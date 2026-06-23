Irányt vált a Porsche - Kevesebb modell, több profit

Egyszerűbb és hatékonyabb Porsche létrehozását ígéri Michael Leiters vezérigazgató. A januárban kinevezett vezető szerint
a vállalat csökkenteni fogja modelljeinek és változatainak számát, és mélyebb együttműködésre törekszik a Volkswagen-csoport többi márkájával.
A Porsche jelenleg hat fő modellcsaládon belül mintegy 85 különböző változatot kínál. A kínálatban a klasszikus 911-es sportautótól kezdve a Cayenne és Macan SUV-kon át a Taycan elektromos modell több verziója is megtalálható. Leiters szerint a kínálat az évek során túlságosan bonyolulttá vált, még a versenytársakhoz képest is.
A vezérigazgató szerint a túl sok modellváltozat nemcsak a fejlesztési költségeket növeli, hanem a tőkehatékonyságot is rontja.
A cél ezért az, hogy kevesebb modell versenyezzen egymással a Porsche kínálatán belül, miközben a vállalat a jövőben jobban kihasználja a Volkswagen-csoporton belüli technológiai és fejlesztési együttműködéseket.
A lépés várhatóan csökkenti a kutatás-fejlesztési kiadásokat és javíthatja a jövedelmezőséget.
A stratégiai fordulat hátterében a Porsche romló pénzügyi teljesítménye áll. A vállalatot különösen érzékenyen érinti a kínai piac gyengélkedése, ahol a helyi autógyártók egyre erősebb versenyt támasztanak, miközben a külföldi prémium márkák árazási ereje csökken. Emellett az Egyesült Államok által bevezetett vámok is nyomást helyeznek az eredményekre, hiszen Amerika továbbra is a Porsche legfontosabb egyedi piaca.
A problémák jól látszanak a nyereségességi várakozásokon is. A Porsche idén mindössze 5,5–7,5 százalékos működési nyereséghányaddal számol, ami messze elmarad a márkához korábban társított kétszámjegyű profitmarzsoktól. Ez különösen érzékeny pont a Volkswagen-csoport számára, hiszen a Porsche hagyományosan a konszern egyik legfontosabb profittermelő egységének számított, amely részben ellensúlyozta a tömegpiaci márkák alacsonyabb jövedelmezőségét.
A német autóipar egészét nehéz időszak sújtja. A gyenge kínai kereslet, a geopolitikai feszültségek, a vámháborúk és az elektromos átállás költségei egyszerre terhelik a gyártókat. A múlt héten a BMW is jelentősen rontotta profitvárakozását, ami jól mutatja, hogy a prémium szegmens szereplői sem tudják kivonni magukat a kedvezőtlen piaci környezet hatásai alól.
Leiters további költségcsökkentéseket is előkészít. A vezető a közelmúltban már egyeztetett a munkavállalói képviseletekkel egy új programról, amelyről még a nyári gyárleállások előtt megállapodás születhet. Ez a korábban bejelentett intézkedéseken felül érkezhet, amelyek keretében a Porsche 2029-ig mintegy 3900 munkahely megszüntetését tervezi.
A befektetők várhatóan ősszel kapnak részletesebb képet az új stratégiai irányról egy tőkepiaci napon. A piac elsősorban arra kíváncsi, hogy a Porsche képes lesz-e visszaállítani korábbi nyereségességét egy olyan környezetben, ahol a prémium autógyártók számára egyre nehezebb fenntartani a korábban megszokott növekedési és profitabilitási szinteket.
A Porsche árfolyama idén 5, az elmúlt egy évben 12 százalékot emelkedett.
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