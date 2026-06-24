Emelkedik a lottójátékok ára: ennyit kell fizetnünk egy szelvényért augusztustól

Két kivételtől eltekintve a hazai számsorsjátékok alapára egységesen 500 forint lesz az augusztus 3-i sorsolásoktól, vagyis az ötös-, a hatos- és a skandináv lottó, valamint a Joker ára is emelkedik – derül ki a Szerencsejáték Zrt. közleményéből.

Három éve volt utoljára emelés a számsorsjátékok alapárában, akkor 50 forinttal lettek drágábbak a népszerű játékok. Az akkori változással párhuzamosan pedig átlagosan 17 százalékkal nőttek a nyeremények.

A mostani emeléssel együtt a nyereményekre fordított összeg ugyancsak növekszik, ám nyerőosztályonként differenciált módon. Az átlagos nyereménynövekedés 25 százalék körül alakul, a legnagyobb emelkedés a középső nyerőosztályokban várható, egyes esetekben megközelíti, sőt meg is haladhatja a 60 százalékot is – írják.

A három lottó, továbbá a Joker, továbbá a Napi Mázli és a Puttó ára 400 forintról 500 forintra nő augusztus 3-ától. A Kenó ára 350 forintról 400 forintra, a Luxoré 300 forintról 400 forintra emelkedik.

Az Eurojackpot ára nem változik, hiszen az a mindenkori euró-forint árfolyamtól függ, és nem érinti az ármódosítás a Lutrit sem, mivel annak ára jelenleg is 500 forint.

A magasabb ár az egyes játékok augusztus 2-át követő első sorsolásától érvényes.

Az első, már új áron megvásárolt szelvények sorsolása a Puttó játékkal indul, ezt követi a többi érintett termék is a szokásos sorsolási napokon és időpontokban.

Ennek megfelelően az, aki többsorsolásra érvényes játékot indít, már annyival korábban tapasztalni fogja az árváltozást.

Az első módosított alapdíjjal a július 1-jén 21:30-tól értékesített 5 hetes Skandináv lottó vásárlásakor találkozhatnak a játékosok. Ebben az esetben ugyanis az utolsó hétre (augusztus 5.) érvényes játék már 100 forinttal magasabb áron kerül elszámolásra, így a végösszeg 2.000 forint helyett 2.100 forint lesz. Ezt követi az öthetes hatos-, majd ötöslottó árának emelkedése.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László

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