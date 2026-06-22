Kemény világ jön a Porsche-nál, de a vezérigazgató elmondta, milyen profitmarzsot vár

A Porsche továbbra is 5,5–7,5 százalékos profit marzsot vár az idei évre, annak ellenére, hogy a stuttgarti sportautó-gyártónak komoly kihívásokkal kell szembenéznie az amerikai és a kínai piacon – számolt be a Reuters.
Michael Leiters, a Porsche vezérigazgatója a vállalat keddi közgyűlésére készített és hétfőn közzétett beszédében megerősítette a Volkswagen-leányvállalat idei várakozásait, ám egyúttal óvatosságra is intett.
A cégvezető úgy véli,
a közeljövőben nem reális a visszatérés a korábbi években megszokott, magasabb nyereségmarzsokhoz, mivel az Egyesült Államokban és Kínában is alapvető strukturális változások zajlanak a piacon.
Leiters egy múlt heti interjúban még arról beszélt, a Porsche még a júliusi nyári gyárleállás előtt megállapodna a munkavállalói képviseletekkel az újabb költségcsökkentési intézkedésekről. A vállalatot egyszerre több oldalról éri nyomás:
akkor is említette az amerikai vámintézkedéseket, valamint az európai autóipari verseny éleződését és azt, hogy a gyengébb piaci környezet miatt már tavaly újabb takarékossági tárgyalásokat indított.
A költségcsökkentés nemcsak működési kiadásokat érintene, hanem a termelési kapacitások újratervezését is. Leiters szerint a Porsche idei járműgyártása alacsonyabb lesz, mint a tavalyi, nagyjából 280 ezres értékesítési volumen. A cégvezető azt hangsúlyozta, hogy a Porsche-nak akkor is nyereségesnek kell maradnia, ha kevesebb autót gyárt és ad el.
A vállalat a profitabilitási célok eléréséhez szorosabb együttműködést tervez az ugyancsak a Volkswagen-csoporthoz tartozó Audival. Ez arra utal, hogy a Porsche a belső csoportszinergiákra, a közös fejlesztésekre vagy működési megtakarításokra is jobban támaszkodna a következő időszakban.
Forrás: Reuters
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