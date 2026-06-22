Hatalmas megállapodást kötött a Claude fejlesztője az egyik legfelkapottabb vállalattal

A Micron Technology megállapodást kötött az Anthropic vállalattal memória- és tárolóeszközök szállításáról, valamint stratégiai befektetőként részt vett a tőzsdére készülő mesterségesintelligencia-fejlesztő legutóbbi finanszírozási körében.

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Miközben a mesterségesintelligencia-fejlesztők igyekeznek biztosítani a kritikus alkatrészeket a mind drágábbá váló adatközponti infrastruktúrájuk kiépítéséhez, a memóriagyártók a nagy sávszélességű memóriák és tárolóeszközök iránti robbanásszerűen növekvő keresletet próbálják kiaknázni.

A nagy sávszélességű memóriák (HBM) piacának egyik meghatározó szereplőjeként ismert Micron közölte, hogy

az Anthropic-kal közösen vizsgálja majd a memória- és tárolórendszerek teljesítményét a különböző mesterségesintelligencia-alapú számítási feladatok során.

Tom Brown, az Anthropic társalapítója és számítástechnikai igazgatója kiemelte, hogy számítási stratégiájuk sikere az architektúra minden egyes rétegének optimalizálásán múlik, így a memória és a tárolás kulcsszerepet játszik a Claude hatékony betanításában és üzemeltetésében.

A Micron emellett arról is beszámolt, hogy házon belül már bevezette a Claude modelleket, amelyeket kódolási és ágensalapú folyamatokhoz alkalmaz a mérnöki, gyártási és vállalati területeken, és tervezi ezek kiterjesztését.

Az Anthropic az utóbbi hónapokban több jelentős megállapodást is kötött számítási kapacitásának növelésére, többek között a CoreWeave, a Broadcom és a SpaceX vállalatokkal. A Claude Code kódolóasszisztensről ismert társaság június 1-jén bejelentette, hogy bizalmasan benyújtotta az amerikai tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat, miután a legutóbbi, H-sorozatú finanszírozási körben 65 milliárd dollárnyi tőkét vont be, 965 milliárd dolláros cégértékelés mellett.

Forrás: Reuters

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