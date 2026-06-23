Itt a jelzés: több mint 50 százalékos rali jöhet ebben a részvényben!

Nem minden nagy befektetési sztori indul látványos árfolyamrobbanással. Vannak olyan helyzetek, amikor először az elemzői modellek, a háttérfolyamatok és az eredménykilátások kezdenek el javulni, az árfolyam pedig csak később követi le a változást. Most egy olyan részvényt találtunk, ahol több jel is ebbe az irányba mutat. Ráadásul egy friss elemzői célár nem kevesebb, mint 50 százalékos ralit vetít előre!

Nem mindig az árfolyam ugrik meg először, amikor egy részvény körül javulni kezd a sztori.

Előfordul, hogy a fordulat előbb az elemzői várakozásokban, a vállalati háttérfolyamatokban és a profitkilátásokban jelenik meg. Most egy ilyen papír került a radarunkra: a friss célár alapján az elemzők több mint 50 százalékos felértékelődési potenciált látnak benne.

A szóban forgó részvény nem más, mint