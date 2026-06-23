20 milliót csalt ki gyanútlan követőitől a magát Jézus reinkarnációjának kiadó magyar férfi

A Zalaegerszegi Törvényszék másodfokon négy év hat hónap szabadságvesztésre enyhítette a férfi büntetését, figyelembe véve magas életkorát, büntetlen előéletét és az időmúlást. Az idős elítélt a jogerős ítélet után egészségügyi okokra hivatkozva többször is halasztást kért. Az igazságügyi orvosszakértő azonban megállapította, hogy betegségei a büntetés-végrehajtási intézetben is maradéktalanul kezelhetők. A bíróság ezért elutasította a kérelmet, és mivel a férfi nem kezdte meg a büntetése letöltését, elfogatóparancsot adtak ki ellene.

A csaló éveken át tévesztette meg a hozzá fordulókat.

Somogyban – többek között Böhönye és Segesd környékén, esetenként eldugott szőlőhegyi épületekben – tartott egyéni és csoportos szeánszokat. Előadásain a feltétel nélküli szeretetről, a testi-lelki tisztaságról és az anyagi javak megvetéséről prédikált. Ezzel vette rá hallgatóságát, hogy jelentős összegeket adományozzanak nemesnek beállított célokra. A hívek nem is sejtették, hogy

a felajánlásokból a férfi valójában a saját luxus életvitelét finanszírozza.

A csalássorozatot olyannyira titkolta, hogy sokáig még a saját családja sem tudott róla. Áldozatai között volt egy korábban Libanonban élő magyar orvosnő, de a saját nevelt lányát is megkárosította az apai öröksége egy részével. A bíróságon mindvégig ártatlannak vallotta magát, a spiritualitás iránti érdeklődését vallásos családi hátterével magyarázta, a vádakat pedig egykori barátai bosszújának tartotta. A tárgyalóteremben visszautasította ugyan, hogy Jézushoz hasonlítsák, de sokatmondóan hozzátette, hogy bár ő maga nem Jézus, a szükséges tudással kétségkívül rendelkezik.

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