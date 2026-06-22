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Jön a kötvénykibocsátás, nagy esésben a SpaceX
Befektetés

Jön a kötvénykibocsátás, nagy esésben a SpaceX

Portfolio
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Alig néhány nappal a tőzsdei bevezetése után máris a kötvénypiacra lép a SpaceX. A vállalat hétfőn jelentette be első kötvénykibocsátását, miközben mintegy 100,8 milliárd dolláros készpénzállományról számolt be - írja a CNBC.

Az űripari és mesterséges intelligenciával foglalkozó SpaceX fedezetlen kötvények kibocsátását tervezi. A befolyó összeget a tőzsdére lépéshez kapcsolódó áthidaló finanszírozás visszafizetésére, valamint egyéb általános vállalati célokra fordítják. A kötvénykibocsátással a piaci várakozások szerint

mintegy 20 milliárd dollárnyi forrást tervez bevonni a cég.

A SpaceX június 12-i tőzsdei debütálása az elmúlt évek legnagyobb nyilvános részvénykibocsátásának bizonyult, amely a túljegyzési opció lehívásával együtt csaknem 86 milliárd dolláros tőkét mozgósított. Az ügylet révén Elon Musk lett a világ első ezermilliárdosa, azaz billió dolláros vagyonnal rendelkező embere.

A papírok árfolyama a tőzsdére lépés óta meredeken emelkedett, így a SpaceX piaci értéke átmenetileg még az Amazonét is felülmúlta. A vállalat piaci kapitalizációja már korábban megelőzte a Broadcom, a Meta Platforms, valamint Elon Musk másik vállalata, a Tesla értékét is. Ma, a kötvénykibocsátás bejelentésének napján ugyanakkor

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a részvény mintegy 6,5 százalékos eséssel indította anapot.

A friss tőkebevonás hátterében a SpaceX nagyszabású, mesterséges intelligenciával kapcsolatos tervei állnak, amelyek hosszú távon akár az űrbe telepített adatközpontok kiépítését is magukban foglalhatják. 

spcx
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