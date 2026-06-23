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Brutális zuhanás az ázsiai tőzsdén, le kellett állítani a kereskedést
Befektetés

Brutális zuhanás az ázsiai tőzsdén, le kellett állítani a kereskedést

Portfolio
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A dél-koreai tőzsde történelmi csúcsról zuhant vissza, miután a befektetők elkezdték kiszórni a félvezetőipari óriásvállalatok papírjait. A KOSPI-index egyetlen nap alatt több mint 9 százalékot esett, ami miatt a kereskedést átmenetileg felfüggesztették, írja a Bloomberg.

A koreai tőzsde húszperces kereskedési szünetet rendelt el, miután

életbe lépett az automatikus kereskedési fék, vagyis a circuit breaker mechanizmus.

Az SK Hynix részvényei több mint 12 százalékot zuhantak, miközben a Samsung Electronics papírjai is 10 százalékot meghaladó mínuszban zárták a napot. A KOSPI-index idén a világ legjobban teljesítő nagy tőzsdeindexének számított, és ebben a hónapban többször is történelmi csúcsot döntött, még az iráni konfliktus okozta bizonytalanságok ellenére is.

A hirtelen visszaesés hátterében a túlhevült rali áll.

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Gary Tan, az Allspring Global Investments portfóliómenedzsere kifejtette, hogy a koreai piac rendkívül érzékennyé vált a lakossági befektetők hangulatváltozásaira, különösen a körükben felhalmozódott jelentős tőkeáttétel miatt. A heves árfolyammozgásokat a likviditási helyzet és a származtatott pozíciók is tovább erősítették.

A hangulat romlásához az is hozzájárulhatott, hogy hétfőn az amerikai piacon is megingott a technológiai részvények iránti bizalom. Miután a SpaceX papírjai gyengültek, a figyelem a Micron Technology hét második felében várható negyedéves gyorsjelentésére terelődött. Az ázsiai tőzsdék az egész régióban veszteséggel zártak, de a legnagyobb zuhanást a koreai piac szenvedte el. A külföldi befektetők több mint 4 billió von, azaz mintegy 2,6 milliárd dollár értékben adtak el KOSPI-részvényeket, miközben a lakossági szereplők vásárlóként léptek fel.

A piac túlhevültségének jelei már napok óta szaporodtak. Az SK Hynix például nyolc egymást követő kereskedési napon drágult legalább 2 százalékot, amivel idei árfolyam-emelkedése a hét elejére megközelítette a 350 százalékot. A tőkeáttételes, tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek), amelyek a Samsung és az SK Hynix mozgásait többszörösen felnagyítják, tovább fokozták a kilengéseket. Emiatt a pénzügyi felügyelet vezetője, Li Cshandzsin sajnálatát fejezte ki, amiért engedélyezték ezeket a kockázatos termékeket, és jelezte, hogy jelenleg is stabilizációs lépéseket mérlegelnek.

A lakossági befektetők a rali során jelentősen növelték tőkeáttételes pozícióikat, így a tőzsdei letéti hitelek állománya ebben a hónapban rekordszintre, 38,5 billió vonra emelkedett a Koreai Pénzügyi Befektetési Szövetség adatai szerint. Ha Szokkün, az Eugene Asset Management befektetési igazgatója úgy véli, hogy

a mostani eladási hullám mögött elsősorban profitrealizálás áll, ám a magas lakossági tőkeáttétel és a letéti állomány felerősítette a visszaesést, ami még érzékenyebbé tette a piacot a negatív impulzusokra.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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