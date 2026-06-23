Whistlertől Rothkoig – a szezon legjobb nemzetközi tárlatai

Paula Rego: Tánc tövisek között, MUNCH, Oslo, augusztus 2-ig

A portugál-brit festőnő, akit sokan a XX. század harmadik harmada és a századforduló legfontosabb női alkotójának tartanak, 2022-ben hunyt el; halála óta ez az első, munkásságát átfogó módon bemutató tárlat. A helyszín nem véletlenül a MUNCH, a nagy norvég festő életművének bemutatása mellett időszaki kiállításoknak is otthont adó oslói múzeum, hiszen a két művész alkotásainak kompozíciójában és tematikájában nem nehéz hasonlóságokat felfedezni. A tárlat több mint 140 művet vonultat fel Rego hét évtizedes pályafutásából, a korai absztrakt politikai kollázsoktól kezdve egészen utolsó éveinek groteszk papírmasé munkáiig. A kiállítás középpontjában Rego 1988-as, a londoni Tate-ből kölcsönzött festménye, A tánc áll, ami valószínűleg minden látogatóban megidézi Munch 90 évvel korábban született, Az élet tánca című munkáját. Utóbbi művet Rego 16 éves korában látta először élőben. A portugál szülőhazája népmesei világa által ihletett, illetve az abortusz témájával foglalkozó feminista munkáival ismertté vált művész kései korszakának egyik főműve, az Oratorio című monumentális, oltárszerű kompozíció is látható a tárlaton, melynek festett fatáblái árva papírmasé babákat kereteznek.

Paula Rego: A tánc, 1988, akril, papír, Tate Image, © The Estate of Paula Rego, a Munch Museum jóvoltából

Richard Prince, Albertina, Bécs, augusztus 16-ig

A kortárs amerikai vizuális művészet egyik „nagy öregje”, az 1949-ben született Richard Prince az idén 250. születésnapját ünneplő bécsi Albertinában kapott másfélszáz művet felvonultató retrospektív kiállítást, mely a múlt század 70-es éveitől napjainkig követi nyomon munkásságát. A tárlat középpontjában a fogyasztói társadalom élesszemű kritikusaként ismert művész fotográfiai munkássága áll, de „fotós” látásmódja egyéb műfajú bemutatott munkáiban, így a festményekben és az installációkban is jól érvényesül. Művei többnyire a konceptuális művészettel és a pop arttal rokoníthatók, de Prince az egyik legfontosabb képviselője az „appropriation art”-nak is, azaz olyan művész, aki előszeretettel emeli be – némi változtatással vagy anélkül – mások munkáit saját alkotásaiba, nemegyszer heves vitákat, időnként pereket is generálva ezzel. Hírnevét Cowboys sorozatával alapozta meg, melyben az eredetitől eltérő képkivágással „fényképezte újra” az időközben ikonikussá vált Marlboro-reklámokat. E sorozat darabjai – melyek közül az egyik több mint egy évtizede csaknem 4 millió dollárért kelt el egy New York-i árverésen, s így a világ legdrágább fotói közé tartozik – természetesen nem hiányoznak a bécsi tárlatról sem.

Richard Prince: Cím nélkül (Cowboy), 1989, Ektacolor fotó, a Richard Prince Studio jóvoltából © Richard Prince

Calder. Álom az egyensúlyban, Fondation Louis Vuitton, Párizs, augusztus 16-ig

Basquiat, Rothko, Hockney és Richter után ezúttal Alexander Calder életművének válogatását mutatja be teljes kiállítóterében a rangos párizsi magánmúzeum. Az apropót két évforduló adja: az amerikai művész Párizsba érkezésének 100. és halálának 50. évfordulója. Calder művészettörténeti jelentőségét a tárlat kurátorai abban látják, hogy az ő innovatív megközelítése egy új, lényegi negyedik dimenziót adott a szobroknak, nevezetesen az időt. A tárlat a művész 20-as évekbeli performanszainak megidézésével indul és a 60-as – 70-es években született, a köztéri szobrászatban új fejezetet nyitó monumentális alkotásokkal zárul. Calder műfajteremtő munkái, a statikus és a kinetikus absztrakció kategóriáiba sorolható „stabilok” és „mobilok” mellett a tárlat gazdag válogatást ad a művész faragott fafiguráiból, festményeiből és rajzaiból is; mellettük igazi kuriózumot jelentenek a miniatűr szobroknak tekintett ékszerei. A tárlat Calder munkásságát művészettörténeti kontextusba helyezve műveit olyan jelentős kortársainak munkáival állítja párbeszédbe, mint – mások mellett – Mondrian, Arp, Klee vagy Picasso. A tárlaton Calder számos fotón is szembenéz a látogatókkal; szerzőik között a szakma olyan nagymesterei találhatók, mint Henri Cartier-Bresson, André Kertész, Man Ray, Irving Penn és Agnès Varda.

Alexander Calder: Szétszórt tárgyak réz gonggal,1948, réz, fémlemez, drót, festék, Shirley Family Calder Collection, © 2026 Calder Foundation, New York / ADAGP, Paris. Fotó: a Calder Foundation, New York / Art Resource, New York jóvoltából

Marcel Duchamp, Museum of Modern Art, New York, augusztus 22-ig

A francia Marcel Duchamp a XX. század egyik legnagyobb hatású képzőművésze volt, aki, bár ellenezte az „izmusokat”, a kubizmustól a szürrealizmuson át a pop artig a modern művészet számos irányzatán rajta hagyta a kézjegyét. Hat évtizedes pályája során megkérdőjelezte a műalkotás definícióját is, amivel a kreatív szabadság új korszakát indította el. Tevékenységét a folyamatos újragondolás és a szándékos következetlenség jellemezte: „Kényszerítettem magam arra, hogy ellentmondjak önmagamnak, hogy ne kelljen alkalmazkodnom a saját ízlésemhez” – mondta egyszer.

A readymade mint szobrászati forma feltalálásával Duchamp örökre megváltoztatta a művészet és a szerzőség paramétereit, amit legjobban Fountain (1917) című emblematikus műve testesít meg. Ez nem más, mint egy tömeggyártott, oldalára fordított piszoár, amelyet „R. Mutt” álnévvel írt alá. Ezt a munkát ugyanúgy megtaláljuk a kiállításon, mint az 1913-as New York-i The Armory Show-n bemutatott, az emberi alak széttöredezett ábrázolásával a maga idejében szintén hatalmas vitát kiváltott Lépcsőn lefelé sétáló meztelen nő című festményét.

Marcel Duchamp: L.H.O.O.Q., 1919. Ceruzarajz Leonardo da Vinci Mona Lisájának reprodukcióján, magángyűjtemény. © Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris / Association Marcel Duchamp

Rothko Firenzében, Fondazione Palazzo Strozzi, Firenze, augusztus 23-ig

A firenzei kiállítóhely a valaha rendezett egyik legfontosabb Rothko-kiállításként reklámozza saját bemutatóját, utalva arra is, hogy a palazzo építészete és maga a város ideális hátteret biztosít annak felfedezésére, hogyan ültette át Rothko a klasszikus mérték és az expresszív szabadság közötti feszültséget a festészetbe, és hogyan teremtett a színek segítségével egy új térérzékelést a kétdimenziós vásznon. A helyszín valóban ideális – pontosabban a helyszínek, hiszen a kiállítás megvalósításában a Museo di San Marco és a Biblioteca Medicea Laurenziana is részt vesz. Ez nem véletlen, hiszen Rothko 1950-től kezdve többször megfordult Firenzében, ahol Fra Angeliconak az előbbi helyszínen látható freskói, illetve Michelangelonak az utóbbi helyszínen megvalósult építészeti víziója nagy hatással voltak rá. Rothkonak az 1950-es évek végén festett Seagram falfestményeit például kifejezetten ezek az utak ihlették. Most Rothko képei a Palazzo Strozzi mellett e két helyszínen is láthatóak, párbeszédbe lépve egykori inspirációs forrásaikkal. Magában a Strozziban Rothkonak mintegy 70 alkotása, köztük több főmű látható, melyek a művész egész pályájáról átfogó képet adnak.

Mark Rothko: Cím nélkül, 1952–53, olaj, vászon, Bilbao, Guggenheim Bilbao Museoa, image © FMGB Guggenheim Bilbao Museoa, fotó: Erika Barahona

James McNeill Whistler, Tate Britain, London, szeptember 27-ig

James McNeill Whistler a XIX. századi amerikai festészet egyik legfontosabb alakja volt, aki honfitársai többségénél azért is tett szert jóval nagyobb ismertségre hazája határain kívül, mert több európai országban is élt. Szentpéterváron végezte akadémiai tanulmányait, majd Angliában és Franciaországban is hosszabb időt töltött. Nevét a művészettörténet elsősorban a tonalizmussal kapcsolja össze, ami egy, az 1880-as években kialakult irányzat volt az amerikai tájképfestők körében. Festményei színkezelését a tompa tónusok jellemezték, műveivel olyan atmoszférát igyekezett teremteni, amely a belső béke érzetét keltette.

A londoni kiállítás életművének eddigi legteljesebb európai prezentációja; a 150 bemutatott alkotás között ott van a legtöbb főműve is, mindenekelőtt a Kompozíció szürkében és feketében című, édesanyját ábrázoló, 1871-ben festett vászna. Ezt a számtalanszor kiállított és reprodukált munkát még azok közül is sokan ismerik, akik talán nem is hallották a festő nevét. A megkapó, fölényes mesterségbeli tudással megfestett kép sokáig háttérbe szorította az életmű számos további értékes darabját, melyek ezen a kiállításon most magukra vonhatják a figyelmet. A Whistlert „csak” festőként ismerők számára meglepetést jelenthetnek azok a fotókkal megidézett elegáns szobabelsők, melyeknek tervei szintén az ő műterméből kerültek ki.

James Abbott McNeill Whistler: Kompozíció szürkében és feketében No 1 (Whistler anyja), 1871, olaj, vászon, Musée d’Orsay, Paris, France, forrás: Wikipedia

Egy forradalmi terv. Vasarely és az építészet, Fondation Vasarely, Aix-en-Provence, november 1-ig

A kiállítás az aix-en-provence-i Fondation Vasarely 50. évfordulója alkalmából mutatja be Victor Vasarely építészeti elképzeléseit és azok megvalósulását. A tárlat középpontjában a művész által „Architectonikai Központnak” nevezett épület áll, amely az op-art és a kinetikus művészet egyik legfontosabb emléke. A kiállítás végigköveti Vasarely építészethez fűződő kapcsolatának alakulását, a Bauhaus szellemiségétől kezdve a caracasi egyetemi város számára készített korai munkákon át egészen utópisztikus városterveiig. Vasarely számára az építészetbe integrált művészet nem csupán esztétikai kérdés volt, hanem a művészet társadalmi szerepének és hozzáférhetőségének újragondolását is szolgálta. Célja az volt, hogy a művészet kilépjen a múzeumok falai közül, és a mindennapi élet szerves részévé váljon. Munkássága egyszerre tükrözi a háború utáni modernizáció optimizmusát és előlegezi meg a programozott, rendszerszerű művészet későbbi fejlődését.

Részlet a kiállításról. Fotó: Műtárgy.com

Romlás és mámor. Berlin 1910–1930, Neue Nationalgalerie, Berlin, 2027. január 3-ig

A kiállítás, főként a múzeum saját anyagából válogatva, a német főváros történetének két viharos, izgalmas, ellentmondásokkal teli évtizedét idézi meg több mint harminc, akkor és ott hosszabb-rövidebb időt eltöltött művész munkáinak segítségével. Ez az időszak az első világháború és a weimari köztársaság időszaka volt a gyorsan fejlődő, a modernitás egyik legfontosabb központjává váló kozmopolita metropolisban. A konzervatív császárságból a weimari köztársaságig vezető úton a város szellemi klímája is nagyot változott. Berlin ekkoriban egyszerre keltette a szabadság érzetét és sokakban a szorongást, egyszerre volt innovatív és kaotikus, csillogó és félelmetes. A városnak ezt a feszítő ellentétekkel terhes, hol mámoros, hol letargikus hangulatát idézik meg a tematikus csoportokba rendezett műalkotások.

George Grosz, Grauer Tag, 1921. Neue Nationalgalerie. Fotó: Andres Kilger, © VG Bild-Kunst Bonn, 2026

A tárlat Ernst Ludwig Kirchner ikonikus festményével, a Potsdamer Platz-cal indul, mely már 1914-ben nagyszerűen érzékeltette az életérzések sokféleségét és ellentmondásosságát és Lotte Laserstein melankolikus, a nemzeti szocializmus erősödésére reflektáló 1930-as festményével zárul. A két végpont között olyan művészek munkái idézik meg a 100-120 évvel ezelőtti Berlin hangulatát, mint – többek között - Otto Dix, George Grosz, Hans Grundig, Karl Hofer, Georg Kolbe, Käthe Kollwitz, Tamara de Lempicka és Otto Nagel.

Címlapkép: Részlet a Romlás és mámor. Berlin 1910–1930 c. kiállításról Címlapkép forrása: Neue Nationalgalerie – Stiftung Preußischer Kulturbesitz / David von Becker

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