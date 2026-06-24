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Bekerül az Alphabet a Dow Jones indexbe
Befektetés

Bekerül az Alphabet a Dow Jones indexbe

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Jelentős változás jön az egyik legismertebb amerikai részvényindexben, az Alphabet, a Google anyavállalata veszi át a Verizon helyét a Dow Jones indexben, amivel tovább nő a technológiai cégek súlya a 30 tagú indexben.

Az S&P Dow Jones Indices bejelentette, hogy

az Alphabet A sorozatú részvényei a jövő hét hétfői kereskedés kezdetétől bekerülnek a Dow Jones Industrial Average indexbe, a Verizon pedig kikerül.

Ezzel tovább nő a technológiai szektor súlya az indexben. Az Alphabet olyan vállalatok mellé csatlakozik, mint az Nvidia, az Amazon, az Apple és a Microsoft. Az indexgazda szerint a Google anyacége jobban tükrözi az amerikai gazdaság olyan meghatározó növekedési területeit, mint a mesterséges intelligencia, a felhőszolgáltatások és a digitális reklámpiac.

Az Alphabet az elmúlt években jelentős összegeket fordított mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztésekre. A vállalat célja, hogy bizonyítsa, az AI-infrastruktúrába és a kapcsolódó szolgáltatásokba ölt milliárdok hosszú távon is megtérülnek.

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A bejelentésre a részvény árfolyama a zárás utáni kereskedésben emelkedett, annak ellenére, hogy hétfőn több mint egy éve nem látott napi esést szenvedett el a papír. Az Alphabet részvénye ugyanakkor így is több mint 10 százalékos pluszban áll idén, és sorozatban a negyedik pozitív évét zárhatja.

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A Dow Jones Industrial Average 30 vállalat részvényeiből áll, ezért a tagság jelentős presztízsértékkel bír. Az index célja, hogy az amerikai gazdaság legfontosabb vállalatait reprezentálja, így a változtatások általában azt tükrözik, hogyan alakulnak a gazdaság meghatározó erőviszonyai.

A mostani csere jól jelzi, hogy a távközlési szektor helyett egyre inkább a technológiai és mesterséges intelligencia-sztorik kerülnek a befektetői figyelem középpontjába. Az Alphabet bekerülése egyben annak az elismerése is, hogy a Google mára nem csupán internetes keresőcég, hanem a felhőpiac, az AI-fejlesztések és a digitális hirdetési piac egyik meghatározó szereplője.

A Verizon súlya egyébként már korábban is csekély volt az indexben. A Dow Jones sajátossága, hogy árfolyamsúlyozott indexként működik, vagyis a magasabb részvényárfolyammal rendelkező cégek nagyobb hatást gyakorolnak a mutató mozgására. Az alacsonyabb árfolyamú Verizon mindössze fél százalékos súlyt képviselt az indexben.

A keddi bejelentés részeként az is eldőlt, hogy a Honeywell az űripari üzletág leválasztása után is a Dow Jones tagja marad, míg az önállóvá váló Honeywell Aerospace nem kerül be az indexbe.

Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

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