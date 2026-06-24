Döntött a Scope Ratings az AutoWallisról, változatlan maradt a hitelminősítés

Változatlanul hagyta az AutoWallis hitelminősítését a Scope Ratings. A nemzetközi hitelminősítő továbbra is B+ besorolással értékeli a magyar autókereskedelmi és mobilitási csoportot, miközben a kilátás is stabil maradt. A döntés azt jelzi, hogy a Scope szerint a vállalat folytathatja növekedési stratégiáját anélkül, hogy eladósodottsága érdemben romlana, bár az előttük álló terjeszkedési időszak nem lesz kockázatoktól mentes.

Megerősítette az AutoWallis hitelminősítését a Scope Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a társaság vállalati besorolását és adósságának minősítését is B+ szinten hagyta, a kilátás pedig továbbra is stabil.

A Scope szerint az AutoWallis az elmúlt években látványos növekedést ért el, de továbbra is viszonylag kis szereplőnek számít az európai autókereskedelmi piacon. A vállalat árbevétele 2020 és 2025 között évente átlagosan mintegy 40 százalékkal bővült, tavaly pedig elérte a 477 milliárd forintot. A növekedés mögött részben új márkák bevonása, részben a régiós terjeszkedés állt.

A hitelminősítő arra is felhívta a figyelmet, hogy az AutoWallis bevételeinek közel 90 százaléka továbbra is autóértékesítésből származik, ami érzékennyé teszi a céget az autópiac ciklikus mozgásaira. A közép- és kelet-európai piacokon ráadásul egyre erősebb a verseny, különösen a kínai autógyártók térnyerése miatt.

A vállalat az elmúlt években jelentősen csökkentette függőségét a magyar piactól. Ma már egyetlen ország sem adja a bevételek több mint 40 százalékát, és a nemzetközi terjeszkedés folytatásával a magyar piac súlya várhatóan tovább csökken. A Scope szerint ez csökkenti az egyes országokhoz kapcsolódó kockázatokat, ugyanakkor a régió autópiacai hasonló kihívásokkal néznek szembe, legyen szó az árérzékeny keresletről, a gazdasági ciklusokról vagy az egyre intenzívebb versenyről.

A hitelminősítő úgy látja, hogy az AutoWallis továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a régió autópiacának konszolidációjában. A cég növekedési tervei között szerepelnek új felvásárlások, importőri jogok megszerzése és egyéb üzletfejlesztési projektek is.

A Scope értékelése szerint a vállalat pénzügyi profilját elsősorban az határozza meg, hogy a terjeszkedés jelentős tőkét igényel. Az AutoWallis adósságállománya ugyan 2025 végére 85 milliárd forintra csökkent az egy évvel korábbi 87 milliárdról, de a következő években ismét emelkedhet, mivel a tervezett akvizíciók finanszírozásában a hitelforrások nagyobb szerepet kaphatnak.

A hitelminősítő számításai szerint a nettó adósság és az EBITDA aránya 2026 és 2027 között várhatóan 4 és 5 közötti sávban alakulhat.

Ez magasabb a konzervatívabb vállalatoknál megszokottnál, de a Scope szerint kezelhető szinten marad, különösen akkor, ha a profitabilitás tovább javul.

A növekedési stratégia ugyanakkor rövid távon nyomást gyakorolhat a készpénztermelő képességre. A tervezett beruházások, a flottabővítés és a forgótőke-igény növekedése miatt a szabad cash flow a következő években is negatív maradhat. A Scope szerint ez az AutoWallis hitelprofiljának egyik leggyengébb pontja.

A likviditási helyzetet ugyanakkor továbbra is megfelelőnek tartja a hitelminősítő. Ebben fontos szerepet játszik, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek jelentős része készletfinanszírozáshoz kapcsolódik, amelyet az autók értékesítésekor rendez a vállalat.

A stabil kilátás azt tükrözi, hogy a Scope várakozása szerint az AutoWallis a következő években is képes lesz egyensúlyban tartani növekedési terveit és eladósodottságát. A hitelminősítő szerint felminősítés akkor kerülhetne napirendre, ha az adósságállomány tartósan 4-szeres EBITDA alá csökkenne, míg a besorolásra negatív nyomást jelentene, ha ez a mutató tartósan 5 fölé emelkedne.

Az AutoWallis árfolyama ma 2 százalékot emelkedett, de még ezzel együtt is idén 3 százalékot esett.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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