Tőzsdére mehet az AirPods gyártója

Piaci források szerint a kínai Luxshare Precision Industry megkezdte a befektetői érdeklődés felmérését egy hongkongi részvénykibocsátás előtt, amely során közel 3 milliárd dollár friss tőkét vonhatna be a vállalat.
A tranzakció mérete alapján az idei év egyik legjelentősebb hongkongi tőzsdei bevezetése lehet.
A társaság egyelőre nem kommentálta az értesüléseket. A kibocsátás előkészítését a Citic Securities, a Goldman Sachs és a China International Capital Corporation koordinálja.
A Luxshare az elmúlt években a globális elektronikai ipar egyik meghatározó szereplőjévé vált. A vállalat az Apple fontos gyártópartnere, többek között az AirPods vezeték fülhallgatók összeszerelésében is részt vesz. A cég részvényárfolyama a sencseni tőzsdén az elmúlt egy évben több mint duplájára emelkedett, piaci értéke pedig meghaladja a 77 milliárd dollárt.
A vállalat 2025-ben 332,3 milliárd jüan, vagyis közel 49 milliárd dollár árbevételt ért el, ami 24 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest.
A Luxshare terve egy olyan időszakban érkezik, amikor Hongkong ismét a világ egyik legforgalmasabb tőkebevonási központjává válik. Az idei évben egymást követik a részvénykibocsátások, különösen a technológiai és mesterséges intelligencia-szektorhoz kötődő vállalatok részéről. A Bloomberg Intelligence szerint a hongkongi IPO-piac 2026-ban több mint 43 milliárd dollárnyi friss tőkét vonhat be, amire legutóbb hat éve volt példa.
A kibocsátási hullámot az is fűti, hogy számos vállalat még június vége előtt szeretné lezárni a tranzakcióját, így elkerülheti a pénzügyi kimutatások frissítésével járó plusz időt és költségeket.
A Luxshare tervezett tőzsdei megjelenése arra utal, hogy a befektetők továbbra is keresik a technológiai növekedési sztorikat, különösen azokat a cégeket, amelyek kulcsszerepet játszanak a globális elektronikai ellátási láncokban. Az Apple egyik fontos beszállítójaként a Luxshare teljesítményét sok befektető a fogyasztói elektronikai kereslet és az Apple-termékek iránti globális érdeklődés egyik fokmérőjeként figyeli.
A hongkongi piac élénkülése egyben azt is jelzi, hogy a kínai technológiai vállalatok számára ismét kedvezőbbé vált a nemzetközi tőkebevonási környezet. Ez éles kontrasztot jelent az elmúlt évekhez képest, amikor a kínai gazdaság lassulása és a szabályozói bizonytalanságok jelentősen visszafogták a befektetői érdeklődést.
Címlapkép forrása: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Egyik utolsó európai szövetségesét is elvesztette Trump – Durva sértegetésekkel ért véget a világraszóló barátság
Giorgia Melonival is megromlott a viszony, az olasz külügyminiszter lemondta amerikai látogatását.
Kifakadt Ruszin-Szendi Romulusz: "a haderő nem piramisjáték"
A miniszter szerint 700 millió forint ment el a semmire.
Próbára teszi a kánikula a turizmust: lerövidítik nyitvatartásukat Európa világhírű nevezetességei
A helyzet ráadásul még rosszabb is lehet.
Elárulta a miniszter, mit tesznek most a közmédiával - Fejek fognak hullani
Leváltják a vezetőket.
Kőkemény amerikai tárgyaló vette kezébe Irán ügyét, kritikus kérdések kerülnek napirendre
Szövetséges országokkal találkozik Rubio.
Egyre könnyebben lehet shortolni a SpaceX-et
Gyülekeznek is az esésre spekuláló befektetők.
Ez aztán a meglepetés: új országgal bővülne az Európai Unió, már a feltételekről suttognak
Mindkét oldalról meglehet a nyitottság.
Elég volt a támadásokból: kemény lépést tesz az ENSZ a kéksisakos békefenntartók védelmében
Támadás nem maradhat büntetlenül.
Kamatvágás: 25 bázisponttal csökken a jegybanki alapkamat
Június 24-től 6,00 százalék lesz a jegybanki alapkamat, azaz 25 bázispontot vágtak az irányadó kamatszinten. De mit fog okozni ez egy átlagos magyar ember életében? A Monetáris Tanács mai dön
Miért uralja az amerikai részvénypiac a világindexeket?
A legismertebb világindexek nem a globális GDP-t, hanem a tőzsdén jegyzett vállalatok piaci értékét követik - ezért lehet bennük ilyen meghatározó az amerikai részvénypiac. The post Miért u
Négyszerezett Magyarország, de még mindig a régiós lista végén kullog
Húsz év alatt átalakult a régió energiatérképe: a BB tengely mind a tizenegy országa növelte a megújuló energiaforrások arányát, a régiós átlag pedig csaknem megduplázódott.... The post
Minden összeállhatott az MNB-nek a kamatvágáshoz?
A vártnál kedvezőbb infláció, az erős forint, a csökkenő hazai hozamok és az enyhülő energiaár-kockázatok egyaránt javíthatták az MNB kamatcsökkentési mozgásterét. The post Minden össz
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olyan verzió is, hogy abból, amelyik előbb ér oda, vagy éppen vehetnék mindkettőből is, de me
Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint?
A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dolgozni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: ekkora vagyon is elolvadhat, ha... The pos
Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
"Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés
Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Seperc alatt kapitulált Donald Trump – Veszélyes idők jönnek, mégis hogy nyert ekkorát Irán?
Mi értelme volt a háborús pusztításnak, ha Amerika rosszabbul áll, mint azelőtt?
A szállodások azt hitték, ez az ő évük lesz. Aztán jött a 350-es euró
Az erős forint rátesz egy lapáttal a szokásosan nehéz körülményekre.
A Brexit óta nem tér magához Nagy-Britannia: miért bukott meg Keir Starmer?
Ismét lemondott egy miniszterelnök.