Kis eséssel zárt a magyar tőzsde

Enyhe eséssel zárta a napot a magyar tőzsde, a blue chipek pedig vegyesen teljesítettek.

Ma a BUX-index 0,1 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, az OTP árfolyama 0,8 százalékos pluszban zárt, míg a Richter árfolyama 0,6 százalékkal került feljebb az utolsó záróárfolyamához viszonyítva. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 1,1 százalékkal került lejjebb, míg a Mol árfolyama 1,8 százalékos mínuszban zárt.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az AutoWallis árfolyama 3,1 százalékot esett, a 4iG árfolyama pedig 2,1 százalékkal esett. A legjobban ma az Akko részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 2,6 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 21,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Magyar Telekom, a Mol, a Richter és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: champc

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