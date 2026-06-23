NOR
Norvégia 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
I csoport
JOR
Jordánia 1 2 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
POR
Portugália Üzbegisztán
UZB
 Ma 19:00
K csoport
ENG
Anglia Ghána
GHA
 Ma 22:00
L csoport
  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Itt a jelzés: több mint 50 százalékos rali jöhet ebben a részvényben!

Portfolio
Nem minden nagy befektetési sztori indul látványos árfolyamrobbanással. Vannak olyan helyzetek, amikor először az elemzői modellek, a háttérfolyamatok és az eredménykilátások kezdenek el javulni, az árfolyam pedig csak később követi le a változást. Most egy olyan részvényt találtunk, ahol több jel is ebbe az irányba mutat. Ráadásul egy friss elemzői célár nem kevesebb, mint 50 százalékos ralit vetít előre!

Nem mindig az árfolyam ugrik meg először, amikor egy részvény körül javulni kezd a sztori.

Előfordul, hogy a fordulat előbb az elemzői várakozásokban, a vállalati háttérfolyamatokban és a profitkilátásokban jelenik meg. Most egy ilyen papír került a radarunkra: a friss célár alapján az elemzők több mint 50 százalékos felértékelődési potenciált látnak benne.

A szóban forgó részvény nem más, mint

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility