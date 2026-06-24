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Ezt tervezi a kormány a Mol extraprofitadójával
Befektetés

Ezt tervezi a kormány a Mol extraprofitadójával

MTI
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Benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, mely kiterjeszti a kőolajtermék-előállító különadóját azzal, hogy sávossá alakítja az olcsóbb orosz Urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót; a különadót kiterjeszti a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is.

A parlament honlapján olvasható törvényjavaslat szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet, az energiaárak tartós ingadozása, valamint az európai és globális gazdasági folyamatok következtében kialakult piaci bizonytalanság indokolttá teszi a kőolajtermék-előállítót terhelő különadó felülvizsgálatát.

A javaslat kiterjeszti a kőolajtermék-előállító különadóját a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027. adóévre is.

  • A 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre az adókulcs 50 százalék.
  • Az 5 amerikai dollár feletti árkülönbözethez továbbra is a 95 százalékos adómérték tartozik.

A törvényjavaslat szerinti változást első alkalommal a 2026. augusztusi havi kötelezettségre kell alkalmazni. Korábbi közlés szerint az előzetes hatásvizsgálat alapján az intézkedés idén 6,25 milliárd forinttal, jövőre pedig újabb 15 milliárd forinttal javítja a költségvetési egyenleget.

Címlapkép forrása: Martin Divisek/Bloomberg via Getty Images

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