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Eldőlni látszik a greenwashing körüli huzavona, jókora könnyítést kaphatnak a befektetési alapok
Befektetés

Eldőlni látszik a greenwashing körüli huzavona, jókora könnyítést kaphatnak a befektetési alapok

Portfolio
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Úgy tűnik, a hedge fundok ismét mentesülnek az Európai Unió egyik szigorodó fenntarthatósági szabálya alól, ugyanis a tervek szerint nem kell majd besorolniuk, hogy a termékeik megfelelnek-e az ESG-szempontoknak. A ciprusi uniós elnökség javaslata a professzionális befektetőknek értékesítő alternatív befektetésialap-kezelőket mentesítené a kötelezettség alól – derül ki a Bloomberg által megismert tervezetből.
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A javaslat az EU fenntartható finanszírozással kapcsolatos közzétételekről szóló rendeletének (SFDR) átfogó felülvizsgálatához kapcsolódik.

A 2021-ben bevezetett szabályozást a befektetők és a felügyeleti szervek egyaránt sokat bírálták, mert nem tudta hatékonyan megakadályozni a zöldre mosást (greenwashing).

Az EU most egy egyértelműbb címkézési keretrendszer kialakításán dolgozik, amely szigorú követelményeket támaszt az ESG-alapokkal szemben, egyúttal korlátozza azt is, hogy mit állíthatnak magukról a nem ESG-alapok.

Az Európai Bizottság tavaly egy tervezetben már felvetette ezt a könnyítést, a végső ajánlásokból azonban végül kihagyta azt. Az intézkedés az uniós jogalkotók körében is támogatásra talált, ám a bevezetéséhez még a tagállamok és az Európai Parlament jóváhagyása is szükséges. A ciprusi javaslat újabb győzelmet jelentene az alapkezelői szektornak, amely régóta igyekszik mentesülni a hasonló szabályozási kötelezettségek alól.

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Az iparág képviselői szerint az SFDR kategóriáit eleve a hagyományos, kizárólag vételi pozíciókra épülő (long-only) befektetési megközelítésre tervezték – mutatott rá Adam Jacobs-Dean, a Millennium Managementet és a Man Groupot is tagjai között tudó Alternatív Befektetéskezelők Szövetségének (AIMA) piacokért felelős globális vezetője.

Az Európai Bizottság a múlt hónapban azt is javasolta, hogy az alapkezelőknek ne kelljen ESG-adatokat jelenteniük az ügyfeleik portfóliójában lévő eszközökről, ám erről még nem született végleges döntés. Az iparág számára kulcsfontosságú, hogy az SFDR körüli bizonytalanság mielőbb lezáruljon, mivel egy új, zárt végű alap elindítása hosszadalmas folyamat, és az alapkezelőnek világos tájékoztatást kell nyújtania a befektetőknek a folyamatokba beépített fenntarthatósági tényezőkről – jegyezte meg Lily Marcel, a Clifford Chance globális ESG-csoportjának társelnöke.

A ciprusi javaslat gyakorlatilag eltörölné azt a jelenleg mérlegelt korlátozást is, amely meghatározná, hogy a nem ESG-alapok milyen mértékben nyilatkozhatnak a fenntarthatósági megközelítésükről. A mentesség lehetővé tenné, hogy az alapkezelők úgy mutassák be stratégiájukat, hogy ne kelljen mesterségesen besorolniuk a termékeiket egy olyan kategóriába, amelyhez valójában nem illeszkednek. Azok a szereplők ugyanakkor, akik a tőkebevonás sikere érdekében fontosnak tartják a hivatalos minősítést, várhatóan amúgy sem élnének ezzel a kivétellel.

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