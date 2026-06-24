Milliárdos felvásárlás rázza meg a techvilágot: sarokba szoríthatják az Nvidiát

A döntés hátterében az okostelefon-piac fokozódó nyomása áll, mivel a szegmenst egyrészt a memóriachipek hiánya feszíti, amelyet a mesterségesintelligencia-infrastruktúra iránti robbanásszerű kereslet hajt fel, másrészt az olyan meghatározó vásárlók, mint az Apple és a Samsung, amelyek egyre inkább saját fejlesztésű lapkákra váltanak.
A Microsoft a Qualcomm új chipkategóriáját alkalmazza majd, amely az okostelefonokban és laptopokban használt költséghatékony memóriachipekre épül.
Szemben az Nvidia drága, nagy sávszélességű megoldásaival és a Cerebras Systems SRAM-memóriájával. Az új termékcsaládot a cég "High Bandwidth Compute" (HBC) néven emlegeti, különös tekintettel annak kiváló ár-érték arányára.
A Meta a kifejezetten adatközpontokba tervezett új processzort, a Dragonfly C1000-es CPU-t választotta.
Ezzel a Qualcomm egy olyan piacra lép be, ahol az Arm Holdings és az Nvidia is aktívan verseng az ügyfelekért. Tony Pialis, a vállalat adatközpont-üzletágért felelős vezetője elmondta, hogy a két egyedi chipekre szerződött óriáscégtől származó bevételek már az idei naptári év vége előtt megérkeznek.
A piac ugyanakkor rendkívül zsúfolt és erős a verseny, hiszen az Nvidia és a frissen tőzsdére lépett Cerebras mellett az Amazon Graviton és a Google Axion egyedi megoldásai is jelen vannak. A Bank of America elemzői szerint a Qualcomm adatközpont-üzletága a 2027–2028-as pénzügyi évre nagyjából évi 2-5 milliárd dolláros, mérsékelt árbevételt érhet el. A vállalat háromféle lapkatípuson dolgozik, amelyek magukban foglalják a központi processzorokat, az inferencia-gyorsítókat, valamint az egyedi alkalmazásspecifikus integrált áramköröket (ASIC). Ez utóbbi szegmens korábban olyan riválisoknál lendült fel, mint a Broadcom és a Marvell.
Forrás: Reuters
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