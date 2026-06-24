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Jön a kijózanító kamatcsökkenés: 2% lesz egyes lakossági állampapírok kamata
Befektetés

Jön a kijózanító kamatcsökkenés: 2% lesz egyes lakossági állampapírok kamata

Portfolio
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Szintet léphet a magyar állampapír-piaci hozamcsökkenés: a Magyar Nemzeti Bank legújabb inflációs előrejelzése alapján jövőre jó eséllyel 2% környékére esik számos inflációkövető lakossági állampapír kamata. A befektetők a változó kamatozású papírok helyett egyre inkább a fix kamatozású alternatívák felé fordulnak, de utóbbi téren is sorozatos kamatcsökkenésekkel szembesülnek. A megtakarítók nyilvánvalóan nem örülnek a fejleményeknek, de az államadósság finanszírozása szempontjából nagyon pozitív hatásokkal jár a 2026-os kormányváltás óta zajló piaci átalakulás.
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Információ és jelentkezés

A márciusban prognosztizált 3,8% helyett tegnap már 1,8%-os éves átlagos inflációs várakozást fogalmazott meg idénre a Magyar Nemzeti Bank. A befektetők számára ez azért kulcsfontosságú információ, mert ehhez a bázishoz igazodik majd az inflációkövető állampapírok (Prémium Magyar Állampapír, Babakötvény) kamatozása a 2027-ben induló kamatperiódusukban.

Az infláció jelentős csökkenése a lakossági állampapírok kamatainak erős zuhanását is eredményezheti:

ha beigazolódik az MNB várakozása, akkor egyes PMÁP-sorozatok kamata alig 2% lesz az új periódusukban, míg a szintén inflációkövető kamatozású (infláció felett 3 százalékpont kamatprémiumot fizető) Babakötvények tulajdonosai 4,8%-os kamatokra számíthatnak.

Az alábbi táblázatban mutatjuk, hogy pontosan mekkora kamatot termelnek jelenleg az egyes PMÁP-sorozatok, legközelebb mikor fizetik ki az esedékes kamatukat, és a következő kamatperiódusban hogyan változhat a kamat mértéke.

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A különböző Prémium Magyar Állampapír sorozatok várható kamatozása az MNB idei, 1,8%-os inflációs várakozásának teljesülése esetén
Sorozat Infláció feletti kamatprémiuma Jelenlegi éves kamata Legközelebbi kamatfizetés napja Következő periódus kamata
2027/J 0,75% 5,15% 2027.01.27 - (lejár)
2027/K 0,75% 5,15% 2027.02.24 - (lejár)
2027/I 1,50% 5,90% 2027.03.24 - (lejár)
2028/I 1,50% 5,90% 2027.02.23 3,30%
2028/J 1,50% 5,90% 2027.04.20 3,30%
2028/K 1,50% 5,90% 2027.06.20 3,30%
2028/L 0,25% 3,95% 2026.07.26 4,65%
2029/I 1,50% 5,90% 2027.02.21 3,30%
2029/J 1,50% 5,90% 2027.03.21 3,30%
2030/I 1,50% 5,90% 2027.02.20 3,30%
2030/J 1,50% 5,90% 2027.03.20 3,30%
2031/I 1,00% 5,40% 2027.05.21 2,80%
2032/I 0,50-1,00% 4,90% 2027.04.22 2,30%
2032/J 0,50-1,00% 4,90% 2027.04.22 2,30%
2033/I 0,25% 4,65% 2027.01.20 2,05%
2035/I2 0,10% 4,50% 2027.05.23 1,90%
2035/I1 0,50-1,00% 4,90% 2027.05.24 2,30%
Forrás: Portfolio-gyűjtés

Látható, hogy a legkisebb prémiumú Prémium Magyar Állampapírnál akár 1,9%-os kamat is kialakulhat, sok más sorozatnak pedig 2-3% közti kamata lehet a 2027-ben induló egy éves kamatperiódusban. A legkedvezőbb helyzetben azok a befektetők lesznek, akiknek magas (1,50 százalékpontos) kamatprémiummal bíró PMÁP van a tulajdonukban,

ők az 1,8%-os infláció alapján 3,3%-os kamatra lehetnek majd jogosultak.

Az infláció felettébb nagy csökkenése tehát – értelemszerűen – magával hozhatja az inflációkövető kamatozású PMÁP-ok példátlanul alacsony kamatszintjeit is. A kamatok csökkenése egyébként tökéletesen beleilleszkedik abba a trendbe, amelyet akár az intézményi piac hozamszintjeinél, akár a fix kamatozású lakossági papírok kamatainál tapasztalhatnak a befektetők: legutóbb június 9-én jelentette be az Államadósság Kezelő Központ, hogy újabb 0,5 százalékponttal megvágják a legnépszerűbb fix papírok kamatait.

A jelenleg elérhető 6%-os fix kamatokkal összevetve – ha lehetséges, – még kevésbé lesznek vonzók a jövő évtől jóval alacsonyabb kamatozásra váltó Prémium Magyar Állampapírok, de fontos megjegyezni, hogy a trend fennmaradása esetén a fix papírok kamata is csökkenhet még tovább a következő hónapokban.

Az Európában idén teljesen egyedülálló magyar kötvénypiaci folyamatokkal itt foglalkoztunk részletesen, a kamatkiadásokon megspórolható összegeket itt becsültük meg.

Hétfő óta új vezetése van az ÁKK-nak, Tardos Gergely lépett az adósságkezelő élére. Kármán András pénzügyminiszter közölte: Tardos feladatai a hazai államháztartás finanszírozásának biztosítása, valamint az államadósság- és likviditáskezelés lesznek. A pénzügyminiszter a kinevezés kapcsán hangsúlyozta, hogy kiemelt céljuk az állam kamatkiadásainak mérséklése, amelynek köszönhetően több forrás juthatnak a közszolgáltatásokra, így az egészségügyre, az oktatásra, a közösségi közlekedésre, a különböző infrastrukturális fejlesztésekre, valamint a közszférában dolgozók bérére is.

A legfrissebb, június közepi adatok alapján Prémium Magyar Állampapírban 2938 milliárd forintot, Babakötvényben 554 milliárd forintot tartottak a magyar háztartások. A két inflációkövető papír összesített állományára vetítve 1 százalékpont kamatcsökkenés kb. 35 milliárd forinttal csökkentheti a magyar állam éves kamatkiadását.

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