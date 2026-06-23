A hagyományoktól eltérően külsős vezérigazgatót választott a Heineken

Kívülről érkező vezetőre bízza az irányítást a Heineken, Rafael Oliveira októbertől veheti át a világ egyik legnagyobb sörgyártójának irányítását, miközben a cég lassuló kereslettel, csökkenő értékesítési volumenekkel és egyre erősebb versennyel küzd. A holland vállalat abban bízik, hogy az új vezérigazgató friss szemléletet hozhat egy olyan időszakban, amikor az egész alkoholipar komoly kihívásokkal néz szembe.

Új vezérigazgatót nevezett ki a Heineken. A holland sörgyártó felügyelőbizottsága

Rafael Oliveirát jelölte a vállalat igazgatótanácsának elnöki és vezérigazgatói posztjára.

A kinevezésről augusztus 5-én rendkívüli közgyűlés dönt, a négy évre szóló mandátum pedig október 1-jén kezdődhet.

A döntés azért is érdekes, mert a Heineken hagyományosan a vállalaton belülről választja ki vezetőit, rendkívül ritka, hogy a cég külső jelöltre bízza az irányítást. Oliveira a május végén távozó Dolf van den Brinkt váltja, aki hat évig vezette a vállalatot, és összesen több mint 28 évet töltött a Heinekennél. A vezetőváltás egy olyan időszakban érkezik, amikor a társaság egyre nagyobb nyomás alatt áll a befektetők és a piac részéről.

Az alkoholipar nehéz környezetben működik. A fejlett piacokon egyre több fogyasztó fordul az alkoholmentes vagy alacsony alkoholtartalmú italok felé, különösen a fiatalabb generációk körében. Emellett a megélhetési költségek emelkedése és a visszafogott fogyasztás is nyomást helyez a sörgyártókra. A nagy italgyártóknak egyszerre kell alkalmazkodniuk a változó fogyasztói szokásokhoz, a költséginflációhoz és az egyre élesebb versenyhez.

A Heineken helyzetét tovább nehezíti, hogy több kulcsfontosságú piacán is gyengélkedik a kereslet. A vállalat áprilisban arról számolt be, hogy az első negyedévben csökkentek a sörértékesítési volumenek Európában és az amerikai kontinensen is. A társaság jelenleg jelentős költségcsökkentési programot hajt végre, amelynek részeként globális munkaerejének mintegy 7 százalékát építi le. Az elmúlt egy évben a részvény árfolyama is gyengén teljesített, miközben a Heineken eredményei elmaradtak több nagy rivális, köztük az Anheuser-Busch InBev és a Carlsberg teljesítményétől.

A vállalat ugyanakkor továbbra is lát növekedési lehetőségeket a feltörekvő piacokon. Korábban többször hangsúlyozta, hogy olyan országokban, mint Vietnam vagy Dél-Afrika, a kedvező demográfiai folyamatok és a növekvő jövedelmek hosszabb távon támogathatják a sörfogyasztás bővülését.

Oliveira jelenleg a JDE Peet's vezérigazgatója, amely a világ legnagyobb tisztán kávé- és teapiaci szereplője. A vezető tavaly vette át a társaság irányítását, és a Heineken szerint sikeresen fókuszálta újra a vállalat stratégiáját, miközben visszaállította a nyereséges növekedést. A Keurig Dr Pepper tavalyi felvásárlása után ráadásul őt szemelték ki egy mintegy 16 milliárd dolláros éves árbevételű globális kávéüzletág vezetésére is.

Ezt megelőzően egy évtizedet töltött a Kraft Heinznél, ahol végül a nemzetközi piacokért felelős vezető lett. Ebben a szerepkörben több mint 7 milliárd dolláros üzleti portfólióért felelt Európában, Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában. A Heineken felügyelőbizottsága szerint pályafutása során többször bizonyította, hogy képes növekedési stratégiákat végrehajtani, javítani a pénzügyi teljesítményt és erős vezetői csapatokat építeni.

A befektetők számára most az a legfontosabb kérdés, hogy az új vezérigazgató képes lesz-e új lendületet adni a vállalatnak. A Heineken ugyanis nemcsak a sörpiac szerkezeti kihívásaival küzd, hanem azzal is, hogy az elmúlt években több versenytársa sikeresebben alkalmazkodott a változó fogyasztói környezethez. Oliveira feladata a költségek csökkentése és a cég növekedési pályára állítása islesz.

A Heineken árfolyama idén 2 százalékot emelkedett, az elmúlt egy évben 10 százalékot esett.

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