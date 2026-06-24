Kényszerházasságra léphet az Apple és a bajba jutott chipgyártó

Az Apple és az Intel között chipgyártási megállapodás körvonalazódik, ám a szakértők szerint az első lapkák elkészítése legalább két-három évet vesz igénybe, a tömeggyártás pedig legkorábban 2027 végén vagy 2028 elején indulhat el. Az együttműködést kölcsönös érdekek hajtják: az Intel bérgyártói hírnevét szeretné helyreállítani, az Apple pedig a TSMC szűkös kapacitása miatt keres alternatív beszállítót. A legnagyobb kérdés az, hogy az Intel képes lesz-e megfelelni az Apple szigorú minőségi elvárásainak, miután a gyártó korábban rendszeresen küzdött minőségi problémákkal és csúszásokkal. Elemzők szerint a befektetők hibátlan teljesítést áraznak be egy olyan vállalatnál, amely az elmúlt két évtizedben nem tudott ilyet felmutatni.

Bár az Apple a múlt héten Washingtonban ismertetett tervek alapján az Intellel állhat össze chipgyártásra, a szakértők szerint a megállapodás korántsem hoz majd gyors eredményeket, mivel egy fejlett Intel-lapka elkészítése két-három évet, a valódi haszon realizálása pedig a hosszadalmas és rendkívül precíz gyártási folyamat miatt még ennél is több időt vehet igénybe – írja a Reuters.

A megállapodást – amelyet hivatalosan egyik cég sem erősített meg – kölcsönös érdekek vezérlik.

Az Intel a bérgyártóként megtépázott hírnevét igyekszik helyreállítani, míg az Apple újabb gyártási kapacitásokat keres, mivel első számú beszállítója, a TSMC nehezen tud lépést tartani az olyan partnerek robbanásszerűen növekvő keresletével, mint az MI-chipeket vásároló Nvidia.

Tim Cook, az Apple vezérigazgatója áprilisban el is ismerte, hogy a TSMC szűkös kapacitása korlátozta az iPhone-ok értékesítését.

A háttérben komoly stratégiai megfontolások is állnak. Az Intel az amerikai félvezetőgyártás újjáélesztésének kulcsszereplőjévé lépett elő, miután az állam tízszázalékos részesedést szerzett a vállalatban, az Nvidia pedig – Donald Trump elnök ösztönzésére – ötmilliárd dollárt fektetett be a cégbe.

Malcolm Penn, a Future Horizons vezérigazgatója úgy véli, a legjobb forgatókönyv megvalósulása esetén is legalább két-három év kell az első chipek elkészüléséhez. Véleménye szerint egy ilyen bonyolult rendszerchip (SoC) tervezése nagyjából két évet vesz igénybe, a gyártási ciklus pedig további négy hónapot igényel a tömegtermelés beindításáig. Penn hozzátette, hogy mindez feltételezi az Intel technológiájának teljes kiforrottságát és a tervezőeszközök megbízhatóságát. Mivel azonban erre eddig nem volt példa, a szakértő szerint az együttműködés hatalmas bizalmi lépés, az üzletet pedig egyenesen kényszerházasságnak nevezte.

Az Intel a mesterséges intelligencia robbanásszerű terjedésének kezdeti szakaszáról ugyan lemaradt, ám azóta mutatkoznak a stabilizáció jelei, miután áprilisban a Teslát nyerte meg ügyfélként, most pedig az Apple-lel léphet jelentős partnerségre.

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A szakértők ugyanakkor megosztottak abban, hogy az Apple melyik gyártástechnológiát választja majd. Egyesek szerint a Tesla példáját követve a következő generációs, 14A jelű eljárás mellett döntenek, amely azonban még évekre van a tömegtermeléstől. Mások szerint a biztonságra törekedve a fejlettebb 18A-P finomított változatát vagy a már bevált, régebbi Intel 3 technológiát részesíthetik előnyben.

Bob O'Donnell, a TECHnalysis Research elemzője úgy látja, hogy az Apple valószínűleg a 14A technológiát használja majd, ami várhatóan csak 2028-ban vagy 2029-ben válik elérhetővé.

Daniel Newman, a Futurum Group vezetője szintén úgy véli, hogy az Apple saját tervezésű lapkáinak tömeggyártása legkorábban 2027 végén vagy 2028 elején indulhat el, ráadásul a kezdeti időszakban a megrendelések a kevésbé kritikus hardverekre, például a MacBook Air vagy bizonyos iPad Pro modellek alkatrészeire korlátozódhatnak.

A legfontosabb kérdés a kihozatali arány, vagyis az, hogy az Intel képes lesz-e megfelelni az Apple azon szigorú elvárásának, miszerint egy-egy szilíciumszeleten a chipek túlnyomó többségének hibátlanul kell működnie.

A gyártó korábban rendszeresen küzdött minőségi problémákkal és a határidők be nem tartásával. Paul Meeks, a Freedom Capital Markets elemzője rámutatott, hogy a befektetők jelenleg hibátlan teljesítést áraznak be egy olyan vállalat esetében, amely az elmúlt nagyjából húsz évben nem tudott hasonlót felmutatni, ezért a szakértő szerint érdemes óvatosan kezelni a várakozásokat.

Forrás: Reuters

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