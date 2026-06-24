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Tőzsdén a közösségi e-roller óriás: kockázatok és mellékhatások
Befektetés

Tőzsdén a közösségi e-roller óriás: kockázatok és mellékhatások

Portfolio
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A Portfolio Checklist keddi adásában többek között a megosztott elektromos rollerek szinonimájává vált Lime tőzsdei bevezetésével foglalkoztunk. Bár a vállalat az elmúlt időszakban látványos növekedést könyvelhetett el, érdemes egy pillanatra megállni, mielőtt jól bevásárolunk a részvényeiből. Nagy Viktorral, a Portfolio vezető elemzőjével néztük át, hogy mi van a sztori mögött és mennyire megalapozott az IPO körüli felhajtás. (A megszólalás 13:16-nál indul.)

A műsor másik részében a forinterősödés hazai szállodaiparra gyakorolt hatásáról volt szó. Mekkora gond az alkalmazkodás a szereplők számára, mennyiben lehet áthárítani az így keletkezett bevételkiesést a vendégekre és hogyan lehet előre menekülni egy ilyen helyzetben? A témában Kovács Balázst, a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Hotelipar az erős forint szorításában − (02:02)
  • Lime IPO: csak látszólag suhanós − (13:16)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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