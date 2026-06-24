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A tőzsdéket magasba emelő likviditási mechanizmus a szemünk láttára roppan össze

Nagyot estek a világ tőzsdéi, különösen a technológiai részvények, és a felszín alatt három veszélyes tényező ért össze egyszerre. Ezek együttese magyarázza azt, hogy miért fgyott ki az erő a részvényekből, miért erősödik a dollár, és miért esik az arany és a bitcoin is.

Tegnapnagyot estek a világ tőzsdéi, különösen a technológiavezérelt részvények kaptak nagy ütést. Nyilvánvalóan a túlvettségnek és a mesterséges intelligencia (AI) körüli spekulációnak nagy szerepe van benne, azonban a felszín alatt három olyan tényező ért össze, amely különösen veszélyessé teszi a mostani helyzetet.

Ezt jól mutatja, hogy hiába esik az olaj ára, a 10 éves kötvényhozamok nem tudnak csökkenni, miközben a dollár folyamatosan erősödik, és úgy néz ki, hogy a 18 éves trendvonal tartja magát. Eközben az arany épp az inflációs félelmek erősödése közepette esett, majd az olajárak esésével ugyanúgy folytatja lejtmenetét.

Ezek nem független események, hanem ugyanannak a jól körülhatárolható kötvénypiaci mechanizmusnak a következményei.

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