuk, hogy átvilágítsák az ügyfeleiket – mutat rá Zeisler.

A "strómanok" problémája azonban továbbra is fennáll, azaz megpróbálhat úgy rejtőzködni valaki, hogy névleg nem ő maga, hanem valaki más jelenik meg egy alap mögött.

Visszamenőleg is látni akarják, ki állt az alapok mögött

A javaslat nagyobb transzparenciát célzó egyik legfőbb eleme a visszamenőleges adatszolgáltatás. A zártkörű befektetési alapok alapkezelőinek 2026. október 5-ig kellene első alkalommal adatot szolgáltatniuk a tényleges tulajdonosokról, méghozzá 2020. február 1-jéig, de legalább az alap létrehozásáig visszamenően.

A szolgáltatókra is új kötelezettségek hárulnak: ha egy bank vagy más pénzmosás elleni törvény hatálya alá tartozó szolgáltató zártkörű befektetési alappal kerül kapcsolatba, meg kell ismernie az alap kezelési szabályzatát, létesítő okiratát, tőkéjét, a befektetők tőkerészesedését, a befektetők jogait és kötelezettségeit.

Külön figyelmet kell fordítani a holdingstruktúrákra, párhuzamos alapokra, láncolatokra, vagyis minden olyan megoldásra, amely alkalmas lehet a végső tulajdonos elfedésére.

Ha magas kockázat merül fel, a szolgáltatónak mélyebben kell vizsgálnia a mögöttes befektetői láncolatot, az alapkezelő belső döntéshozatalát és javadalmazási rendszerét is.

A kollektív befektetési formákról szóló törvény (Kbftv.) módosítása emellett azt is előírná, hogy a zártkörű alap nyilvántartásba vételének feltétele legyen a kezelési szabályzat benyújtása az MNB-hez. A kezelési szabályzat módosítását pedig a hatálybalépést követő öt napon belül meg kellene küldeni a felügyeletnek.

Visszatennék a felügyelet látókörébe a kisebb alapokat

A törvénycsomag szövege értelmében a Kbftv. hatálya alól korábban részben kivett, de minimis / sub-threshold kockázati tőkealap-kezelők és az általuk kezelt tőkealapok ismét a Kbftv. szerinti MNB-felügyeleti keretbe kerülnének, különösen a kezelési szabályzatokra, a minősített befolyásszerzésre és az új adatszolgáltatási-átvilágítási kötelezettségekre tekintettel. Az érintett alapkezelőknek 2026. szeptember 30-ig kellene megfelelniük az új rendelkezéseknek..

Haszonics Balázs, a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA) elnöke, a Lead Ventures vezérigazgatója alapkezelői szemmel úgy vélekedett a javaslatról: annak elfogadása alapvetően eléri a nagyobb transzparenciára irányuló célkitűzéseket, és "teljesen elfogadható", hogy ők maguk is visszakerülnek az MNB felügyelete alá. Megjegyezte, hogy a kezelési szabályzatok és egyéb adatok kiadása plusz adminisztratív terhet jelent majd számukra, de a piaci sztenderdek szerint működő alapoknál ez nem okoz nagy gondot.

Haszonics kiemelte: a kezelési szabályzatok bekérésével a szolgáltatók és a szabályozó is vizsgálni tudja, ki a valós vezető, hogyan működik az alap és nincs-e eltérítve a nyereség.

Szerinte vannak még nyitott részletszabályok, és néhány ponton talán "a ló másik oldalára" is áteshet a jogalkotó, de érthető, hogy most "rendet akarnak rakni".

Piaci felfordulásra ugyanakkor nem számít: ha az állami kötelezettségvállalások (commitment) ügye nem változik, ugyanúgy tudják folytatni a működésüket, legfeljebb több adminisztrációval.

Tánczos Péter, az Euroventures partnere szintén üdvözölte, hogy az 500 millió eurós limit alatti alapkezelők ismét felügyeleti keretbe kerülnek. Szerinte ezek korábban "teljesen szabályozatlan üres térbe estek", ami nem volt indokolt és nem felelt meg a szakmai sztenderdeknek. Ugyanakkor figyelmeztetett: fenn kell tartani a különbséget a de minimis alapkezelők és a nagy, jellemzően lakossági befektetőket kiszolgáló alapok között, nem lehet ugyanazokat az elvárásokat támasztani egy 500 millió euró alatti kockázatitőke-kezelővel szemben, mint egy 5-6 milliárdos alappal szemben.

Molnár András, a Portfolion vezérigazgatója úgy vélekedett: a magyarországi visszaélésekre a mostani törvénymódosítás egyfajta megoldás lehet. Elmondása szerint a Portfolion esetében teljesen transzparens, kik a befektetők, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a private equity eredeti logikájában volt egy védhető ráció amellett, hogy a limited partnerek ne jelenjenek meg közvetlenül befektetőként az alapok mögött.

Aki ugyanis lemond a pénze fölötti rendelkezésről az alap futamidejére, annak szerinte van piaci joga bizonyos anonimitáshoz.

Megjegyezte, hogy a Portfolionnál több alapban is fontos befektetőjük az MFB Invest és az Exim Invest; viszont meglátása szerint nincs ok arra, hogy ezek a befektetőként kivonuljanak a Portfolion életéből. A legnagyobb bizonytalanságot szerinte nem is a transzparenciaszabályok jelentik, hanem az, hogy a kifizetések, cash call-ok vagy állami befektetői vállalások esetleges visszatartása egy részben jól működő iparág alapműködését is fenyegetheti. Bízik abban, hogy azok az alapkezelők, amelyeknek van olyan múltbeli teljesítményük (track recordjuk), hozamot termeltek és visszafizették a rájuk bízott pénzt, ők meg tudják majd győzni befektetőiket az egészséges kapcsolat folytatásáról – erre a kérdésre lentebb még kitérünk.

60 százalékos részesedés fölött már jóval nagyobb hatalmat kaphat az állam

A Kbftv. fontos módosítása lehet, hogy a zártkörű befektetési alapoknál egyes, befektetői jóváhagyáshoz kötött döntések – különösen az alapkezelő kötelezettségeinek átruházása, illetve a kapcsolódó kezelési szabályzati módosítások – elfogadásához szükséges befektetői jóváhagyási arányt 75 százalékról 60 százalékra csökkentené, és bizonyos esetekben a felügyelet előzetes engedélyét is kivenné a folyamatból.

Ennek az lenne a gyakorlati jelentősége, hogy azon alapokban, ahol az állami befektető ténylegesen legalább 60 százaléknyi szavazati/jóváhagyási joggal rendelkezik, könnyebben gyakorolhat majd befolyást az alapkezelő leváltására vagy az alap működési szabályainak módosítására.

Ez azoknál az alapoknál lehet különösen fontos, ahol az állam – például az MFB-n vagy más szereplőn keresztül – 70 százalékos befektetői pozícióban van, ami a magántőkealapok piacán gyakori felállás. A korábbi 75 százalékos küszöb mellett egy 70 százalékos állami befektető nem feltétlenül tudott stratégiai döntéseket érvényesíteni, a 60 százalékos küszöb viszont növelheti az állam mozgásterét.

Zeisler Judit ezt is lényeges változtatásnak tartja; szerinte főként abban lehet jelentősége, hogy az állam képes legyen átvenni egyes alapok kezelését magán hátterű alapkezelőktől. Tánczos Péter ezt technikai eszköznek nevezte, amely szerinte arra biztosíthat megoldást, hogy

ha valahol kárt okoznak az államnak, azt meg lehessen állítani.

Hozzátette, hogy ez nem kritikus azoknál, ahol az állam jó befektetést csinált, és nincs oka visszaélni a jogosítványaival.

Az állami érdek több ponton is sérülhetett a magántőkealapok világában, legyen szó akár a túlzottan nagyvonalú alapkezelési díjakról, a túlárazott eszközökbe történő befektetésekről, vagy arról, ha az állam hozama be van "sapkázva", és a küszöb feletti hozam a kisebb részesedéssel jelenlévő magánbefektetőhöz kerül.

Molnár András arra figyelmeztetett: a "szakma lételeme", hogy az alapkezelőnek nagymértékű függetlensége maradjon a befektetési döntésekben. Az alapkezelési szabályzat éppen azt rögzíti, hogyan van biztosítva ez a függetlenség; szerinte bármilyen aránymódosítás mellett ennek az elvnek a jövőben is érvényesülnie kell.

Közbeszerzés: el sem indulhatnának az átláthatatlan társaságok

A törvénycsomag a közbeszerzési törvényt is érdemben módosítaná:

bevezetné az "átlátható gazdasági szereplő" fogalmát

– csak az minősülne ilyennek, akinek a Pmt. (pénzmosási törvény) szerinti tényleges tulajdonosa az ajánlatkérő számára megismerhető, és aki feltárja tulajdonosi és irányítási viszonyait. Ehhez kapcsolódva módosulna a kizáró ok: nem lehetne ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az, aki nem minősül átlátható gazdasági szereplőnek, az ajánlatkérő pedig a bírálat során további adatokat kérhetne a tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló magánszemély azonosításához.

Az ajánlatkérő további információkat is kérhet annak érdekében, hogy azonosítsa a tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló magánszemélyt. A nyertes ajánlattevőnek pedig a szerződés teljes időtartama alatt fenn kellene tartania tulajdonosi átláthatóságát. Ez a magántőkealapoknál azért is különösen fontos, mert a Transparency International gyűjtése szerint 2021 és 2024 között 83 olyan közbeszerzés-nyertes cég volt, amelynek tulajdonosi hátterében magántőkealap is megjelent. Ezek összesen 2603 milliárd forintnyi megbízást nyertek. Zeisler Judit rámutatott: a vita eddig arról szólt, pontosan mit jelent az átláthatóság: elegendő-e az alapkezelő vezetőit vagy tulajdonosait megnevezni, vagy a teljes befektetői kört is látni kell. Az uniós szabályok szerinte egyértelműen a teljes tulajdonosi kör átláthatósága felé mutatnak.

Kissé aggódik a piac, de nem a transzparencia miatt

A javaslatcsomag magántőkealapokra vonatkozó részeiről a piaci szereplők általánosságban úgy vélekednek: a nagyobb transzparencia méltányolható célkitűzés, és nem is ezzel van a probléma. Sokkal inkább az kelt bennük aggodalmat, hogy

egyelőre egyáltalán nincs tisztázva, mi lesz azoknak az állami vállalásoknak a sorsa, amelyeket a "tisztességesen" működő, a magántőkealapot mint struktúrát rendeltetésszerűen használó alapok felé tettek a meghatározó állami szereplők (pl. MFB, Exim).

Attól tartanak, hogy a nagy "politikai rendrakás" közepette minden magántőkealapot egy kalap alá vesznek, holott magántőkealap és magántőkealap között is nagy különbség van.

Haszonics Balázs szerint hangsúlyozta: a "mindent vissza kell szerezni" leegyszerűsített üzenete ugyan állampolgári nézőpontból méltányolható cél lehet, de nem szabad egy kalap alá venni azokat a szereplőket, akik régóta, eredményesen és piaci alapon végzik ezt a befektetési tevékenységet – akár állami tőke bevonásával is – azokkal, akik nem piaci viszonyok között használták fel a forrásokat.

Szerinte a magántőke mint befektetési stratégia "teljesen valid", az elmúlt években több olyan piaci szereplő nőtt ki, amely Magyarországon és a régióban is bizonyított.

Elárulta, hogy a közbeszédben forgó 2600 milliárd forintos állami kötelezettségvállalásból mintegy 600 milliárd forint a HVCA-tagokhoz köthető commitment, és jelenleg ennek az összegnek a 40-45 százaléka van már lehívva és befektetve. Vagyis a HVCA-tagoknál még bő 300 milliárd forint nincs is lehívva – Haszonics szerint az a javaslat, hogy az állami kötelezettségvállalásokat annulálják, ezt a piaci szegmenst veszélyeztetné. Ez olyan befektetési stratégiákat húzna át, amelyekre az alapkezelők és befektetőik hosszú távú terveket építettek.

Haszonics szerint a szabályozónak nemcsak a transzparens tulajdonosi háttér, de a transzparens működés is fogódzót jelenthet: intő példaként említette, ha egy alapkezelő nem árulja el, hogy mely cégekbe fektet. Szerinte nem elég azt nézni, hány százalék állami pénz van egy alapban, még fontosabb kérdés, hogy a struktúra egésze valóban szolgálja-e az állam mint befektető érdekeit, és hogy kik a mellette álló többi befektetők – ezeket a szempontokat a szabályozónak és a piacnak is végig szem előtt kell tartania. A Lead Ventures esetében például a MOL a másik nagy LP (limited partner) befektető, egy tőkeerős, nemzetközi cég jelenléte önmagában is jelzésértékű lehet.

A kockázati- és magántőke a gazdaság számára olyan vállalkozások növekedését finanszírozza, amelyek bankhitelből vagy tőkepiacról nehezen jutnának forráshoz, ezáltal elősegíti az innovációt, a termelékenység növekedését, a munkahelyteremtést és a gazdasági versenyképességet. Bár a PE/VC éves befektetési volumene az Európai Unió GDP-jének kevesebb mint 1%-át teszi ki, a gyorsan növekvő, innovatív és nem tőzsdei vállalkozások finanszírozásában aránytalanul nagy szerepet játszik, ezért a versenyképesség és az innováció szempontjából stratégiai jelentőségű – magyarázza Budai Judit, a HVCA jogásza.

Tánczos Péter a legnagyobb aktuális kockázatot abban látja, hogy az állami szereplők nem tudnak elég gyorsan különbséget tenni a korrekt és inkorrekt piaci szereplők között. Szerinte önmagában az új transzparenciaszabályozás nem okozhat problémát azoknak a piaci alapon működő, magánbefektetőkkel együttműködő, innovatív vállalkozásokat finanszírozó alapoknak, amelyekben állami szerepvállalás is van.

A gond az, hogy a "másik kategóriába" tartozó magántőkealapok miatt most egyfajta pillanatnyi áramszünet sújtja a pozitív piaci szereplőket is.



Az Euroventures saját működésében Tánczos minimális közvetlen változást vár, mert magyarországi alapkezelői tevékenységüket korábban megszüntették, és azt Hollandiában folytatták. A szabályozás elsősorban azokat érinti, akik Magyarországon végeznek alapkezelési tevékenységet: számukra inkább az a stratégiai kérdés, hogy a következő alapjukat merik-e ismét Magyarországon indítani, illetve, hogy a befektetőik bíznak-e majd annyira a magyar szabályozásban, hogy azt preferálják például egy holland jogi struktúrával szemben.

Zeisler Judit szintén nem tartja jó válasznak, ha mindent egységesen befagyasztanának, megszüntetnének vagy állami alapkezelőkhöz vinnének át. Szerinte a kulcsszó az átvilágítás: minden egyes befektetést külön részletesen kellene megvizsgálnia az államnak, a szükséges dokumentumokat nyilvánosságra kell hozni, és fel kell tárni, milyen visszásságok történtek az alapkezelők és befektetések kiválasztásánál.

Polacsek Csaba, a PwC Magyarország cégtársa arra hívta fel a figyelmet: ha az állam jelöli ki az alapkezelőt, ennek a gyakorlati oldala a kulcs. Kérdés, hogy lesz-e az állami oldalon szakmai képesség és csapat, aki ténylegesen tud élni ezzel a szerepkörrel.

Ha az állam ekkora vagyont akar felügyelni, akkor piaci áron meg kell fizetnie azokat a szakembereket, akik ezt kezelni tudják.

Fontosnak tartja továbbá, hogy ha az állam piaci konstrukcióba lép be, akkor piaci szereplőként is kell viselkednie: ne támogasson túl, de ne is tegye működésképtelenné a befektetéseket a bürokráciával. A gyors döntéshozatal és felelősségvállalás ezen a piacon kritikus fontosságú, ugyanakkor az állam által delegált szereplők sokszor nem mernek saját jogon, tisztségviselőként dönteni, hanem mindenhez külön jóváhagyást várnak – ez lelassítja, sőt el is lehetetlenítheti a befektetési döntéseket. A kihívás tehát nemcsak az, hogy az állam visszaszerezzen vagy megvédjen pénzeket, hanem hogy közben ne tegye tönkre a meglévő befektetések működését.

Jöhet a folytatás: mivel nem foglalkozik a törvénycsomag?

A javaslatcsomag kifejezetten aprólékosan foglalkozik a transzparenciával, vagyis azzal, hogyan kell majd feltárni a tényleges tulajdonosokat, átvilágítani az alapokat, és hogyan lehet kizárni az átláthatatlan szereplőket a közbeszerzésekből. De egyelőre nem rendezi az állami kötelezettségvállalások kérdését,

továbbá arról sem tudunk semmit, milyen szerepe lesz ezen a fronton a hamarosan felálló Vagyonvisszaszerzési- és védelmi Hivatalnak, márpedig ez a szerv minden bizonnyal kitüntetett figyelmet szentel majd a magántőkealapok szegmensének.

A tét az, hogy a nagy "rendrakás", a vagyonok elrejtésére szolgáló magántőkealapok kitisztítása közepette az állam képes lesz-e megkímélni azokat a piaci alapkezelőket, akik a magántőkealapok eredeti rendeltetésének megfelelően tőzsdén kívüli befektetéseket valósítottak meg, ilyen módon innovatív magyar és régiós cégeket, növekedési vállalkozásokat finanszíroznak.

Zeisler Judit azt is hozzátette: bár a törvénytervezet külön kiemeli, hogy a sajtó munkatársai, illetve a civil szervezetek, kutatók is ezentúl jogos érdekkel rendelkeznek ahhoz, hogy hozzáférjenek ezekhez az adatokhoz, ugyanakkor a szabályozás most még rendkívül bonyolult és bürokratikus a tényleges hozzáférést illetően. Az adatigényléshez külön engedélyt kell kérni a tőkepiacért, pénzpiacért felelős minisztertől, akinek 30 napja van válaszolni, és csak a miniszteri engedély birtokában fordulhat az adatigénylő az adóhatósághoz. Ez nagyon körülményes, ezért érdemes lenne biztosítani a gördülékenyebb hozzáférést azok számára, akiknek ehhez jogos érdeke fűződik.

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