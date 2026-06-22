Új bajnokot avattak a dél-koreai tőzsdén

Az SK Hynix megelőzte a Samsung Electronicst, és ezzel Dél-Korea legértékesebb tőzsdei vállalatává vált, lezárva a dél-koreai gazdaságtörténet egyik leglátványosabb talpra állását. A mesterséges intelligencia iránti keresletnek köszönhetően szárnyaló memóriachip-gyártó bő két évtizeddel ezelőtt még a csőd szélén táncolt.

A hétfői tőzsdei kereskedésben az SK Hynix részvényárfolyama 5,7 százalékkal emelkedett, így a társaság piaci kapitalizációja elérte a 2082,5 billió vont, azaz mintegy 1,35 billió dollárt. Ezzel a cég minimális különbséggel ugyan, de

megelőzte a Samsung Electronics 2081,3 billió vonos tőzsdei értékét.

A Samsung ugyanakkor közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy az elsőbbségi részvényeket is figyelembe vevő teljes piaci értéke továbbra is magasabb, megközelítőleg 2252 billió von.

Az SK Hynix látványos felemelkedése mögött a nagy sávszélességű memóriachipek (HBM) iránti robbanásszerű kereslet áll. Ezek a speciális, függőlegesen rétegezett lapkák a mesterségesintelligencia-rendszerek kulcsfontosságú összetevői, amelyeket olyan technológiai óriások használnak, mint az Nvidia vagy a Google. A hagyományos memóriákkal ellentétben a HBM-termékek szorosan integrálódnak a mesterségesintelligencia-processzorokhoz, ami magasabb piacra lépési korlátot és jelentősebb áralakító képességet biztosít a gyártóknak. Az SK Hynix 2025-re a globális HBM-piac 61 százalékát szerezte meg, amivel messze megelőzi a Micron 21, valamint a Samsung 17 százalékos részesedését.

A vállalat története korántsem volt zökkenőmentes. 2002-ben, még Hynix Semiconductor néven, a korábbi agresszív terjeszkedés miatt felhalmozott adósságok következtében kis híján eladták a Micronnak. A tranzakció végül meghiúsult, így a társaság csaknem egy évtizeden át hitelezői felügyelet alatt működött, részvényeinek árfolyama pedig 2003-ban mélypontra, mindössze 135 vonra zuhant. A valódi fordulatot az hozta meg, hogy a cég az iparági visszaesés idején is következetesen kitartott a HBM-fejlesztések mellett, ami

a mesterséges intelligencia robbanásszerű térnyerésével hatalmas versenyelőnnyé érett.

Ennek köszönhetően a 2023-as, 7,73 billió vonos éves üzemi veszteséget követően a vállalat 2024-ben már 23,5 billió vonos rekordnyereséget könyvelhetett el.

Az SK Hynix nemcsak a piaci kapitalizáció terén veszélyezteti a Samsung piacvezető szerepét. A Bank of America előrejelzése szerint 2028-ra a két vállalat DRAM-gyártási kapacitása közötti különbség a korábbi 23 százalékról kevesebb mint 10 százalékra szűkülhet, miután az SK Hynix mintegy 38 százalékos kapacitásbővítést tervez, miközben a Samsung csak 17,5 százalékos növekedéssel számol. A Samsung egyébként 2000 óta megszakítás nélkül őrizte Dél-Korea legértékesebb tőzsdei vállalatának címét. Pozícióinak további erősítése érdekében az SK Hynix egy tervezett amerikai, Nasdaq-on történő tőzsdei bevezetéssel is szélesítené befektetői bázisát.

Forrás: Reuters

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