NOR
Norvégia 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
I csoport
JOR
Jordánia 1 2 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
POR
Portugália Üzbegisztán
UZB
 Ma 19:00
K csoport
ENG
Anglia Ghána
GHA
 Ma 22:00
L csoport
  • Megjelenítés
Kis eséssel zárt a magyar tőzsde
Befektetés

Kis eséssel zárt a magyar tőzsde

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Enyhe eséssel zárta a napot a magyar tőzsde, a blue chipek pedig vegyesen teljesítettek.

Ma a BUX-index 0,1 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, az OTP árfolyama 0,8 százalékos pluszban zárt, míg a Richter árfolyama 0,6 százalékkal került feljebb az utolsó záróárfolyamához viszonyítva. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 1,1 százalékkal került lejjebb, míg a Mol árfolyama 1,8 százalékos mínuszban zárt.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az AutoWallis árfolyama 3,1 százalékot esett, a 4iG árfolyama pedig 2,1 százalékkal esett. A legjobban ma az Akko részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 2,6 százalékkal került feljebb.

Még több Befektetés

Mélyrepülés után jön a fordulat? Megszólalt a neves stratégia a techrészvények jövőjéről

20 milliót csalt ki gyanútlan követőitől a magát Jézus reinkarnációjának kiadó magyar férfi

Tarolnak a kínaiak, kezdenek eltűnni a benzines és gázolajos autók Európában

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 21,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Magyar Telekom, a Mol, a Richter és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Félmilliárd eurónyi nemzetközi jelzáloglevelet bocsátott ki az MBH Jelzálogbank

Megbírságolta a Molt az MNB, de a bennfentes kereskedés ügyében nem indít eljárást

Visszavágta az AutoWallis célárát a Concorde, de továbbra is vételre ajánlják a részvényt

Címlapkép forrása: champc

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gyengült a forint Varga Mihály szavai után
Putyin nem találkozik Zelenszkijjel, Tu–160-asokkal demonstrált erőt Moszkva – Ukrajnai háborús híreink kedden
Ízekre szedtük az MNB új nyugdíjpénztári kalkulátorát – Mutatjuk a mellbevágó számokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility