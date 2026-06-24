Tőzsdére mehet az AirPods gyártója

Akár 3 milliárd dollárt is bevonhat hongkongi részvénykibocsátásával a Luxshare Precision Industry, amely az Apple egyik legfontosabb beszállítójaként többek között az AirPods fülhallgatókat is gyártja. A tranzakció az idei év egyik legnagyobb hongkongi tőzsdei bevezetése lehet.

Piaci források szerint a kínai Luxshare Precision Industry megkezdte a befektetői érdeklődés felmérését egy hongkongi részvénykibocsátás előtt, amely során közel 3 milliárd dollár friss tőkét vonhatna be a vállalat.

A tranzakció mérete alapján az idei év egyik legjelentősebb hongkongi tőzsdei bevezetése lehet.

A társaság egyelőre nem kommentálta az értesüléseket. A kibocsátás előkészítését a Citic Securities, a Goldman Sachs és a China International Capital Corporation koordinálja.

A Luxshare az elmúlt években a globális elektronikai ipar egyik meghatározó szereplőjévé vált. A vállalat az Apple fontos gyártópartnere, többek között az AirPods vezeték fülhallgatók összeszerelésében is részt vesz. A cég részvényárfolyama a sencseni tőzsdén az elmúlt egy évben több mint duplájára emelkedett, piaci értéke pedig meghaladja a 77 milliárd dollárt.

A vállalat 2025-ben 332,3 milliárd jüan, vagyis közel 49 milliárd dollár árbevételt ért el, ami 24 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest.

A Luxshare terve egy olyan időszakban érkezik, amikor Hongkong ismét a világ egyik legforgalmasabb tőkebevonási központjává válik. Az idei évben egymást követik a részvénykibocsátások, különösen a technológiai és mesterséges intelligencia-szektorhoz kötődő vállalatok részéről. A Bloomberg Intelligence szerint a hongkongi IPO-piac 2026-ban több mint 43 milliárd dollárnyi friss tőkét vonhat be, amire legutóbb hat éve volt példa.

A kibocsátási hullámot az is fűti, hogy számos vállalat még június vége előtt szeretné lezárni a tranzakcióját, így elkerülheti a pénzügyi kimutatások frissítésével járó plusz időt és költségeket.

A Luxshare tervezett tőzsdei megjelenése arra utal, hogy a befektetők továbbra is keresik a technológiai növekedési sztorikat, különösen azokat a cégeket, amelyek kulcsszerepet játszanak a globális elektronikai ellátási láncokban. Az Apple egyik fontos beszállítójaként a Luxshare teljesítményét sok befektető a fogyasztói elektronikai kereslet és az Apple-termékek iránti globális érdeklődés egyik fokmérőjeként figyeli.

A hongkongi piac élénkülése egyben azt is jelzi, hogy a kínai technológiai vállalatok számára ismét kedvezőbbé vált a nemzetközi tőkebevonási környezet. Ez éles kontrasztot jelent az elmúlt évekhez képest, amikor a kínai gazdaság lassulása és a szabályozói bizonytalanságok jelentősen visszafogták a befektetői érdeklődést.

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