Egyre nagyobb a baj: újabb népszerű befektetési alapok korlátozták a kifizetéseket

A Morgan Stanley ismét korlátozta a kifizetéseket a 7 milliárd dolláros, kiemelt magánhitelezési alapjánál, miután a befektetők a forgalomban lévő befektetési jegyek csaknem 11,6 százalékát próbálták visszaváltani – derül ki a bank keddi tőzsdei bejelentéséből.

A North Haven Private Income Fund (PIF) közölte, hogy a második negyedéves visszaváltási kérelmeknek csupán a 43 százalékát teljesíti. Az előző negyedévben a befektetők az alap mintegy 10,9 százalékát próbálták visszaváltani, és a mostani kérelmek nagyjából fele olyan befektetőktől származott, akiknek korábban nem sikerült teljesen kiszállniuk az alapból. A bank alapkezelő részlege szerint ugyanakkor a kérelmek összetétele és az aktivitás első negyedévhez képest tapasztalható stabilizálódása a befektetői bázis ellenállóképességére utalhat.

A lakossági befektetőket célzó magánhitelezési alapok az első negyedévben rekordméretű visszaváltási hullámmal szembesültek.

Ezt a hitelpiaci feltételek miatti aggodalmak mellett az a növekvő félelem fűtötte, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése hátrányosan érintheti a szoftverszektort, amely sok hitelező számára kulcsfontosságú kitettséget jelent.

A Morgan Stanley tájékoztatása szerint a PIF május végén 45 iparág 301 hitelfelvevőjébe fektetett be, és mintegy 22,7 százalékos kitettséggel rendelkezett a szoftveriparban. Az úgynevezett üzletfejlesztési társaságok (BDC-k) körüli helyzet egyelőre nem rendeződött: az Apollo Global, a Blackstone és a BlackRock által kezelt alapok szintén korlátozták a kifizetéseket.

A PIF közleménye alapján az új jegyzéseket és az osztalékok újrabefektetését is figyelembe véve a nettó eszközérték csökkenése mintegy 102 millió dollárt tett ki, ami a március végi érték 3,2 százalékának felel meg. Egy kisebb társalap, a North Haven Private Income Fund A esetében a befektetők a tőke 7,2 százalékának visszaváltását kérték, amelyből a szokásos korlátok mellett mindössze 5 százalékot teljesítenek.

Elemzők és piaci szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a tőzsdén nem jegyzett üzletfejlesztési társaságok a következő negyedévekben

a tartós piaci bizonytalanság miatt lassabb tőkebeáramlásra és magas visszaváltási igényekre számíthatnak.

Forrás: Reuters

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