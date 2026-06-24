Bíróságra rángatták a Covid-vakcina gyártóját – döntöttek a Pfizer bűnösségének ügyében

A connecticuti szövetségi bíróság elutasította a Pfizer elleni vádakat egy nagyszabású generikusgyógyszer-kartellperben, amelyben 45 amerikai állam tucatnyi gyógyszergyártót vádol árrögzítéssel és piacfelosztással. A bíró szerint az államok nem tudták bizonyítani, hogy a Pfizer közvetlenül részt vett volna az összejátszásban, vagy tudomása lett volna egykori Greenstone divíziójának állítólagos versenyellenes tevékenységéről. A per a többi alperessel szemben folytatódik, a New York-i főügyész pedig fellebbezést nyújtott be a Pfizer elleni eljárás megszüntetése ellen.

A connecticuti szövetségi bíróság elutasította a koronavírus elleni vakcinát gyártó Pfizer elleni vádakat abban a nagyszabású kartellperben, amelyben az amerikai államok többsége tucatnyi gyógyszergyártót és vállalatvezetőt vádol a generikus gyógyszerek árának összehangolásával. A kereset szerint a gyártók versenyellenes magatartása miatt a betegek kénytelenek voltak túlárazottan megvásárolni a készítményeket – írja a Reuters.

Michael Shea elnöklő bíró keddi döntésében kimondta, hogy az államok nem tudták bizonyítani a Pfizer és egykori Greenstone divíziója bűnösségét.

A vád szerint a cégek 2010 és 2014 között versenytársaikkal összejátszva manipulálták a közbeszerzési pályázatokat, valamint felosztották a piacot hat gyógyszerkészítmény esetében. A vizsgált szerek között szerepelt a magas vérnyomás kezelésére szolgáló eplerenon, a glaukóma ellen alkalmazott latanoproszt, valamint a pattanások kezelésére használt klindamicin-foszfát négy változata.

A felperes államok azt állították, hogy a Greenstone vezetői több mint 360 telefonhívást és szöveges üzenetet váltottak a svájci Sandoz generikusgyógyszer-gyártóval a versenyellenes lépések koordinálása érdekében.

A bíró szerint azonban egyetlen ésszerűen eljáró esküdtszék sem állapíthatná meg, hogy a New York-i székhelyű Pfizer közvetlenül részt vett az árrögzítésben, tudomása lett volna a Greenstone összejátszásáról, vagy felelősségre vonható lenne azért, mert a részleg az ügynökeként járt el.

Shea indoklása szerint a Greenstone önállóan, a generikus gyógyszerek nyereséges értékesítése érdekében működött, túlmutatva azon a stratégiai értéken, amelyet az anyavállalatnak jelentett. Így nem állja meg a helyét az az állítás, hogy a divízió kizárólag az anyacég nevében eljárva tevékenykedett volna.

A pert 45 amerikai állam, a District of Columbia szövetségi kerület és négy további amerikai terület indította 36 alperes ellen, akiket összesen 80 generikus gyógyszer – főként bőrgyógyászati készítmények – árának egyeztetésével vádolnak. A jogi eljárást William Tong connecticuti főügyész vezeti, a Pfizer elleni eljárás megszüntetése ellen pedig Letitia James New York-i főügyész nyújtott be fellebbezést.

Tong közölte, hogy hivatala alaposan áttekinti a döntést, és a továbbiakban is határozottan érvényesíti követeléseit a többi alperessel szemben.

A Covid-vakcinája miatt ismertté vált Pfizer üdvözölte a bírósági határozatot, és hangsúlyozta, hogy a Greenstone évtizedeken át a megfizethető generikus gyógyszerek megbízható beszállítójaként működött. A vállalat a Greenstone divíziót 2020-ban választotta le, amellyel létrejött a Viatris nevű cég. Shea bíró további két, a generikus gyógyszerek piacát érintő versenyjogi perben is eljár, amelyek egyikében a Pfizer szintén alperesként szerepel.

Forrás: Reuters

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