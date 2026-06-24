Megindult az újabb roham az óriási alap ellen, zárolni kellett a befektetők milliárdjait

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A 15 milliárd dollár vagyonú Apollo Debt Solutions alaphoz az utolsó időszakban mintegy 2,4 milliárd dollárnyi visszaváltási kérelem érkezett. Az alap ezeknek kevesebb mint 30 százalékát teljesítette, mivel

a kifizetéseket az alap eszközértékének 5 százalékában maximálták.



A közel 26 milliárd dolláros befektetési portfólióval rendelkező alapot az első negyedévben még 11 százalékos tőkekivonási igény érte.

A folyamat azt mutatja, hogy a tőkekivonás akkor sem mérséklődött, amikor a részvénypiacok szárnyaltak, és enyhült a magántőkealapok által felvásárolt szoftvercégeknek nyújtott hitelek leértékelődése. A magánhitelalapok fontos forrásbevonási csatornát jelentenek a befektetési szolgáltatóknak, és jelentős díjbevételt biztosítanak a vagyonkezelőknek. Az ágazat ugyanakkor egyre több bírálatot kap a szoftveripari hitelezési tevékenysége miatt, különösen a mesterséges intelligencia térnyerése által jelentett kockázatok fényében.

A Financial Times által nyomon követett kilenc nagy alapból a befektetők a második negyedévben közel 15 milliárd dollárt kíséreltek meg kivonni. A mintegy 200 milliárd dolláros összesített portfóliót kezelő alapok a kérelmek kevesebb mint 40 százalékát teljesítették. Wall Street-i elemzők szerint az üzletfejlesztési társaságokból (business development company – BDC) történő tőkekivonások üteme idén továbbra is magas maradhat, bár egyes szakértők már a folyamat tetőzését vetítik előre.

Az Apollo közleménye szerint az alaphoz 300 millió dollárnyi új tőke érkezett, így a nettó kiáramlás a negyedévben 400 millió dollárra mérséklődött. A társaság hangsúlyozta, hogy a visszaváltási igények többsége az offshore alapok befektetőitől származott, amelyeket jellemzően nem amerikai ügyfeleknek értékesítenek. A cég a részvényeseknek küldött levelében kiemelte, hogy a befektetők túlnyomó többsége továbbra is kitart az alap mellett.

Az Apollo alapja – versenytársaihoz hasonlóan – olyan korlátozó mechanizmusra támaszkodik, amely lehetővé teszi a visszaváltások korlátozását, ha azok meghaladják az 5 százalékos küszöbértéket. John Zito, az Apollo Asset Management társelnöke szerint a lakossági alapok a tervezett módon működnek. Hozzátette, hogy

a magánhitelezési szektort ért bírálatok ellenére sem alakult ki pánikszerű tőkekivonás, és nem ismétlődött meg a Silicon Valley Bank 2023-as csődje,

amikor a betétesek tömegesen vonták ki a pénzüket.

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