Jön a kijózanító kamatcsökkenés: 2% lesz egyes lakossági állampapírok kamata

A márciusban prognosztizált 3,8% helyett tegnap már 1,8%-os éves átlagos inflációs várakozást fogalmazott meg idénre a Magyar Nemzeti Bank. A befektetők számára ez azért kulcsfontosságú információ, mert ehhez a bázishoz igazodik majd az inflációkövető állampapírok (Prémium Magyar Állampapír, Babakötvény) kamatozása a 2027-ben induló kamatperiódusukban.
Az infláció jelentős csökkenése a lakossági állampapírok kamatainak erős zuhanását is eredményezheti:
ha beigazolódik az MNB várakozása, akkor egyes PMÁP-sorozatok kamata alig 2% lesz az új periódusukban, míg a szintén inflációkövető kamatozású (infláció felett 3 százalékpont kamatprémiumot fizető) Babakötvények tulajdonosai 4,8%-os kamatokra számíthatnak.
Az alábbi táblázatban mutatjuk, hogy pontosan mekkora kamatot termelnek jelenleg az egyes PMÁP-sorozatok, legközelebb mikor fizetik ki az esedékes kamatukat, és a következő kamatperiódusban hogyan változhat a kamat mértéke.
|A különböző Prémium Magyar Állampapír sorozatok várható kamatozása az MNB idei, 1,8%-os inflációs várakozásának teljesülése esetén
|Sorozat
|Infláció feletti kamatprémiuma
|Jelenlegi éves kamata
|Legközelebbi kamatfizetés napja
|Következő periódus kamata
|2027/J
|0,75%
|5,15%
|2027.01.27
|- (lejár)
|2027/K
|0,75%
|5,15%
|2027.02.24
|- (lejár)
|2027/I
|1,50%
|5,90%
|2027.03.24
|- (lejár)
|2028/I
|1,50%
|5,90%
|2027.02.23
|3,30%
|2028/J
|1,50%
|5,90%
|2027.04.20
|3,30%
|2028/K
|1,50%
|5,90%
|2027.06.20
|3,30%
|2028/L
|0,25%
|3,95%
|2026.07.26
|4,65%
|2029/I
|1,50%
|5,90%
|2027.02.21
|3,30%
|2029/J
|1,50%
|5,90%
|2027.03.21
|3,30%
|2030/I
|1,50%
|5,90%
|2027.02.20
|3,30%
|2030/J
|1,50%
|5,90%
|2027.03.20
|3,30%
|2031/I
|1,00%
|5,40%
|2027.05.21
|2,80%
|2032/I
|0,50-1,00%
|4,90%
|2027.04.22
|2,30%
|2032/J
|0,50-1,00%
|4,90%
|2027.04.22
|2,30%
|2033/I
|0,25%
|4,65%
|2027.01.20
|2,05%
|2035/I2
|0,10%
|4,50%
|2027.05.23
|1,90%
|2035/I1
|0,50-1,00%
|4,90%
|2027.05.24
|2,30%
|Forrás: Portfolio-gyűjtés
Látható, hogy a legkisebb prémiumú Prémium Magyar Állampapírnál akár 1,9%-os kamat is kialakulhat, sok más sorozatnak pedig 2-3% közti kamata lehet a 2027-ben induló egy éves kamatperiódusban. A legkedvezőbb helyzetben azok a befektetők lesznek, akiknek magas (1,50 százalékpontos) kamatprémiummal bíró PMÁP van a tulajdonukban,
ők az 1,8%-os infláció alapján 3,3%-os kamatra lehetnek majd jogosultak.
Az infláció felettébb nagy csökkenése tehát – értelemszerűen – magával hozhatja az inflációkövető kamatozású PMÁP-ok példátlanul alacsony kamatszintjeit is. A kamatok csökkenése egyébként tökéletesen beleilleszkedik abba a trendbe, amelyet akár az intézményi piac hozamszintjeinél, akár a fix kamatozású lakossági papírok kamatainál tapasztalhatnak a befektetők: legutóbb június 9-én jelentette be az Államadósság Kezelő Központ, hogy újabb 0,5 százalékponttal megvágják a legnépszerűbb fix papírok kamatait.
A jelenleg elérhető 6%-os fix kamatokkal összevetve – ha lehetséges, – még kevésbé lesznek vonzók a jövő évtől jóval alacsonyabb kamatozásra váltó Prémium Magyar Állampapírok, de fontos megjegyezni, hogy a trend fennmaradása esetén a fix papírok kamata is csökkenhet még tovább a következő hónapokban.
Az Európában idén teljesen egyedülálló magyar kötvénypiaci folyamatokkal itt foglalkoztunk részletesen, a kamatkiadásokon megspórolható összegeket itt becsültük meg.
Hétfő óta új vezetése van az ÁKK-nak, Tardos Gergely lépett az adósságkezelő élére. Kármán András pénzügyminiszter közölte: Tardos feladatai a hazai államháztartás finanszírozásának biztosítása, valamint az államadósság- és likviditáskezelés lesznek. A pénzügyminiszter a kinevezés kapcsán hangsúlyozta, hogy kiemelt céljuk az állam kamatkiadásainak mérséklése, amelynek köszönhetően több forrás juthatnak a közszolgáltatásokra, így az egészségügyre, az oktatásra, a közösségi közlekedésre, a különböző infrastrukturális fejlesztésekre, valamint a közszférában dolgozók bérére is.
A legfrissebb, június közepi adatok alapján Prémium Magyar Állampapírban 2938 milliárd forintot, Babakötvényben 554 milliárd forintot tartottak a magyar háztartások. A két inflációkövető papír összesített állományára vetítve 1 százalékpont kamatcsökkenés kb. 35 milliárd forinttal csökkentheti a magyar állam éves kamatkiadását.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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