Új bajnokot avattak a dél-koreai tőzsdén

A hétfői tőzsdei kereskedésben az SK Hynix részvényárfolyama 5,7 százalékkal emelkedett, így a társaság piaci kapitalizációja elérte a 2082,5 billió vont, azaz mintegy 1,35 billió dollárt. Ezzel a cég minimális különbséggel ugyan, de
megelőzte a Samsung Electronics 2081,3 billió vonos tőzsdei értékét.
A Samsung ugyanakkor közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy az elsőbbségi részvényeket is figyelembe vevő teljes piaci értéke továbbra is magasabb, megközelítőleg 2252 billió von.
Az SK Hynix látványos felemelkedése mögött a nagy sávszélességű memóriachipek (HBM) iránti robbanásszerű kereslet áll. Ezek a speciális, függőlegesen rétegezett lapkák a mesterségesintelligencia-rendszerek kulcsfontosságú összetevői, amelyeket olyan technológiai óriások használnak, mint az Nvidia vagy a Google. A hagyományos memóriákkal ellentétben a HBM-termékek szorosan integrálódnak a mesterségesintelligencia-processzorokhoz, ami magasabb piacra lépési korlátot és jelentősebb áralakító képességet biztosít a gyártóknak. Az SK Hynix 2025-re a globális HBM-piac 61 százalékát szerezte meg, amivel messze megelőzi a Micron 21, valamint a Samsung 17 százalékos részesedését.
A vállalat története korántsem volt zökkenőmentes. 2002-ben, még Hynix Semiconductor néven, a korábbi agresszív terjeszkedés miatt felhalmozott adósságok következtében kis híján eladták a Micronnak. A tranzakció végül meghiúsult, így a társaság csaknem egy évtizeden át hitelezői felügyelet alatt működött, részvényeinek árfolyama pedig 2003-ban mélypontra, mindössze 135 vonra zuhant. A valódi fordulatot az hozta meg, hogy a cég az iparági visszaesés idején is következetesen kitartott a HBM-fejlesztések mellett, ami
a mesterséges intelligencia robbanásszerű térnyerésével hatalmas versenyelőnnyé érett.
Ennek köszönhetően a 2023-as, 7,73 billió vonos éves üzemi veszteséget követően a vállalat 2024-ben már 23,5 billió vonos rekordnyereséget könyvelhetett el.
Az SK Hynix nemcsak a piaci kapitalizáció terén veszélyezteti a Samsung piacvezető szerepét. A Bank of America előrejelzése szerint 2028-ra a két vállalat DRAM-gyártási kapacitása közötti különbség a korábbi 23 százalékról kevesebb mint 10 százalékra szűkülhet, miután az SK Hynix mintegy 38 százalékos kapacitásbővítést tervez, miközben a Samsung csak 17,5 százalékos növekedéssel számol. A Samsung egyébként 2000 óta megszakítás nélkül őrizte Dél-Korea legértékesebb tőzsdei vállalatának címét. Pozícióinak további erősítése érdekében az SK Hynix egy tervezett amerikai, Nasdaq-on történő tőzsdei bevezetéssel is szélesítené befektetői bázisát.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Chris Jung/NurPhoto via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Zelenszkij keményen odaszúrt a korábbi nagy szövetségesnek: Orbán Viktor neve is előkerült
Szerinte ennek rossz vége lesz.
NATO-hatalom hajóját lőtték az oroszok: egyre többet tudni az incidensről
Áldozatok is vannak.
Lezárult az első tárgyalási kör Amerika és Irán között: szivárognak a részletek az alkuról
Vannak kétségek, de eddig jól haladnak.
Lerántották a leplet Putyin félelmetes nukleáris rakétájáról: valójában nem lehet alkalmas a bevetésre
A világ minden pontját elérnék vele.
Erre az inflációs adatra figyel most a világ
Emelett az iráni helyzet is gyorsan változik.
Összeállt a kép: holnap kamatot vághat az MNB
Mikor, ha nem most?
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olyan verzió is, hogy abból, amelyik előbb ér oda, vagy éppen vehetnék mindkettőből is, de me
Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint?
A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dolgozni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: ekkora vagyon is elolvadhat, ha... The pos
"Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés
Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van
A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához?
A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie
A dupla ingyenes készpénzfelvételi lehetőség sem tudja elhozni a készpénz újabb aranykorát
2026. február elsejétől havi két alkalommal legfeljebb 300 ezer forintot tud ingyen felvenni minden magyar egy bankszámlájáról. Vagyis megduplázták a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételi le
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
Mindenkit szponzorál: utazó eSIM-ek
Miután a Raid Shadow Legends és a Betterhelp már vállalhatatlan lett, és VPN-je van mindenkinek, akit az influencerek befolyásolni tudnak, a legújabb (széleskörű) termék, ami mindenkit (té
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Volt egy egyéjszakás kalandunk a piacgazdasággal. Próbálkozzunk tovább!
Képes-e Magyarország élni a történelmi eséllyel?
Magyar Péter első EU-csúcsa: megnéztük, mit léphet a legfontosabb kérdésekben
A pénteki Checklistben egyenesen Brüsszelből tudósítunk.
Biztos, hogy egy dokumentum, file hiteles? Honnan tudhatod ezt a deepfake korában?
A Netlock tulajdonosaival, Somkuti Andrással és Lévai Bálinttal beszélgettünk.