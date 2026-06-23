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Irányt vált a Porsche - Kevesebb modell, több profit
Befektetés

Irányt vált a Porsche - Kevesebb modell, több profit

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Jelentősen egyszerűsítené modellkínálatát a Porsche új vezérigazgatója, mivel a német sportautó-gyártó egyre nagyobb nyomás alá kerül a kínai kereslet visszaesése és az amerikai vámok miatt. A vállalat profitabilitása látványosan romlott az elmúlt időszakban, ezért a menedzsment költségcsökkentéssel, szűkebb modellpalettával és a Volkswagennel való szorosabb együttműködéssel próbálja javítani a helyzetet.

Egyszerűbb és hatékonyabb Porsche létrehozását ígéri Michael Leiters vezérigazgató. A januárban kinevezett vezető szerint

a vállalat csökkenteni fogja modelljeinek és változatainak számát, és mélyebb együttműködésre törekszik a Volkswagen-csoport többi márkájával.

A Porsche jelenleg hat fő modellcsaládon belül mintegy 85 különböző változatot kínál. A kínálatban a klasszikus 911-es sportautótól kezdve a Cayenne és Macan SUV-kon át a Taycan elektromos modell több verziója is megtalálható. Leiters szerint a kínálat az évek során túlságosan bonyolulttá vált, még a versenytársakhoz képest is.

A vezérigazgató szerint a túl sok modellváltozat nemcsak a fejlesztési költségeket növeli, hanem a tőkehatékonyságot is rontja.

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A cél ezért az, hogy kevesebb modell versenyezzen egymással a Porsche kínálatán belül, miközben a vállalat a jövőben jobban kihasználja a Volkswagen-csoporton belüli technológiai és fejlesztési együttműködéseket.

A lépés várhatóan csökkenti a kutatás-fejlesztési kiadásokat és javíthatja a jövedelmezőséget.

A stratégiai fordulat hátterében a Porsche romló pénzügyi teljesítménye áll. A vállalatot különösen érzékenyen érinti a kínai piac gyengélkedése, ahol a helyi autógyártók egyre erősebb versenyt támasztanak, miközben a külföldi prémium márkák árazási ereje csökken. Emellett az Egyesült Államok által bevezetett vámok is nyomást helyeznek az eredményekre, hiszen Amerika továbbra is a Porsche legfontosabb egyedi piaca.

A problémák jól látszanak a nyereségességi várakozásokon is. A Porsche idén mindössze 5,5–7,5 százalékos működési nyereséghányaddal számol, ami messze elmarad a márkához korábban társított kétszámjegyű profitmarzsoktól. Ez különösen érzékeny pont a Volkswagen-csoport számára, hiszen a Porsche hagyományosan a konszern egyik legfontosabb profittermelő egységének számított, amely részben ellensúlyozta a tömegpiaci márkák alacsonyabb jövedelmezőségét.

A német autóipar egészét nehéz időszak sújtja. A gyenge kínai kereslet, a geopolitikai feszültségek, a vámháborúk és az elektromos átállás költségei egyszerre terhelik a gyártókat. A múlt héten a BMW is jelentősen rontotta profitvárakozását, ami jól mutatja, hogy a prémium szegmens szereplői sem tudják kivonni magukat a kedvezőtlen piaci környezet hatásai alól.

Leiters további költségcsökkentéseket is előkészít. A vezető a közelmúltban már egyeztetett a munkavállalói képviseletekkel egy új programról, amelyről még a nyári gyárleállások előtt megállapodás születhet. Ez a korábban bejelentett intézkedéseken felül érkezhet, amelyek keretében a Porsche 2029-ig mintegy 3900 munkahely megszüntetését tervezi.

A befektetők várhatóan ősszel kapnak részletesebb képet az új stratégiai irányról egy tőkepiaci napon. A piac elsősorban arra kíváncsi, hogy a Porsche képes lesz-e visszaállítani korábbi nyereségességét egy olyan környezetben, ahol a prémium autógyártók számára egyre nehezebb fenntartani a korábban megszokott növekedési és profitabilitási szinteket.

A Porsche árfolyama idén 5, az elmúlt egy évben 12 százalékot emelkedett.

pors

Címlapkép forrása: Sjoerd van der Wal/Getty Images

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