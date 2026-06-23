Mélyrepülés után jön a fordulat? Megszólalt a neves stratégia a techrészvények jövőjéről

Emanuel úgy fogalmazott, hogy a közelgő negyedéves gyorsjelentések jelentik majd a valódi próbatételt, amelyek az áprilisi és májusi látványos emelkedés után

ismét igazolhatják a szektor értékeltségét.

A szakértő arra számít, hogy a vállalatok erős pénzügyi számokat tesznek közzé, ami ismét a technológiai szektorra irányíthatja a befektetők figyelmét.

A technológiai részvényekre további nyomás nehezedett, miután Dél-Koreában a chipgyártók vezette eladási hullám söpört végig a tőzsdén, aminek következtében az SK Hynix és a Samsung Electronics árfolyama egyaránt több mint 12 százalékkal zuhant. A Nasdaq 100 index ráadásul gyakorlatilag teljesen felemésztette a júniusi nyereségét, pedig az index az előző két hónapban még 10, illetve 16 százalékos emelkedést ért el.

Bár Emanuel elismerte, hogy rövid távon további ingadozásokra és borúsabb hangulatra kell felkészülni, hosszabb távon továbbra is optimista. Rámutatott, hogy a közel három éve tartó bikapiacon már többször is előfordult, hogy a pénzügyi eredmények és a részvényárfolyamok átmenetileg közeledtek egymáshoz, és véleménye szerint a legnagyobb technológiai vállalatoknál most is egy ilyen egészséges korrekciós időszak zajlik.

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