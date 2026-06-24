Tőzsdén a közösségi e-roller óriás: kockázatok és mellékhatások

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

Intro − (00:00)

Hotelipar az erős forint szorításában − (02:02)

Lime IPO: csak látszólag suhanós − (13:16)

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