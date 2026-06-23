Ízekre szedtük az MNB új nyugdíjpénztári kalkulátorát – Mutatjuk a mellbevágó számokat

Új nyugdíjpénztári kalkulátort tett közzé a Magyar Nemzeti Bank, amely kétféle megközelítésben segíti a lakosságot a nyugdíj-előtakarékossági tervezésben: kiszámítja a kívánt nyugdíj-kiegészítéshez szükséges havi megtakarítást, vagy megmutatja, adott nagyságú befizetésekből mekkora összeg gyűlhet össze nyugdíjig. Alaposan megvizsgáltuk a kalkulátort, hogy kiderítsük, mit tud és mit nem. Fontos tanulság, hogy óriási különbség lehet a szükséges befizetésben attól függően, hogy nominálisan vagy reálértelemben tűzzük ki a célunkat – a legtöbben valószínűleg nem is sejtik, mekkora a hatása az inflációnak. A visszatekintő hozamok alapján az Allianz Kockázatvállaló portfóliója bizonyult a legjobb választásnak, de az MNB is figyelmeztet: a múltbeli eredmények nem garantálják a jövőbeli teljesítményt.

Új nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg tegnap a Magyar Nemzeti Bank; a fejlesztés célja, hogy megkönnyítse a nyugdíjra való pénzügyi tervezést a lakossági megtakarítók számára. Kipróbáltuk a kalkulátor minden funkcióját – mutatjuk, hogyan érdemes használni, és milyen következtetéseket lehet levonni a kalkulációk eredményeiből.

Kétféleképpen lehet megközelíteni a kalkulációkat

Az MNB szakértői lehetővé tették, hogy a (potenciális) megtakarítók két irányból is megközelíthessék a nyugdíj-előtakarékosság kérdéskörét. A kalkulátor egyik funkciója az, hogy az egyéni életkor, valamint a kívánt nyugdíj-kiegészítés (járadék) megadásával

kiszámítja, mekkora összegű havi megtakarítással érhető el a kívánt cél.

Az egyszerűség kedvéért beírtuk, hogy a felhasználó havi 100 ezer forint nyugdíj-kiegészítésre vágyik, melyet a lehető leghosszabb ideig szeretne majd felvenni nyugdíjas korában. (A mai átlagnyugdíj 262 ezer forintos összegéből kiindulva ez havi 362 ezer forintos időskori bevételt eredményezne.) A kalkulátorban 20 év a járadék maximális időtartama, ennél hosszabbat nem lehet beállítani; ez úgy értelmezhető, hogy pl. 65 és 85 éves kor között van lehetőség felvenni a célzott havi összeget, de ezt követően "kifogyhat a számla". Ez kissé kényelmetlen limitáció, hiszen sokan vannak, akik még a 85 éves koruk betöltése után is hosszú évekig élnek.

A kalkulátor abból indul ki, hogy a megtakarítás szükséges lejárati egyenlege a járadék és a felélési időtartam szorzata, azaz 100 ezer forintnyi járadék és 20 év (240 hónap) felélési időszak esetén egyszerűen 24 millió forintot kell összegyűjteni a nyugdíjba vonulásig. Ez azt sugallja, hogy a nyugdíjba vonulást követően már nem termel hozamot a befektetés.

Fontos tudatosítani, hogy a kalkulátor által megcélzott járadék nominálisan (nem reálértelemben) értendő,

azaz kétségtelenül teljesül, hogy 65 éves kor után felvehető 100 ezer forint a számláról – de nagy kérdés, hogy ez a fix összeg akkoriban mennyit fog érni. A kapott eredmények transzparensen jelzik, hogy az MNB középtávú inflációs várakozásának megfelelő, évi 3%-os pénzromlás esetén "reálértelemben", azaz inflációval korrigálva mennyivel ér majd kevesebbet a járadék. A felhasználó tehát ügyelhet arra, hogy mai értéken célozza meg a kívánt – pl. 100 ezer forintos – járadékszintet, de ez értelemszerűen nagyon eltérő megtakarítási szükségletet adhat eredményül ahhoz képest, mintha megelégedne nominálisan 100 ezer forint nyugdíj-kiegészítéssel. Minél fiatalabb a megtakarító, annál jelentősebb ez a különbség.

Az alábbi ábrán mutatjuk, hogy az MNB alapértelmezett hozamfeltételezései mellett mekkora havi megtakarítást kell vállalniuk a különböző életkorú megtakarítóknak ahhoz, hogy elérjenek 100 ezer forint járadékot, akár nominálisan, akár mai értéken. (A kalkulátor alapesetben 4% körüli éves befektetési hozamokkal számol, ami meglehetősen konzervatív feltételezés, erre lentebb még kitérünk.)

Látható, hogy a kalkulátor szerint egy ma 40 éves megtakarító akkor érhet el nominálisan 100 ezer forint nyugdíj-kiegészítést, ha mostantól 65 éves koráig minden hónapban félretesz 28 100 forint körüli összeget egy önkéntes nyugdíjpénztári számlára. A kalkulátor az elnyerhető állami támogatáson túl azzal is számol, hogy a megtakarító az értéktartás érdekében évente enyhén növeli (indexálja) a befizetéseit: ezt az alapértelmezett 3%-os értéken hagytuk, eszerint a második évtől már 28 900 forint körüli befizetés szükséges stb.

A 100 ezer forintos reálértékű járadékhoz azonban lényegesen nagyobb összeget, havi 62 ezer forintot kellene megtakarítania – ezen a ponton érezhető igazán, hogy mennyire nem mindegy, mire lő az ember.

A kalkulátor másik fő funkciója fordított irányból közelíti a kérdéskört: a megtakarítók megadhatják, mennyi pénzt tennének félre havonta, és eredményül kapják, hogy mennyi pénzük gyűlhet össze a nyugdíjba vonulás idejére, ebből pedig a várható járadékot is kiszámítja nekik. Az alábbi ábrán azt mutatjuk, mekkora lejárati egyenlegre számíthat egy ma 40 éves megtakarító, ha adott összeget (pl. 20 vagy 30 ezer forintot) tesz félre havonta. Itt egy ponton változtattunk a kalkulátor alapértelmezett beállításain: a várható éves hozamot 4,61%-ra emeltük, abból kiindulva, hogy a feltételezett infláció (és az indexálás is) 3%, miközben a nyugdíjpénztári befektetések az MNB 20 évre visszatekintő kimutatása szerint 1,61%-os átlagos reálhozamot termeltek a 2006-2025. közti időszakban.

Különösen hasznos kimutatás a kalkuláció eredményei között, hogy a felhasználók láthatják, hogyan tevődik össze a számlájukon 65 éves korukban meglévő pénzösszeg.

Az idő a fiataloknak dolgozik:

minél korábban kezdi valaki a megtakarítást, annál több hozamot (és adójóváírást) tud bezsebelni, azaz ugyanakkora célzott összeget kevesebb saját befizetésből valósíthat meg. Maradva a fenti 24 millió forintos példánál, az MNB szerint egy ma 20 éves megtakarítónak csupán a lejárati egyenleg 36,6%-át kell "zsebből" beletennie a futamidő során, a végösszeg 63,4%-át pedig a kapott adójóváírás és a befektetési hozamok teszik majd ki. Ellenben egy ma 40 éves megtakarítónak úgy kell készülnie, hogy 53,6%-ot kell befizetnie ("tőke"), a hozamok és az adójóváírás pedig 46,4%-ot ad majd a lejárati egyenlegből.

Mekkora hozamokkal számol a kalkulátor?

Hasznos fejlesztés az is, hogy a kalkulátor nemcsak a statikus (0-9% között kézileg állítható) hozammal tud számolni. Arra is tekintettel van, hogy a múltban mekkora hozamot értek el az egyes nyugdíjpénztári portfóliók, és erre alapozva minden egyes portfólióra vonatkozóan külön-külön bemutatja, hogy változatlan jövőbeli teljesítmény esetén

mekkora havi megtakarítás szükséges a kívánt lejárati egyenleg eléréséért, vagy

adott befizetési vállalás mellett mekkora lejárati összeg várható.

A legalább 20 éves "track recorddal" (múltbeli teljesítménnyel) bíró portfóliók közül minden pénztárnál kikerestük a legjobbakat: a versenyt az Allianz Kockázatvállaló portfólió vezeti, itt két évtizeden keresztül évi 9,88%-os hozamot tehettek zsebre a nyugdíjpénztári tagok. (Mellesleg 10 és 5 évre visszatekintve is nyer ugyanez a portfólió.)

A legjobb hozampotenciállal bíró pénztárak versenyében a második helyre a Bizalom (7,74%), a harmadik helyre az OTP (7,63%) futott be, de fontos hangsúlyozni: nagyon nem mindegy, hogy egy adott pénztár kínálatán belül mely portfóliót választják ki a megtakarítók.

Az is alapvetés – amint az MNB is felhívja a figyelmet –, hogy

az egyes portfóliók múltbeli teljesítménye egyáltalán nem garantálja azt, hogy a jövőben is hasonlóan fognak teljesíteni.

Az itt látható hozamok fényében is furcsa, hogy a kalkulátor alapesetben miért 4% körüli (4,05-4,12% közti) hozamokból indul ki. Ráadásul minél idősebb a megtakarító, annál magasabb hozampotenciált feltételez a kalkulátor, ami inkább fordítva lenne logikus.



Ha nem is a legjobb portfóliókat, hanem a teljes piacot szemléljük, 20 évre visszatekintve 6,36%-ot, 15 évre 6,77%-ot, 10 évre pedig 6,56%-ot mért legutóbb az MNB. Igaz, hogy a kalkulátorban 3%-os infláció van beégetve, ebből a szempontból pedig talán nem is probléma, hogy ehhez viszonyítva egy realisztikus, 1% körüli reálhozamot feltételez az alapbeállítás. Ennek persze nincs óriási jelentősége, hiszen a hozamot és az indexálást kézileg megváltoztathatja a felhasználó – csupán az inflációs várakozást nem.

A kalkulátor olyannyira szofisztikált, hogy a nettó hozampotenciálon túl az egyes pénztárak folyó költségelvonásaival is számol, ami kissé újrarendezi a legjobbak rangsorát. Azt vizsgáltuk, mely pénztárnál mi az a minimális havi befizetés, amely a 20 éven keresztül felvehető, 100 ezer forint jelenértékű nyugdíj-kiegészítés eléréséhez szükséges. Az Allianz Kockázatvállaló portfóliója továbbra is magabiztosan vezeti a mezőnyt, itt havi 34 200 forint körüli befizetés kell ahhoz, hogy elérje a célt egy ma 40 éves megtakarító. A Bizalom Dinamikus portfóliója őrzi a második helyét (45 500 forint körüli befizetés), a harmadik helyre azonban egy előzéssel a Generali Eldorado Business portfóliója futott be, itt tehát a kedvezőbb költségszerkezet kompenzálni tudta a hozamban mutatkozó hátrányt az OTP Dinamikus portfóliójához képest.

Az MNB nyugdíjpénztári kalkulátora a fentieken túl a már meglévő megtakarítással is tud számolni (ezt mindig nullának tekintettük), számol az adójóváírással (de ez kikapcsolható), ezenkívül megadható a munkáltatói hozzájárulás összege is, amely a befizetéseket növeli. A nyugdíjba vonulás időpontja alapesetben a születési évtől számított 65 év, de ez is módosítható.

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