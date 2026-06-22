„Most autógyártással nem lehet pénzt keresni” – drámai a helyzet az európai autóiparban

SpaceX: Álomgyár?
A SpaceX tőzsdei megjelenése azonnal a piac egyik legnagyobb történetévé vált: a cég értéke rövid idő alatt a világ legnagyobb vállalatai közé emelkedett, miközben az árbevételhez viszonyított árazás extrémnek tűnik. Áron és Viktor értékelése szerint Elon Musk nem pusztán vállalatokat épít, hanem tőkepiaci víziókat is: a Tesla esetében az elektromos autógyártás mellé önvezetést, robotaxit, energetikai üzletágat és humanoid robotokat kapcsolt, a SpaceX-nél pedig a Starlink, a Holdon történő chipgyártás vagy a Mars benépesítése adja a történet nagyobb horizontját.
Elon Musk a világtörténelem legnagyobb tőkeallokátora
– hangzott el az adásban Viktortól, a Portfolio vezető részvényelemzőjétől, utalva arra, hogy Musk pontosan érti, hogyan lehet a befektetői fantáziát, a zárt körű finanszírozást, az IPO-kat és a lakossági keresletet egymásra építeni. A SpaceX esetében ugyanakkor a fundamentumok körül több kérdés is maradt: a rakétaüzletág jelentős részben a Starlink műholdjainak feljuttatására dolgozik, vagyis a bevételi kör egy része cégcsoporton belüli logikával értelmezhető. A befektetői lelkesedés így egyszerre szól egy valós technológiai teljesítménynek és egy rendkívül magasra árazott jövőképnek.
Az autóipari válság újabb tünetei
Az autóiparban ezzel szemben jóval borúsabb kép rajzolódott ki. A Tesla európai eladásai ugyan a korábbi visszaesés után ismét látványosan javulnak, részben az új Model Y, részben az elektromos autók iránti kereslet, részben pedig az önvezető technológiával kapcsolatos várakozások miatt, de az európai hagyományos autógyártók helyzete egyre nehezebb. A BMW profitfigyelmeztetése jól mutatta a problémák súlyát: a kínai piaci gyengülés, az árverseny, a magas energiaköltségek, a kihasználatlan kapacitások és az elektromos átállás költségei egyszerre nyomják a marzsokat.
A prémiumgyártóknál korábban megszokott 7–10 százalékos operatív marzs helyett ma már sokkal alacsonyabb profitabilitással kell számolni.
Konkrétan most autógyártással nem lehet pénzt keresni
– fogalmazott Nagy Viktor, hozzátéve, hogy ez nem minden szereplőre igaz egyformán, de a trend több nagy gyártónál is látszik. Ezzel párhuzamosan egyre több autóipari szereplő keresi a hadiipari kapcsolódást: a Renault, a Volkswagen, a Porsche, a Mercedes, a Continental és az amerikai General Motors példája is azt mutatja, hogy a gyártók a védelmi ipar magasabb növekedési és értékeltségi kilátásaiban láthatnak menekülőutat.
Megoldódott Hormuz?
A harmadik kiemelt piaci téma a Hormuzi-szoros körüli feszültség volt. A geopolitikai kockázat gyorsan megjelent az olajárban, a kerozinköltségekben és a légitársaságok részvényárfolyamában is. A piacok rövid távon megkönnyebbüléssel fogadták a tűzszünetről és tárgyalási folyamatról szóló híreket, ami az olajár csökkenésén és a légitársasági papírok felpattanásán is látszott.
A kockázat azonban nem tűnt el teljesen: az iráni atomprogram, a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom megadóztatásának szándéka, valamint az izraeli–libanoni feszültség továbbra is bizonytalanságot jelent. A légitársaságok számára két fő kérdés maradt: lesz-e elég kerozin, illetve milyen áron lehet hozzájutni. Az olajár mérséklődése rövid távon kedvezhet a szektornak, különösen az európai nagy légitársaságoknak és a fapadosoknak, de a Wizz Airhez hasonló cégeknél a kerozin csak egy a több strukturális probléma közül.
A teljes adásban a három kiemelt téma mellett szó volt még a FIFA üzleti modelljéről és a futball-világbajnokság monetizációjáról, a Live Nation és az élménygazdaság erejéről, az Anthropic körüli amerikai nemzetbiztonsági vitáról, a magyar kötvénypiaci hozamcsökkenésről, valamint a MOL, a Mercedes, az Unilever és a SpaceX részvénypiaci megítéléséről is.
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