Döntött a Scope Ratings az AutoWallisról, változatlan maradt a hitelminősítés

Megerősítette az AutoWallis hitelminősítését a Scope Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a társaság vállalati besorolását és adósságának minősítését is B+ szinten hagyta, a kilátás pedig továbbra is stabil.
A Scope szerint az AutoWallis az elmúlt években látványos növekedést ért el, de továbbra is viszonylag kis szereplőnek számít az európai autókereskedelmi piacon. A vállalat árbevétele 2020 és 2025 között évente átlagosan mintegy 40 százalékkal bővült, tavaly pedig elérte a 477 milliárd forintot. A növekedés mögött részben új márkák bevonása, részben a régiós terjeszkedés állt.
A hitelminősítő arra is felhívta a figyelmet, hogy az AutoWallis bevételeinek közel 90 százaléka továbbra is autóértékesítésből származik, ami érzékennyé teszi a céget az autópiac ciklikus mozgásaira. A közép- és kelet-európai piacokon ráadásul egyre erősebb a verseny, különösen a kínai autógyártók térnyerése miatt.
A vállalat az elmúlt években jelentősen csökkentette függőségét a magyar piactól. Ma már egyetlen ország sem adja a bevételek több mint 40 százalékát, és a nemzetközi terjeszkedés folytatásával a magyar piac súlya várhatóan tovább csökken. A Scope szerint ez csökkenti az egyes országokhoz kapcsolódó kockázatokat, ugyanakkor a régió autópiacai hasonló kihívásokkal néznek szembe, legyen szó az árérzékeny keresletről, a gazdasági ciklusokról vagy az egyre intenzívebb versenyről.
A hitelminősítő úgy látja, hogy az AutoWallis továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a régió autópiacának konszolidációjában. A cég növekedési tervei között szerepelnek új felvásárlások, importőri jogok megszerzése és egyéb üzletfejlesztési projektek is.
A Scope értékelése szerint a vállalat pénzügyi profilját elsősorban az határozza meg, hogy a terjeszkedés jelentős tőkét igényel. Az AutoWallis adósságállománya ugyan 2025 végére 85 milliárd forintra csökkent az egy évvel korábbi 87 milliárdról, de a következő években ismét emelkedhet, mivel a tervezett akvizíciók finanszírozásában a hitelforrások nagyobb szerepet kaphatnak.
A hitelminősítő számításai szerint a nettó adósság és az EBITDA aránya 2026 és 2027 között várhatóan 4 és 5 közötti sávban alakulhat.
Ez magasabb a konzervatívabb vállalatoknál megszokottnál, de a Scope szerint kezelhető szinten marad, különösen akkor, ha a profitabilitás tovább javul.
A növekedési stratégia ugyanakkor rövid távon nyomást gyakorolhat a készpénztermelő képességre. A tervezett beruházások, a flottabővítés és a forgótőke-igény növekedése miatt a szabad cash flow a következő években is negatív maradhat. A Scope szerint ez az AutoWallis hitelprofiljának egyik leggyengébb pontja.
A likviditási helyzetet ugyanakkor továbbra is megfelelőnek tartja a hitelminősítő. Ebben fontos szerepet játszik, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek jelentős része készletfinanszírozáshoz kapcsolódik, amelyet az autók értékesítésekor rendez a vállalat.
A stabil kilátás azt tükrözi, hogy a Scope várakozása szerint az AutoWallis a következő években is képes lesz egyensúlyban tartani növekedési terveit és eladósodottságát. A hitelminősítő szerint felminősítés akkor kerülhetne napirendre, ha az adósságállomány tartósan 4-szeres EBITDA alá csökkenne, míg a besorolásra negatív nyomást jelentene, ha ez a mutató tartósan 5 fölé emelkedne.
Az AutoWallis árfolyama ma 2 százalékot emelkedett, de még ezzel együtt is idén 3 százalékot esett.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Addig óvatoskodott az MNB, hogy most mindenkit sikerült meglepnie
Mit jelent a keddi kamatcsökkentés?
Szétbombázzák az ukránok az orosz hódítás ékkövét - Videón látható, ahogy pusztítanak Magyar Madarai
Nagyon súlyos, ami a Krímen történik.
Bemondták az oroszok: az atomfegyverhez hasonló pusztításra képes, új technológia készül
Egyre veszélyesebb hely a világ.
Amerikai parancsnok: tévedés, hogy mi lesz a hadviselés jövője – Az első világháború a példa
Valójában teljesen mást okoz.
Volt fideszes országgyűlési képviselő is van az NKA-botrányban őrizetbe vettek közt
Továbbá miniszteri kabinetfőnök-helyettes is.
Itt a vége: az állami rendezvényszervező felmondott Balásy Gyula cégeinek
A Belügyminisztérium közölte.
Jön a kijózanító kamatcsökkenés: 2% lesz egyes lakossági állampapírok kamata
Ennek sokan nem fognak örülni.
Egy lépéssel közelebb: benyújtásra került az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalához szükséges első törvényjavaslat
Megjelent az Országgyűlés honlapján az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 20
"A forint túl erős lett a magyar gazdaság versenyképességéhez képest"
A forint megítélése túlságosan pozitívvá vált, és az árfolyam már erősebb annál, mint amit a magyar gazdaság fundamentumai indokolnak. Az 500 forintos euró forgatókönyve erős... The post
Iráni szándéknyilatkozat: cui prodest?
A Hormuzi-szoros fokozatos újranyitása és az olajárak csökkenése reményteli fejlemény, de az iráni szándéknyilatkozat inkább törékeny politikai keret, mint valódi lezárt rendezés. The post
A jó forintom SpaceX-szel elmulatom
Zsolt leveszi a kezét az emberiségről: kísérleti After Hours Balázs helyett Dáviddal, tanítás helyett szigorúan csak szakmázással. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After... The
Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Kamatvágás: 25 bázisponttal csökken a jegybanki alapkamat
Június 24-től 6,00 százalék lesz a jegybanki alapkamat, azaz 25 bázispontot vágtak az irányadó kamatszinten. De mit fog okozni ez egy átlagos magyar ember életében? A Monetáris Tanács mai dön
Miért uralja az amerikai részvénypiac a világindexeket?
A legismertebb világindexek nem a globális GDP-t, hanem a tőzsdén jegyzett vállalatok piaci értékét követik - ezért lehet bennük ilyen meghatározó az amerikai részvénypiac. The post Miért u
Négyszerezett Magyarország, de még mindig a régiós lista végén kullog
Húsz év alatt átalakult a régió energiatérképe: a BB tengely mind a tizenegy országa növelte a megújuló energiaforrások arányát, a régiós átlag pedig csaknem megduplázódott.... The post
Seperc alatt kapitulált Donald Trump – Veszélyes idők jönnek, mégis hogy nyert ekkorát Irán?
Mi értelme volt a háborús pusztításnak, ha Amerika rosszabbul áll, mint azelőtt?
A szállodások azt hitték, ez az ő évük lesz. Aztán jött a 350-es euró
Az erős forint rátesz egy lapáttal a szokásosan nehéz körülményekre.
A Brexit óta nem tér magához Nagy-Britannia: miért bukott meg Keir Starmer?
Ismét lemondott egy miniszterelnök.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.