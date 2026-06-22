Megdöbbent a piac: kulcsembereket veszített a Google, zuhan az árfolyam

jelentős nyomás alá került hétfőn az Alphabet árfolyama, miután a piac egyszerre több kedvezőtlen fejleményt is értékelni kezdett a Google mesterségesintelligencia-stratégiájával kapcsolatban – számolt be a CNBC.
A befektetők egyik legnagyobb aggodalma az lehet, hogy
a Google az elmúlt napokban két kiemelten fontos AI-kutatóját is elveszítette.
A múlt héten jelentette be távozását Noam Shazeer, a Gemini mesterségesintelligencia-modellek egyik vezetője és a vállalat mérnöki alelnöke, aki az OpenAI-hoz igazolt. Shazeer különösen fontos szereplőnek számított a Google AI-stratégiájában, ráadásul alig két éve tért vissza a vállalathoz.
Néhány nappal később újabb veszteség érte a DeepMindot: John Jumper, a Nobel-díjas kutató és az AlphaFold egyik megalkotója az Anthropicnál folytatja pályafutását. Az AlphaFold az elmúlt évek egyik legjelentősebb mesterségesintelligencia-alapú tudományos áttörése volt, amely több mint 200 millió fehérjeszerkezet előrejelzését tette lehetővé.
A személyi változások azért különösen érzékenyek a Google számára, mert a vállalat az elmúlt időszakban jelentős összegeket fordított az AI-versenyben való pozíciójának megerősítésére. A CNBC szerint az Alphabet
tavaly október óta mintegy 141 milliárd dollárnyi tőkét és hitelforrást vont be,
miközben folyamatosan bővíti adatközponti és mesterségesintelligencia-infrastruktúráját.
A piac ugyanakkor egyre inkább azt vizsgálja, hogy ezek a beruházások valóban fenntartható versenyelőnyt teremtenek-e. A bizonytalanságot tovább fokozta Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatójának hétvégén megjelent interjúja is. A Wall Street Journalnak nyilatkozva Nadella arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia piaca egyre inkább “kommoditizálódik”, vagyis az alapmodellek közötti különbségek csökkennek, miközben a szolgáltatások fokozatosan tömegtermékké válhatnak.
Ha ez a forgatókönyv valósul meg, akkor a befektetők szerint kérdésessé válhat, hogy az AI-fejlesztésekre fordított százmilliárd dolláros beruházások milyen megtérülést tudnak biztosítani a technológiai óriások számára.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Annyira nincs már víz a folyókban, hogy már a benzin se jut el a kutakra
A Hormuzi-szoros megnyílhat, de a folyók elapadtak, ami mindenhol gondot okoz.
Andrej Babiš bejelentette a szigorítást: a szünetekben sem mobilozhatnak majd a diákok
Szigorú lépést jelentettek be.
Brüsszel már pénzt is adna a tagállamoknak, csak toloncolják ki a bevándorlókat – Magyarország is részesülhet
19 tagállam kért finanszírozást a bevándorlás ügyének kezelésére.
Egyre nagyobb a feszültség az EU és Kína között, fontos tárgyalás jön
Jövő héten találkoznak.
Magyar Péter: hamarosan távozik a legfőbb ügyész
Ha nem megy magától, a kormány vissztér Nagy Gábor Bálint ügyére.
Nagyot menetelt az OTP
2 százalék fölötti pluszban zárt.
A Brexit óta nem tér magához Nagy-Britannia: miért bukott meg Keir Starmer?
Ismét lemondott egy miniszterelnök.
Forint erősödés: Idén tényleg olcsóbban nyaralhatunk külföldön!
Minden nyáron kiemelt kérdéssé válik a családok számára, mennyibe kerül majd a külföldi pihenés. Az elmúlt években a szállásárak, a vendéglátás és számos turisztikai szolgáltatás je
Minden összeállhatott az MNB-nek a kamatvágáshoz?
A vártnál kedvezőbb infláció, az erős forint, a csökkenő hazai hozamok és az enyhülő energiaár-kockázatok egyaránt javíthatták az MNB kamatcsökkentési mozgásterét. The post Minden össz
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olyan verzió is, hogy abból, amelyik előbb ér oda, vagy éppen vehetnék mindkettőből is, de me
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint?
A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dolgozni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: ekkora vagyon is elolvadhat, ha... The pos
"Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés
Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van
A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához?
A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
A Brexit óta nem tér magához Nagy-Britannia: miért bukott meg Keir Starmer?
Ismét lemondott egy miniszterelnök.
Nem akar csitulni az autópiaci turbulencia: most még nagyobb felelősség hárul a flottakezelőkre
Kövesdán Balázzsal, az MHC Mobility kereskedelmi vezetőjével és Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk a Portfolio Business Podcast legújabb adásában.
Volt egy egyéjszakás kalandunk a piacgazdasággal. Próbálkozzunk tovább!
Képes-e Magyarország élni a történelmi eséllyel?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.