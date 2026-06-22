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Nyugdíjpénztári kalkulátort készített az MNB, portfóliónként mutatja a teljesítményt
Befektetés

Nyugdíjpénztári kalkulátort készített az MNB, portfóliónként mutatja a teljesítményt

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A megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg számítható ki a jegybank új Önkéntes Nyugdíjpénztári Kalkulátorával; akár konkrét piaci szereplőknél is - közölte az MNB.

A pénztári szektorral való szakmai konzultáció után – ingyenes, egyszerűen használható Önkéntes Nyugdíjpénztári Kalkulátort jelentetett meg honlapjánaz MNB. A cél segítséget nyújtani a fogyasztóknak a nyugdíjpénztári megtakarítás megtervezéséhez, megkönnyíteni a választást a piaci intézmények között, és közérthetőbbé tenni a pénztárak jellemzőit - közölték. A jegybank szerint ez fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átláthatóbb pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik.

Az MNB új kalkulátorában az érdeklődő (jelenlegi és leendő) pénztártagok járadék, illetve megtakarítás fókuszú kalkulációt is végezhetnek. Az elsőnél azt számíthatják ki, hogy az általuk elvárt (és a kalkulátorba begépelt) majdani havi pénztári nyugdíjjáradékhoz mennyit kellene havonta befizetniük. A második lehetőségnél pedig azt adhatják meg, hogy jelenleg havonta mekkora összeget kívánnak pénztárukba befizetni. Ez alapján a program kiszámítja, hogy mekkora összegű lesz nyugdíjba vonuláskor a teljes megtakarításuk, illetve a havi egyéni nyugdíjkiegészítésük.

Mindkét típusú kalkulátornál lehetőség van a teljes hazai önkéntes nyugdíjpénztári szektorra – az adott piaci szereplők konkrét portfólióira – is elvégezni a kalkulációt a megadott adatok alapján. A kalkulátor ugyanis

a pénztárak aktuális költséglevonásait, illetve a pénztári portfóliók elmúlt időszakának hosszú távú nettó hozamrátáit alapul véve mutatja meg

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a konkrét elvárt befizetés mértékét a célul kitűzött nyugdíjkiegészítéshez, illetve a vállalt havi befizetés után várható nyugdíjkiegészítés mértékét.

A kalkulációt befolyásolja, hogy a fogyasztó hány éves, így mennyi ideje van még a nyugdíjig. A kalkulátor ez alapján az adott pénztárak elmúlt 10, 15 vagy 20 éves nettó hozamrátáival számol. Számít az is, hogy a fogyasztónak van-e már pénztári nyugdíjcélú megtakarítása, milyen kockázatú pénztári portfóliót részesítene előnyben, számíthat-e munkáltatói hozzájárulásra, igénybe vehet-e adójóváírást, illetve, hogy a tagdíj-befizetésének mekkora hányadát teszi ki a pénztári költséglevonás. Az elvégzett kalkuláció eredménye mindenkor tájékoztató jellegű,

becsléseken alapul, azok elérése a jövőben nem garantálható.

Az MNB már eddig is évente közzétette honlapján a pénztárak éves hozamadatait, díjterhelési mutatóit (vagyis a tagdíjakból levont, valamint a vagyonkezeléshez kapcsolódó költségek mértékét kifejező mutatókat), illetve teljes költségmutatóit (TKM). Egy másik alkalmazásban emellett lehetőség van a pénztárak és az életbiztosítások TKM adatainak összehasonlítására is.

Mi itt írtunk legutóbb a pénztári hozamokról, illetve a TKM-ekről:

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A 25 hazai önkéntes nyugdíjpénztár jelenleg mintegy 1,1 millió taggal rendelkezik. A pénztárak az átlagos hosszú távú kedvező hozamok és alacsony költségek miatt versenyképes szereplők a nyugdíj-előtakarékossági ajánlatok piacán. Ha valaki aktív jövedelemszerző éveinek elején, már húszas éveiben kezdi meg a tagdíjfizetést, sokkal kisebb összegű havi tehervállalással is hasonló nyugdíjkiegészítésre tehet szert, mint pl. a negyvenes éveikben magasabb összeggel előtakarékoskodni kezdők - hívta fel a figyelmet az MNB.

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