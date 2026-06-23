Itt a jelzés: több mint 50 százalékos rali jöhet ebben a részvényben!

Nem mindig az árfolyam ugrik meg először, amikor egy részvény körül javulni kezd a sztori.
Előfordul, hogy a fordulat előbb az elemzői várakozásokban, a vállalati háttérfolyamatokban és a profitkilátásokban jelenik meg. Most egy ilyen papír került a radarunkra: a friss célár alapján az elemzők több mint 50 százalékos felértékelődési potenciált látnak benne.
A szóban forgó részvény nem más, mint
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés