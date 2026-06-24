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Ütik az aranyat, hónapok óta nem látott mélypontra zuhant a nemesfém ára
Befektetés

Ütik az aranyat, hónapok óta nem látott mélypontra zuhant a nemesfém ára

Portfolio
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Több mint hét hónapos mélypontra süllyedt az arany ára szerdán, miután átmenetileg az unciánkénti 4000 dolláros lélektani határ alá bukott. A nemesfém árfolyamát elsősorban az erősödő dollár és a fokozódó amerikai kamatemelési várakozások szorították lejjebb.

Az azonnali szállítású arany ára 2,1 százalékkal unciánként 4021,99 dollárra csökkent késő délutánra, miután korábban 2025 novembere óta nem látott mélypontra zuhant.

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EZZEL PÁRHUZAMOSAN AZ AMERIKAI ARANY HATÁRIDŐS JEGYZÉSEI 2,6 SZÁZALÉKKAL 4039,30 DOLLÁRRA GYENGÜLTEK.

A dollár erősödése miatt a más devizát használó befektetők számára megdrágult a dollárban jegyzett nemesfém.

A piaci szereplők egyre nagyobb valószínűséget tulajdonítanak az idei kamatemelésnek, miután az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve legutóbbi kamatdöntő ülésén szigorú hangvételt ütött meg, miközben az iráni konfliktus okozta inflációs nyomással kapcsolatos aggodalmak továbbra is fennállnak. A Reutersnek nyilatkozva Tai Wong független fémpiaci elemző kifejtette, hogy

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a már akár szeptemberre beárazott kamatemelés, a 13 hónapos csúcson lévő dollár és a csökkenő inflációs várakozások együttesen komoly nyomás alatt tartják a nemesfémeket.

A kamatkörnyezet emelkedésével az arany veszít a vonzerejéből a befektetők szemében, mivel nem kamatozó eszközről van szó. A nemesfém jegyzése januárban még történelmi magasságban, 5594,82 dolláron állt, azóta azonban több mint 1600 dollárt veszített az unciánkénti értékéből.

Az ING elemzői szintén rontották előrejelzéseiket,

így a harmadik negyedévre átlagosan 4300, míg a negyedik negyedévre 4600 dolláros árfolyamot várnak a korábbi 4850 és 5000 dolláros prognózishoz képest.

Wong ugyanakkor rámutatott, hogy 3900 dollár alatt erős támasz húzódik a piacon, és a jegybanki aranyvásárlások is folytatódnak, ami miatt nem valószínű az árak összeomlása, sokkal inkább egy elhúzódó oldalazásra lehet számítani.

A gyengülés a többi nemesfémet is elérte, így az azonnali szállítású ezüst ára 4,8 százalékkal 59,08 dollárra esett vissza, ami 2025 decembere óta a legalacsonyabb szintnek számít.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A platina 4,1 százalékos veszteséggel 1584,89 dollárig süllyedt, miközben a palládium jegyzése 4,8 százalékos csökkenést követően 1178,11 dolláron állapodott meg.

Forrás: Reuters

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