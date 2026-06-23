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Mélyrepülés után jön a fordulat? Megszólalt a neves stratégia a techrészvények jövőjéről
Befektetés

Mélyrepülés után jön a fordulat? Megszólalt a neves stratégia a techrészvények jövőjéről

Portfolio
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Julian Emanuel, az Evercore ISI vezető részvény- és kvantitatív stratégája szerint a nagy technológiai papírok hamarosan visszanyerik a befektetők bizalmát, miután az elmúlt hetekben több meghatározó vállalat részvényárfolyama is tíz százaléknál nagyobb mértékben esett - számolt be a Bloomberg.

Emanuel úgy fogalmazott, hogy a közelgő negyedéves gyorsjelentések jelentik majd a valódi próbatételt, amelyek az áprilisi és májusi látványos emelkedés után

ismét igazolhatják a szektor értékeltségét.

A szakértő arra számít, hogy a vállalatok erős pénzügyi számokat tesznek közzé, ami ismét a technológiai szektorra irányíthatja a befektetők figyelmét.

A technológiai részvényekre további nyomás nehezedett, miután Dél-Koreában a chipgyártók vezette eladási hullám söpört végig a tőzsdén, aminek következtében az SK Hynix és a Samsung Electronics árfolyama egyaránt több mint 12 százalékkal zuhant. A Nasdaq 100 index ráadásul gyakorlatilag teljesen felemésztette a júniusi nyereségét, pedig az index az előző két hónapban még 10, illetve 16 százalékos emelkedést ért el.

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Bár Emanuel elismerte, hogy rövid távon további ingadozásokra és borúsabb hangulatra kell felkészülni, hosszabb távon továbbra is optimista. Rámutatott, hogy a közel három éve tartó bikapiacon már többször is előfordult, hogy a pénzügyi eredmények és a részvényárfolyamok átmenetileg közeledtek egymáshoz, és véleménye szerint a legnagyobb technológiai vállalatoknál most is egy ilyen egészséges korrekciós időszak zajlik.

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