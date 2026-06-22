Tőzsdére megy a Lime, már megint egy veszteséges céget akarnak eladni a befektetőknek

Tőzsdére megy a Lime, a magyar nagyvárosok utcáiról is jól ismert elektromos roller- és kerékpárkölcsönző vállalat, amely az elmúlt években a világ egyik legnagyobb mikromobilitási szolgáltatójává nőtte ki magát. A tőzsdei kibocsátás azért is érdekes, mert a magyar befektetők egy olyan cég részvényeihez juthatnak hozzá, amelynek szolgáltatásával nap mint nap találkozhatnak a hazai városokban, de azért is, mert a gyors növekedés ellenére a Lime továbbra sem nyereséges, így a befektetők a jövőbeli profit reményét vásárolják meg, pont, mint legutóbb a SpaceX-nél.

Több tízmillió felhasználó, több mint egymilliárd utazás

A Lime a világ egyik legnagyobb mikromobilitási szolgáltatója, amely elektromos kerékpárok és rollerek rövid távú bérbeadásával foglalkozik. A vállalat 2025 végén 29 országban több mint 230 városban volt jelen, tavaly világszerte közel 19 millió egyedi felhasználó vette igénybe a szolgáltatásait.

A cég megalakulása óta már több mint 105 millió felhasználó használta a Lime rendszerét, az összes megtett utazás száma meghaladja az 1 milliárdot.

A vállalat ezzel a világ egyik legnagyobb, megosztott elektromos közlekedési hálózatát építette ki, a cél az, hogy a városi közlekedés egy részét megosztott, elektromos járművekkel váltsa ki, elsősorban a rövid, néhány kilométeres utazások piacán.

A Lime bevétele szinte teljes egészében az utazások után fizetett díjakból származik. A Lime felel a járművek beszerzéséért, karbantartásáért, töltéséért és a városon belüli áthelyezéséért. A cég üzleti modelljének kulcsa a járművek minél magasabb kihasználtsága, és persze az is, hogy az egy járműre jutó bevétel gyorsabban nőjön, mint az üzemeltetési költségek. A cég egyre nagyobb hangsúlyt helyez az elektromos kerékpárokra, amelyek ma már a bevétel jelentős részét adják. A prospektus szerint a Lime a globális dockless mikromobilitási piacon közel 35 százalékos részesedéssel rendelkezik, az Egyesült Államokban pedig közel 50 százalékos a piaci részesedése ebben a szegmensben.

Lime Magyarországon



A Lime Magyarországon is az egyik legismertebb szereplője a megosztott mikromobilitási piacnak. A vállalat 2019-ben indította el budapesti szolgáltatását, majd az elmúlt években fokozatosan terjeszkedett vidéken is. Ma már több mint egy tucat magyarországi városban és térségben érhetők el a cég elektromos rollerei, többek között Szegeden, Székesfehérváron, Nyíregyházán, Sopronban és Hódmezővásárhelyen. A Lime a legtöbb magyar városban 200–300 járműből álló flottával jelent meg. Szegeden 200 rollerrel indult a szolgáltatás, míg Nyíregyházán, Sopronban, Székesfehérváron és Hódmezővásárhelyen 250 körüli járművel kezdte meg működését. A gyors terjedéssel problémák is együtt jártak. Több önkormányzatnak kellett kezelnie a járdákon, közterületeken szabálytalanul hagyott rollerek kérdését, ezért számos város kijelölt parkolóhelyeket vezetett be, és visszatérő probléma rongálás és a nem rendeltetésszerű használat is, ami a szolgáltató számára komoly többletköltséget okoz.

Nagy növekedés, veszteséges működés

A növekedést a felhasználói bázis bővülése is támogatja. A Lime 2025-ben átlagosan 3,8 millió havi aktív felhasználóval rendelkezett, ami több mint 20 százalékos éves növekedést jelentett. A vállalat számára fontos partner az Uber, amelynek az alkalmazásán keresztül szintén elérhetők a Lime járművei. Az Uber-csatorna az elmúlt években a cég bevételének 14-16 százalékát adta, ez a partnerség a Lime egyik legfontosabb növekedési motorja. A kibocsátási prospektus szerint a vállalat több mint egymilliárd utazást szolgált ki fennállása óta, ami jól mutatja, hogy a mikromobilitás mára tömegpiaci szolgáltatássá vált, a kérdés viszont továbbra is az, hogy ez a méret idővel képes lesz-e tartós részvényesi értéket és nyereséget termelni.

A Lime az elmúlt években látványosan nőtt, az árbevétele 2023-ban 522 millió dollár volt, ami 2024-re 687 millió dollárra, 2025-re pedig 887 millió dollárra emelkedett, éves szintem közel 30 százalék a bővülés. Operatív szinten már 2024 óta nyereséges a cég, nettó profit szinten viszont továbbra is veszteséges.

Továbbra is nyitott kérdés, hogy a vállalat mikor lesz képes fenntartható profitot termelni.

Ilyen szempontból a Lime IPO-ja eléggé emlékeztet a közelmúlt néhány tőzsdei kibocsátására (lásd SpaceX), ahol a befektetők a (akár távoli) jövőbeni profitabilitást árazzák, nem pedig a jelenlegi eredménytermelő képességet.

Fontos, hogy a Lime veszteségét nem elsősorban a napi működés okozza, hanem nagyrészt olyan pénzügyi és számviteli tételek, amik egy korábbi, 2021-es finanszírozási körhöz kapcsolódnak. A vállalatnak rendszeresen át kell értékelnie az akkor kibocsátott, később részvényre váltható kötvényeit és egyéb pénzügyi eszközeit, ami jelentős könyvelési költségeket eredményez. Emiatt a cég úgy tud közel 900 millió dolláros árbevételt és több mint 200 millió dolláros EBITDA-t felmutatni, hogy közben továbbra is veszteséges. A menedzsment szerint ezek részben technikai, nem készpénzes tételek, a befektetők számára viszont továbbra is fontos kérdés, hogy a Lime az IPO után képes lesz-e tartósan pozitív nettó eredményt termelni.

Rollerek, biciklik, 1,7 milliárdos árazáson

A Lime megkezdte amerikai tőzsdei bevezetésének árazását, a társaság és néhány meglévő részvényese összesen legfeljebb 180,9 millió dollárt vonhat be. A cég 6,7 millió új részvényt kínál eladásra, a jelenlegi tulajdonosok további 276 731 részvényt értékesíthetnek a befektetőknek. Az ársávot részvényenként 24 és 26 dollár között határozták meg.

A kibocsátás szerkezete alapján egyértelmű, hogy elsősorban tőkebevonásról van szó. Az eladásra kínált részvények túlnyomó többsége ugyanis új kibocsátású papír, vagyis az értük befolyó pénz közvetlenül a vállalathoz kerül. Emellett néhány meglévő tulajdonos is értékesít kisebb mennyiségű részvényt, az eladók között van Wayne Ting vezérigazgató, Joseph Kraus elnök és Brad Bao társalapító is.

Az ársáv tetején, 26 dolláron számolva a Lime piaci értéke közel 1,7 milliárd dollár lehet, ami jóval magasabb, mint a korábbi forrásbevonásokkor kialakult árazások. A Lime még 2020-ban egy olyan finanszírozási körben vont be tőkét, ami alapján a cég 510 millió dollárt ért, abban a körben az Uber is részt vett, a befektetők között pedig ott volt a Google Ventures és a Bain Capital Ventures is.

A kibocsátásból befolyó tőkét a Lime általános vállalati célokra kívánja felhasználni, a társaság a bevételből elsősorban működőtőkéjét erősítené, finanszírozná további növekedését, és új elektromos kerékpárokat és rollereket szerezne be. Emellett a forrás egy részét technológiai fejlesztésekre, a szolgáltatási hálózat bővítésére, esetleges felvásárlásokra vagy stratégiai befektetésekre is fordíthatja a vállalat. A Lime nem jelölt meg konkrét összegeket vagy előre meghatározott projekteket, vagyis a menedzsment viszonylag széles mozgásteret hagy magának a frissen bevont tőke felhasználásában. Fontos, hogy a kibocsátásból származó bevételből közvetlenül nem tervezik a fennálló adósságállomány jelentős törlesztését.

A Lime részvényei a tervek szerint a Nasdaq Global Select Marketen kezdenek majd kereskedni LIME ticker alatt. A kibocsátást a Goldman Sachs és a JPMorgan vezeti.

Befektetési sztori

A Lime befektetési sztorija elsősorban nem a jelenlegi nyereségességről, hanem a növekedésről szól. A vállalat árbevétele két év alatt 70 százalékkal nőtt, több mint 230 városban van jelen 29 országban, fennállása óta pedig már több mint 105 millió felhasználó hajtott végre több mint 1 milliárd utazást a platformján. A befektetők egy olyan piacvezető vállalatba fektetnek, amely a megosztott mikromobilitás egyik legismertebb globális szereplőjévé vált, és amelynek menedzsmentje szerint még jelentős növekedési lehetőségek állnak előtte.

A sztori viszont nyilván nem kockázatmentes. A befektetők lényegében arra fogadnak, hogy a jelenlegi méret és növekedési ütem idővel valódi profitot is termelni fog. Ebben az értelemben a Lime IPO-ja emlékeztet az elmúlt évek több nagy növekedési történetére, a SpaceX körüli befektetői lelkesedésre is, ahol a piac nem a jelenlegi eredménytermelő képességet, hanem egy jövőbeli, sokkal nagyobb profitabilitást árazz be.

A részvény ráadásul nem osztaléksztori. A társaság a prospektusban egyértelműen jelezte, hogy eddig sem fizetett osztalékot, és a belátható jövőben sem tervezi ezt. A menedzsment minden rendelkezésre álló forrást a növekedés finanszírozására, a flotta bővítésére, technológiai fejlesztésekre és esetleges akvizíciókra kíván fordítani.

A Lime-részvény azoknak a befektetőknek szól, akik hisznek abban, hogy a vállalat a következő években tovább növeli bevételét és piaci részesedését, és idővel képes lesz a jelenlegi növekedést fenntartható nyereséggé alakítani. Azok számára viszont, akik stabil profitot vagy rendszeres osztalékfizetést keresnek, a társaság egyelőre nehezen tekinthető klasszikus értékalapú befektetésnek.

Kockázatok

A prospektus alapján a Lime-részvény legfontosabb kockázata, hogy a vállalat továbbra sem nyereséges, miközben működése számos külső tényezőtől függ. Például az önkormányzati engedélyektől, amelyek időszakosan újrapályázhatók vagy akár vissza is vonhatók. A prospektus külön kiemeli, hogy egyes városok korábban már korlátozták vagy megszüntették a megosztott rolleres szolgáltatásokat, ami közvetlenül veszélyeztetheti a növekedést és a bevételeket.

További kockázatot jelent a biznisz szezonális jellege. A kereslet erősen függ az időjárástól, a turizmustól és a városi közlekedési szokásoktól, így egy csapadékosabb vagy gyengébb szezon érdemben ronthatja az eredményeket. A Lime emellett nagy mértékben támaszkodik az Uberrel fennálló partnerségre, amely az elmúlt években a bevétel 14-16 százalékát biztosította. Ha ez az együttműködés gyengülne vagy megszűnne, az érzékenyen érinthetné a vállalat növekedését. A befektetőknek emellett azzal is számolniuk kell, hogy a mikromobilitási szektor történetében több szereplő is látványos növekedés után került pénzügyi nehézségekbe, ezért a Lime esetében sem garantált, hogy a jelenlegi méret végül tartós profitot eredményez.

Röviden összefoglalva a Lime-részvény megvásárlásával a befektetők egy piacvezető, gyorsan növekvő vállalatba fektetnek, de egy olyan cégbe is, ami még nem bizonyította be, hogy hosszú távon stabilan nyereséges tud lenni.

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