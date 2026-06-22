Titkos SpaceX-projektre bukkantak az amerikai hatósági dokumentumokban

A SpaceX eddigi fejlesztései elsősorban az űrbe jutás költségeinek csökkentésére koncentráltak, legyen szó a Falcon 9 hordozórakétáról, a Dragon űrhajóról vagy a fejlesztés alatt álló Starship rendszerről. A Starfall azonban egy teljesen más problémára kínálhat megoldást:

hogyan lehet nagy mennyiségű rakományt gyorsan és olcsón visszahozni az űrből.

A rendelkezésre álló dokumentumok szerint a Starfall egy személyzet nélküli, korong alakú kapszula. Az eszköz átmérője körülbelül 3,1 méter, magassága kevesebb mint egy méter, saját tömege nagyjából 2100 kilogramm. Mindezek mellett akár 1000 kilogramm hasznos teher szállítására is alkalmas lehet. A leszállás ejtőernyők segítségével történne, a kapszula pedig a Csendes-óceánon érne vizet, ahonnan hajókkal emelnék ki.

A Starfall nem a Dragon utódja lehet. Míg a Dragon emberek és nagyobb mennyiségű rakomány szállítására készült, addig az új kapszula elsődleges célja a lehető legegyszerűbb és legolcsóbban gyártható visszatérő rendszer létrehozása lehet.

Ennek hátterében egy gyorsan fejlődő iparág áll. Az elmúlt években egyre több vállalat kezdett olyan termékek fejlesztésébe, amelyeket mikrogravitációs környezetben lehet előállítani. Ilyenek lehetnek bizonyos gyógyszeripari vegyületek, fehérjekristályok, félvezetők vagy speciális anyagok.

Az ilyen termékek előállítása ugyan megoldható az űrben, a Földre történő visszajuttatás azonban továbbra is szűk keresztmetszetet jelent. Jelenleg kevés olyan rendszer működik, amely rendszeresen és gazdaságosan képes rakományt visszahozni a világűrből.

A Starfall éppen ezt a piaci rést célozhatja meg.

A dokumentumok szerint azonban a SpaceX ennél is ambiciózusabb terveket fontolgathat. Az egyik lehetséges alkalmazási terület az úgynevezett pontról pontra történő rakétás szállítás, amelynek lényege, hogy a rakomány a Föld két pontja között részben az űr érintésével közlekedik. Ez lehetővé tehetné, hogy bizonyos kritikus fontosságú szállítmányok akár néhány óra alatt eljussanak a világ egyik végéből a másikba. Az ilyen megoldások iránt különösen a katonai és logisztikai szektor mutat érdeklődést, ahol a szállítási idő gyakran kulcsfontosságú tényező.

Az FAA dokumentumai alapján a Starfall első demonstrációs repülése sem lehet messze.

A tervek szerint a Starfall Demo küldetés egy Falcon 9 rakéta fedélzetén indulhatna a floridai Cape Canaveral SLC-40 indítóállásról. A küldetés során a SpaceX egyszerre demonstrálhatná az új jármű pályára állítását, űrbeli működését, a légköri visszatérést, az ejtőernyős leszállást és a tengeri mentést.

Ha a projekt valóban megvalósul, a SpaceX olyan cégeknek jelenthet komoly kihívást, mint a Varda Space Industries, az Inversion vagy az Atmos Space Cargo, amelyek szintén az űrbeli gyártás és a rakomány-visszahozatal piacára építik üzleti modelljüket. A különbség azonban jelentős: miközben ezek a vállalatok jellemzően maguk is a SpaceX rakétáit használják az indításokhoz, Elon Musk cége most úgy tűnik, a teljes értékláncot saját kézbe venné, az űrbe juttatástól egészen a rakományok visszaszállításáig.

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