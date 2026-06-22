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Megdöbbent a piac: kulcsembereket veszített a Google, zuhan az árfolyam
Befektetés

Megdöbbent a piac: kulcsembereket veszített a Google, zuhan az árfolyam

Portfolio
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Közel 7%-os eséssel kezdte a hétfői kereskedést az Alphabet részvénye, ami a legnagyobb napi visszaesés lehet egy év alatt.
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jelentős nyomás alá került hétfőn az Alphabet árfolyama, miután a piac egyszerre több kedvezőtlen fejleményt is értékelni kezdett a Google mesterségesintelligencia-stratégiájával kapcsolatban – számolt be a CNBC.

A befektetők egyik legnagyobb aggodalma az lehet, hogy

a Google az elmúlt napokban két kiemelten fontos AI-kutatóját is elveszítette.

A múlt héten jelentette be távozását Noam Shazeer, a Gemini mesterségesintelligencia-modellek egyik vezetője és a vállalat mérnöki alelnöke, aki az OpenAI-hoz igazolt. Shazeer különösen fontos szereplőnek számított a Google AI-stratégiájában, ráadásul alig két éve tért vissza a vállalathoz.

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Néhány nappal később újabb veszteség érte a DeepMindot: John Jumper, a Nobel-díjas kutató és az AlphaFold egyik megalkotója az Anthropicnál folytatja pályafutását. Az AlphaFold az elmúlt évek egyik legjelentősebb mesterségesintelligencia-alapú tudományos áttörése volt, amely több mint 200 millió fehérjeszerkezet előrejelzését tette lehetővé.

A személyi változások azért különösen érzékenyek a Google számára, mert a vállalat az elmúlt időszakban jelentős összegeket fordított az AI-versenyben való pozíciójának megerősítésére. A CNBC szerint az Alphabet

tavaly október óta mintegy 141 milliárd dollárnyi tőkét és hitelforrást vont be,

miközben folyamatosan bővíti adatközponti és mesterségesintelligencia-infrastruktúráját.

A piac ugyanakkor egyre inkább azt vizsgálja, hogy ezek a beruházások valóban fenntartható versenyelőnyt teremtenek-e. A bizonytalanságot tovább fokozta Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatójának hétvégén megjelent interjúja is. A Wall Street Journalnak nyilatkozva Nadella arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia piaca egyre inkább “kommoditizálódik”, vagyis az alapmodellek közötti különbségek csökkennek, miközben a szolgáltatások fokozatosan tömegtermékké válhatnak.

Ha ez a forgatókönyv valósul meg, akkor a befektetők szerint kérdésessé válhat, hogy az AI-fejlesztésekre fordított százmilliárd dolláros beruházások milyen megtérülést tudnak biztosítani a technológiai óriások számára.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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