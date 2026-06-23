Tarolnak a kínaiak, kezdenek eltűnni a benzines és gázolajos autók Európában

Jól indult 2026 az európai autópiacon, májusban 3, az év első öt hónapjában 4 százalékkal nőttek az eladások, de a növekedés mögött nagyon látványos átrendeződés zajlik, a benzines és dízel modellek értékesítése gyorsan csökken, viszont már minden ötödik eladott új autó tisztán elektromos, de a piac igazi nyertese továbbra sem a teljesen elektromos hajtás, hanem a hibrid. Közben látványosan törnek előre a kínai márkák, a piac közel tizedét már azok adják.

Az Európai Unió újautó-piaca a január-május időszakban 4 százalékkal bővült, 4,75 millió autót adtak el. A teljes kép első ránézésre mérsékelt növekedést mutat, a részletekben viszont sokkal izgalmasabb a történet.

A piac egyre kevésbé a hagyományos benzines és dízel autókról szól, az elektromos és hibrid hajtásláncok aránya látványosan emelkedik.

A májusi havi adatok is azt erősítik, hogy az átállás gyorsul. Májusban az EU teljes újautó-piaca 3,2 százalékkal nőtt, miközben a tisztán elektromos regisztrációk 42,9 százalékkal, a plug-in hibridek 12,2 százalékkal, a hibridek 9,7 százalékkal emelkedtek. Ezzel szemben a benzinesek 20,1 százalékkal, a dízelek 19 százalékkal estek.

A legfontosabb szerkezeti változás, hogy a hibrid autók lettek az európai vásárlók első számú választásai. Az év első öt hónapjában 1,8 millió hibrid autót regisztráltak az EU-ban, ami 12,1 százalékos növekedés tavalyhoz képest, és 37,8 százalékos piaci részesedést jelent. Vagyis ma már jóval több hibrid fogy Európában, mint benzines autó. A benzinesek részesedése 22,4 százalékra esett, a dízeleké pedig 7,6 százalékra csökkent. A két hagyományos hajtáslánc együtt már csak a piac 30,1 százalékát adja, szemben az egy évvel korábbi 38 százalékkal.

A tisztán elektromos autók piaca is erősen nőtt. Január és május között 950 521 akkumulátoros elektromos autót regisztráltak az EU-ban, ami 35,7 százalékos növekedés.

A BEV modellek piaci részesedése 20 százalékra emelkedett az egy évvel korábbi 15,3 százalékról.

A legnagyobb elektromos növekedést a nagy piacok közül Olaszország hozta, ahol 75,7 százalékkal ugrott meg a tisztán elektromos regisztrációk száma. Franciaországban 55,4 százalékos, Németországban 40,9 százalékos volt a növekedés, Spanyolországban pedig 40 százalékos. Belgium viszont alig nőtt, mindössze 2,8 százalékkal, Hollandia pedig 9,7 százalékos visszaesést mutatott az elektromos autóknál.

A plug-in hibridek is visszajöttek a növekedési pályára. Az EU-ban 460 217 darabot regisztráltak belőlük május végéig, ami 22,1 százalékos bővülés, a piaci részesedésük pedig 9,7 százalékra nőtt. Itt különösen Olaszország emelkedik ki 84,9 százalékos növekedéssel, de Lengyelország is nagyon erős volt 97,3 százalékkal, Magyarországon pedig 117,8 százalékos ugrás látszik az alacsonyabb bázisról.

10 érdekesség:

A szlovén elektromosautó-piac több mint megduplázódott. A tisztán elektromos autók regisztrációja 103,4 százalékkal, a hibrideké pedig 82,8 százalékkal nőtt az év első öt hónapjában.

Lengyelország lett a plug-in hibridek egyik európai fellegvára, az értékesítés 97,3 százalékkal ugrott meg egyetlen év alatt.

A hollandok hátat fordítottak a benzines autóknak. A benzines regisztrációk 49,1 százalékkal zuhantak, miközben az elektromos autók piaca is meglepő módon 9,7 százalékkal visszaesett.

Franciaországban közel megfeleződött a dízelpiac, a dízelautó-regisztrációk 45,9 százalékkal estek vissza.

Olaszországban már-már robbanásszerű az elektrifikáció. A tisztán elektromos autók eladásai 75,7 százalékkal, a plug-in hibrideké 84,9 százalékkal, a hibrideké pedig 24,5 százalékkal nőttek.

Belgium teljesen kilóg az európai trendből. Miközben az EU-s elektromos piac 35,7 százalékkal nőtt, Belgiumban az elektromos autók értékesítése mindössze 2,8 százalékkal emelkedett.

A Leapmotor lehet az év legnagyobb nyertese Európában, eladásai 530,8 százalékkal ugrottak meg, 6000-ről közel 38 ezer autóra.

A Chery még a BYD-nál is gyorsabban nő, az Omoda és Jaecoo márkákat is magában foglaló kínai csoport európai értékesítése 265,2 százalékkal emelkedett.

A Tesla eladásai 77,3 százalékkal nőttek az EU-ban, miközben a cég hónapokon át politikai viták és negatív sajtóvisszhang középpontjában állt.

A Porsche az egyik legnagyobb vesztes a prémium márkák között, az európai eladások 15,9 százalékkal estek vissza, miközben az Audi 7,5 százalékkal, a BMW 2,1 százalékkal nőni tudott.

Országok szerint a teljes újautó-piacon az év első öt hónapjában Észtország volt a legnagyobb nyertes 74,7 százalékos növekedéssel. Málta 31,9 százalékkal, Szlovénia 20,3 százalékkal, Ausztria 13,1 százalékkal, Dánia 12,9 százalékkal, Litvánia 11,9 százalékkal nőtt. A nagy piacok közül Olaszország teljesített a legjobban 9,4 százalékos bővüléssel, Spanyolország 5,8 százalékkal, Németország 3,6 százalékkal nőtt, Franciaország viszont 0,6 százalékkal csökkent.

A visszaeső piacok között Románia 10,1 százalékos mínusza, Hollandia 8 százalékos csökkenése, Szlovákia 6 százalékos esése és Belgium 4,1 százalékos visszaesése a legfontosabb. Ez azt mutatja, hogy Európában nincs egységes autópiaci ciklus, az ösztönzők, adókedvezmények, fogyasztói bizalom és helyi keresleti viszonyok országonként nagyon eltérő pályát rajzolnak ki.

A nagy európai csoportok képe vegyes. A Volkswagen Csoport továbbra is piacvezető, 26,7 százalékos részesedéssel az EU-ban, és 1,5 százalékkal növelte eladásait az első öt hónapban. A csoporton belül a Skoda 11,9 százalékkal és az Audi 7,5 százalékkal nőtt, miközben a Volkswagen márka 3,8 százalékkal, a Porsche 15,9 százalékkal esett. A Stellantis összességében 5,7 százalékkal bővült, ezen belül a Fiat 30,8 százalékos növekedése kifejezetten erős, míg a Peugeot 6,4 százalékkal, az Alfa Romeo 22,6 százalékkal, a DS 20,1 százalékkal csökkent.

A Renault Csoport 6,2 százalékos visszaesést mutatott, főként a Dacia 12,7 százalékos esése miatt. A Toyota 2 százalékkal, a Hyundai 2,7 százalékkal csökkent, a Kia 5,2 százalékkal nőtt. A BMW Csoport 3,9 százalékkal, a Mercedes-Benz 3,2 százalékkal bővült. A Ford 21,3 százalékos visszaesése, a Mitsubishi 44,3 százalékos zuhanása és a Jaguar gyakorlatilag teljes eltűnése különösen gyenge teljesítmény.

A kínai autógyártók előretörése tovább gyorsult az európai piacon 2026 első öt hónapjában. A kínai tulajdonú autóipari csoportok (a BYD, a SAIC Motor (MG), a Geely Group (Volvo, Polestar, Zeekr, Lynk & Co, Smart), a Chery (Omoda, Jaecoo) és a Leapmotor) 427 ezer autót értékesítettek az Európai Unióban, 56,7 százalékkal többet, mint tavaly.

Ezzel a kínai szereplők piaci részesedése egy év alatt 6 százalékról 9 százalékra emelkedett, vagyis már közel minden tizedik új autó kínai tulajdonú gyártótól származik az EU-ban.

A növekedés motorja a BYD volt, amely 158,9 százalékkal, közel 100 ezer darabra növelte eladásait, a Chery-csoport 265,2 százalékos, a Leapmotor pedig több mint 530 százalékos bővülést ért el. A nagyobb szereplők közül a SAIC Motor 12,2 százalékkal, a Geely Group pedig 2,7 százalékkal növelte értékesítését. Mindez különösen látványos annak fényében, hogy a teljes uniós autópiac ugyanezen időszakban mindössze 4 százalékkal bővült, vagyis a kínai gyártók több mint tizennégyszer gyorsabban növekedtek a piac egészénél.

Magyarországon az újautó-piac az uniós átlagnál gyorsabban nő, májusban 11 518 új személyautót helyeztek forgalomba, ami 5,6 százalékos emelkedést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. Az év első öt hónapjában összesen 59 469 új autó talált gazdára, ami 8,9 százalékos növekedésnek felel meg. A hajtásláncok között látványosan folytatódik az elektrifikáció előretörése. A hibrid maradt a piac legfontosabb szegmense, január és május között 30 542 darab fogyott belőlük, ami 7,6 százalékos bővülést jelent, és több mint 51 százalékos piaci részesedést jelent. A tisztán elektromos autók értékesítése még ennél is gyorsabban nőtt, 5 936 regisztrációval 51,8 százalékos emelkedést mutatva, így részesedésük közel 10 százalékra emelkedett. A plug-in hibridek voltak a legnagyobb nyertesek, forgalmuk több mint megduplázódott, 117,8 százalékkal nőtt, és elérte a 4 913 darabot. Ezzel szemben a hagyományos hajtásláncok visszaszorulása folytatódott. A benzines autók regisztrációja 8,4 százalékkal, a dízeleké 13,4 százalékkal csökkent.

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