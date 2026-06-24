Egyre nagyobb a baj: újabb népszerű befektetési alapok korlátozták a kifizetéseket

A North Haven Private Income Fund (PIF) közölte, hogy a második negyedéves visszaváltási kérelmeknek csupán a 43 százalékát teljesíti. Az előző negyedévben a befektetők az alap mintegy 10,9 százalékát próbálták visszaváltani, és a mostani kérelmek nagyjából fele olyan befektetőktől származott, akiknek korábban nem sikerült teljesen kiszállniuk az alapból. A bank alapkezelő részlege szerint ugyanakkor a kérelmek összetétele és az aktivitás első negyedévhez képest tapasztalható stabilizálódása a befektetői bázis ellenállóképességére utalhat.
A lakossági befektetőket célzó magánhitelezési alapok az első negyedévben rekordméretű visszaváltási hullámmal szembesültek.
Ezt a hitelpiaci feltételek miatti aggodalmak mellett az a növekvő félelem fűtötte, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése hátrányosan érintheti a szoftverszektort, amely sok hitelező számára kulcsfontosságú kitettséget jelent.
A Morgan Stanley tájékoztatása szerint a PIF május végén 45 iparág 301 hitelfelvevőjébe fektetett be, és mintegy 22,7 százalékos kitettséggel rendelkezett a szoftveriparban. Az úgynevezett üzletfejlesztési társaságok (BDC-k) körüli helyzet egyelőre nem rendeződött: az Apollo Global, a Blackstone és a BlackRock által kezelt alapok szintén korlátozták a kifizetéseket.
A PIF közleménye alapján az új jegyzéseket és az osztalékok újrabefektetését is figyelembe véve a nettó eszközérték csökkenése mintegy 102 millió dollárt tett ki, ami a március végi érték 3,2 százalékának felel meg. Egy kisebb társalap, a North Haven Private Income Fund A esetében a befektetők a tőke 7,2 százalékának visszaváltását kérték, amelyből a szokásos korlátok mellett mindössze 5 százalékot teljesítenek.
Elemzők és piaci szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a tőzsdén nem jegyzett üzletfejlesztési társaságok a következő negyedévekben
a tartós piaci bizonytalanság miatt lassabb tőkebeáramlásra és magas visszaváltási igényekre számíthatnak.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Az egész világnak üzent Irán, miután szétbombázták a Közel-Keletet: maradnak a rakéták, erről nincs tárgyalás
Nincs és nem is lesz semmilyen egyeztetés erről.
Lecsaptak Magyar madarai: teljes sötétségbe borult az orosz hódítás ékköve
Súlyos csapás történt.
Egyik utolsó európai szövetségesét is elvesztette Trump – Durva sértegetésekkel ért véget a világraszóló barátság
Giorgia Melonival is megromlott a viszony, az olasz külügyminiszter lemondta amerikai látogatását.
Kifakadt Ruszin-Szendi Romulusz: "a haderő nem piramisjáték"
A miniszter szerint 700 millió forint ment el a semmire.
Próbára teszi a kánikula a turizmust: lerövidítik nyitvatartásukat Európa világhírű nevezetességei
A helyzet ráadásul még rosszabb is lehet.
Elárulta a miniszter, mit tesznek most a közmédiával - Fejek fognak hullani
Leváltják a vezetőket.
Kőkemény amerikai tárgyaló vette kezébe Irán ügyét, kritikus kérdések kerülnek napirendre
Szövetséges országokkal találkozik Rubio.
Egyre könnyebben lehet shortolni a SpaceX-et
Gyülekeznek is az esésre spekuláló befektetők.
Kamatvágás: 25 bázisponttal csökken a jegybanki alapkamat
Június 24-től 6,00 százalék lesz a jegybanki alapkamat, azaz 25 bázispontot vágtak az irányadó kamatszinten. De mit fog okozni ez egy átlagos magyar ember életében? A Monetáris Tanács mai dön
Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Miért uralja az amerikai részvénypiac a világindexeket?
A legismertebb világindexek nem a globális GDP-t, hanem a tőzsdén jegyzett vállalatok piaci értékét követik - ezért lehet bennük ilyen meghatározó az amerikai részvénypiac. The post Miért u
Négyszerezett Magyarország, de még mindig a régiós lista végén kullog
Húsz év alatt átalakult a régió energiatérképe: a BB tengely mind a tizenegy országa növelte a megújuló energiaforrások arányát, a régiós átlag pedig csaknem megduplázódott.... The post
Minden összeállhatott az MNB-nek a kamatvágáshoz?
A vártnál kedvezőbb infláció, az erős forint, a csökkenő hazai hozamok és az enyhülő energiaár-kockázatok egyaránt javíthatták az MNB kamatcsökkentési mozgásterét. The post Minden össz
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olyan verzió is, hogy abból, amelyik előbb ér oda, vagy éppen vehetnék mindkettőből is, de me
Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint?
A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dolgozni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: ekkora vagyon is elolvadhat, ha... The pos
"Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés
Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van
Seperc alatt kapitulált Donald Trump – Veszélyes idők jönnek, mégis hogy nyert ekkorát Irán?
Mi értelme volt a háborús pusztításnak, ha Amerika rosszabbul áll, mint azelőtt?
A szállodások azt hitték, ez az ő évük lesz. Aztán jött a 350-es euró
Az erős forint rátesz egy lapáttal a szokásosan nehéz körülményekre.
A Brexit óta nem tér magához Nagy-Britannia: miért bukott meg Keir Starmer?
Ismét lemondott egy miniszterelnök.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.