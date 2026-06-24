Beszakadt az olaj, már a háború előtti szinten áll az árfolyam

Szerdán több mint három dollárral esett az irányadó globális olajár, így a jegyzések a háború kitörése előtti szintre süllyedtek. A csökkenés hátterében az áll, hogy a Hormuzi-szorosban veszteglő tankerek közül egyre több hajózott ki, ami enyhítette a kínálati aggodalmakat – írja a Reuters.
A Brent nyersolaj határidős jegyzése 4,3 százalékkal hordónként 73,74 dollárra.
Eközben az amerikai WTI ára pedig 3,9 százalékkal 70,34 dollárra esett.
A Brent jegyzése napközben 73,12 dollárig is süllyedt, ami február 27., azaz az iráni célpontok elleni amerikai-izraeli csapásokat megelőző nap óta a legalacsonyabb szint.
Az amerikai könnyűolaj ára ráadásul március 2. óta először csúszott 70 dollár alá.
Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter szerint a Hormuzi-szoroson átmenő olajforgalom már megközelíti a háború előtti szintet, mivel a tankerek katonai kísérettel hagyják el a kulcsfontosságú vízi utat.
Az elmúlt huszonnégy órában mintegy húszmillió hordó nyersolaj jutott ki a szoroson, miközben a normál hajózási rend visszaállását az iráni aknák nehezítették.
A miniszter hozzátette, hogy Irán a továbbiakban nem lesz képes lezárni a szorost, az Egyesült Államok pedig akár a Teheránnal kötött megállapodás nélkül is garantálja a szabad hajózást.
A fizikai piacon értékesített olajszállítmányok világszerte diszkonttal keltek el, és a kereskedelmi útvonalak is átalakultak, miután a gyorsan növekvő közel-keleti kínálat nyomás alá helyezte a piacot. Irán az amerikai szankciók ideiglenes enyhítését követően növelni tervezi az eladásait. A Brent második havi szállításra vonatkozó jegyzése a háború kitörése óta először emelkedett az azonnali szállítási ár fölé, ami a rövid távú kínálat bővülésére utal.
Az Egyesült Államok a héten engedélyezte az iráni olaj értékesítését, enyhítve az évtizedek óta tartó szankciókon.
Cserébe Teheránnak vállalnia kellene a nukleáris létesítmények ellenőrzését és a szabad átkelés biztosítását a Hormuzi-szoroson. Elemzők szerint a tankereken felhalmozott jelentős készletek miatt az iráni kitermelés és export akár hetek alatt felfuthat. Omán bejelentette, hogy díjmentesen nyitva tartja a szorost a hajózás előtt, és két ideiglenes útvonalat is kijelölt a biztonságos áthaladás érdekében.
Az amerikai készletek ezzel szemben szűkösek maradtak az erős finomítói kereslet és az állami tartalékok felszabadítása ellenére is. A kereskedelmi és stratégiai tartalékok a június 19-ével zárult héten 15,1 millió hordóval, 743,3 millió hordóra csökkentek, ami 1984 óta a legalacsonyabb szintet jelenti. A JPMorgan eközben lefelé módosította a 2026 második félévére vonatkozó Brent-előrejelzését, így a harmadik negyedévben 86, az utolsó negyedévben pedig 80 dollár körüli átlagárral számol. Emellett a moszkvai olajfinomító működése legalább fél évig szünetel az ukrán dróntámadásokban elszenvedett súlyos károk miatt.
Forrás: Reuters
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