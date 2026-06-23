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Egyre könnyebben lehet shortolni a SpaceX-et
Befektetés

Egyre könnyebben lehet shortolni a SpaceX-et

Portfolio
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Egyre könnyebben és olcsóbban kölcsönözhetnek részvényeket a SpaceX árfolyamcsökkenésére spekuláló befektetők, annak ellenére is, hogy a vállalat közkézhányadának már mintegy 5–7 százalékát shortolják. Az S3 Partners adatai szerint jelenleg körülbelül 40 millió SpaceX-részvényre nyitottak short pozíciót, a piaci szereplőknek mégis a korábbinál kevesebbet kell fizetniük a papírok kölcsönzéséért, ami a kínálat bővülését jelzi.

A SpaceX-részvények kölcsönzési díja jelenleg 60 bázispont (0,6 százalék) körül mozog. Bár ez az érték magasabb a legolcsóbb papírok nagyjából 30 bázispontos rátájánál,

a költségek csökkenése egyértelműen a piacon elérhető részvények mennyiségének növekedésére utal.

Az elemzők szerint a short pozíciók nyitását tervező alapoknak jelenleg nem kell attól tartaniuk, hogy hiány mutatkozna a kölcsönözhető papírokból.

A részvénykölcsönzési feltételek enyhülése kulcsfontosságú az árfolyamesésre spekulálók számára. Az újonnan tőzsdére lépő vagy korlátozott közkézhányadú társaságok esetében a szűkös kínálat gyakran megdrágítja a shortolást, a SpaceX-nél azonban most nem ez a helyzet. A megnövekedett kínálat megkönnyíti a spekulánsok dolgát, akik arra számítanak, hogy a kölcsönvett papírokat később alacsonyabb árfolyamon vásárolhatják vissza.

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Elon Musk űrkutatási és mesterségesintelligencia-vállalatának magas piaci értékelése kifejezetten vonzza a korrekcióra számító befektetőket. A shortolók dolgát ugyanakkor nehezítheti a papírok iránti erős lakossági és intézményi kereslet, valamint az a tény is, hogy Musk korábban többször indított nyilvános hadjáratot az árfolyamcsökkenésre spekulálók ellen.

A megnövekedett volatilitás és a könnyebb hozzáférhetőség miatt a papír kiemelt szerepet játszik mind a vételi, mind az eladási pozíciókat kereső piaci szereplők stratégiájában. Ma 2,4 százalékot emelkedett az árfolyam, bár nap közben már az első nyitási árfolyam alatt is járt már a jegyzés.

JBhk0cFW

Forrás: Reuters

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