Megszólalt az európai hatóság: veszélyes kockázatok leselkednek a nyugdíjakra és a biztosításokra

A jelentés megállapítja, hogy a stabil tőkeellátottság és a kedvező likviditás segített tompítani a piaci turbulenciák hatásait, amelyeket a geopolitikai feszültségek, a pénzügyi kockázatok átárazódása, valamint a globális kereskedelmi kapcsolatok átrendeződése váltott ki. A biztosítók és a nyugdíjpénztárak mindazonáltal továbbra is kitettek a pénzügyi piaci mozgásoknak, a működési kockázatoknak és a kárinflációnak.

Az EIOPA szerint a makropénzügyi környezetet jelenleg a tartós geopolitikai feszültségek, a nemzetközi kereskedelmi rendszer átalakulása és a növekvő védelmi kiadások határozzák meg.

Mivel a pénzügyi piacok érzékenyen reagálnak a geopolitikai eseményekre, a részvény-, kötvény- és devizapiacokon egyaránt felerősödött az árfolyam-ingadozás. Bár az alacsony munkanélküliség és az emelkedő reálbérek ösztönzik a gazdasági aktivitást, az inflációval, az energiaárakkal és a jövőbeli szakpolitikai döntésekkel kapcsolatos bizonytalanság továbbra is jelentős.

A jelentés külön kitér a mesterséges intelligencia kettős szerepére. Bár a technológia lehetőséget nyújt a biztosítási értéklánc hatékonyabbá tételére, egyúttal komoly kockázatokat is hordoz a kiberbiztonság, a külső szolgáltatóktól való függőség, az adatkezelés, valamint a működési rugalmasság terén.

Az európai biztosítók 2025 folyamán tőkeerősek és likvidek maradtak.

Az élet- és nem-életbiztosítási díjbevételek növekedése javította a biztosítástechnikai cash flow-t, miközben a nyereségességet a magasabb befektetési hozamok is támogatták.

A viszontbiztosítók szintén stabil fizetőképességi pozícióról és kedvező díjszabási feltételekről számolhattak be, bár a díjnövekedés üteme több üzletágban is mérséklődött. Az ő esetükben a természeti katasztrófák, valamint a tengeri és légi szállítást érintő esetleges fennakadások jelentenek kiemelt kockázatot.

A foglalkoztatói (IORP) nyugdíjszektor megőrizte stabilitását, hiszen a fedezettségi szintek javultak, a teljes eszközállomány lényegében változatlan maradt, az átlagos fedezettségi mutató pedig emelkedett 2025-ben. A jelentés külön vizsgálja a holland nyugdíjrendszer defined contribution modellre való átállását, valamint ennek a befektetési stratégiákra és a piac egészére gyakorolt hatásait.

A felügyeleti hatóságok szerint továbbra is a geopolitikai feszültségek jelentik a legnagyobb kockázatot.

Emellett potenciális veszélyforrásként említik az államkötvény-kitettséget, a bankokkal és egyéb pénzügyi intézményekkel való összefonódásokat, valamint a kevésbé likvid eszközök értékelési kockázatait. Bár a magánhiteleknek való kitettség összességében mérsékelt, a piac dinamikus bővülése, a befektetési struktúrák összetettebbé válása és a lehetséges koncentrációk miatt ezen a területen is indokolt a folyamatos monitorozás.

Petra Hielkema, az EIOPA elnöke a jelentéshez hozzáfűzte:

egyre bizonytalanabb világunkban a kockázatok egymásra hatásának megértése kezd ugyanolyan fontossá válni, mint maguknak a kockázatoknak a felismerése.

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