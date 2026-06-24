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Spéci tőkealapot indítanak Magyarország szomszédjában: 34 millió euróból futtatnák fel a régió unikornisait
Befektetés

Spéci tőkealapot indítanak Magyarország szomszédjában: 34 millió euróból futtatnák fel a régió unikornisait

Portfolio
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A Nucleo Ventures 34 millió eurós alapot indít, hogy Északnyugat-Romániát regionális innovációs központtá alakítsa – közölte a társaság. A Nucleo Ventures (korábban Fortech Ventures) a következő 4 évben akár 50 vállalat finanszírozását is tervezi.

A Fortech Ventures elindít egy 34 millió eurós befektetési alapot, és Nucleo Ventures néven folytatja működését. Az Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökséggel (ADR Nord-Vest) partnerségben létrehozott alap startupokba és innovatív vállalatokba fog fektetni Románia-szerte, valamint Közép- és Kelet-Európában. A cél egy új, nemzetközi szinten skálázható vállalkozói generáció támogatása,

illetve Északnyugat-Románia megerősítése mint a vállalkozók, befektetések és technológiai tehetségek célpontja.

Az alap – amely az ADR Nord-Vest 23,5 millió eurós intézményi kötelezettségvállalását élvezi, kiegészítve magántőkével és a menedzsment csapat hozzájárulásával – a fejlődés különböző szakaszaiban lévő startupokat és innovatív vállalatokat fog támogatni, a korai fázisú kezdeményezésektől egészen a nemzetközi növekedési potenciállal rendelkező kkv-kig.

A Nucleo Ventures megközelítőleg 45-50 vállalat finanszírozását tűzte ki célul a következő négy év során. Az Északnyugati Fejlesztési Régió – amely magában foglalja Kolozs, Bihar, Máramaros, Szatmár, Beszterce-Naszód és Szilágy megyéket – nem véletlenül lett az alap befektetési stratégiájának fókuszpontja. A régió ad otthont Románia legerősebb egyetemeinek és technológiai közösségeinek, emellett már most is elismert a virágzó IT-szektoráról.

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A helyi vállalkozások támogatása mellett az alap célja, hogy olyan vállalkozókat, startupokat és innovatív vállalatokat vonzzon Románia más részeiről és Közép- és Délkelet-Európából, amelyek Romániát és az északnyugati régiót szeretnék bázisként használni működésük fejlesztéséhez és kiterjesztéséhez.

Románia és a kelet-közép-európai régió kivételes technológiai tehetségekkel rendelkezik, mégis sok alapító továbbra is a vállalkozásuk növekedéséhez szükséges korai fázisú tőke hiányával küzd. Ezzel az alappal célunk, hogy segítsünk áthidalni ezt a szakadékot

– mondta Valentin Filip, a Nucleo Ventures ügyvezető partnere.

Az alap elindítása egy olyan időszakban történik, amikor a romániai és kelet-közép-európai startup ökoszisztéma növekszik, miközben a korai fázisú kockázati tőkéhez való hozzáférés továbbra is korlátozott.

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