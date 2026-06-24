Zuhan a Rheinmetall, a német kormány elkaszálhatja a hadihajó-programot

A Rheinmetall részvényárfolyama több mint 13 százalékot esett, miután a Financial Times és a Der Spiegel arról számolt be, hogy
a német kormány feladhatja az F126-os fregattprogramot.
Az árfolyamzuhanás a vállalat egyik legrosszabb tőzsdei napját jelentheti az elmúlt több mint húsz évben.
A lapértesülések szerint Boris Pistorius német védelmi miniszter és más magas rangú tisztviselők kedden tájékoztatták az iparági szereplőket és a parlament illetékes képviselőit arról, hogy Berlin el kíván állni a hat darab F126-os fregatt megépítésének tervétől. A program eredetileg a második világháború óta épített legnagyobb német hadihajók létrehozását célozta.
A döntés különösen érzékenyen érintheti a Rheinmetallt, amely nemrég még arra készült, hogy átvegye a projekt vezetését a holland Damen Naval hajógyártótól. Armin Papperger vezérigazgató májusban még arról beszélt, hogy a vállalat a második negyedévben aláírhatja a program átvételéről szóló szerződést. A Rheinmetall összesen 12,8 milliárd eurós ajánlatot tett a projekt folytatására, a végleges szerződés pedig már a Bundestag költségvetési bizottsága elé kerülhetett volna a nyári szünet előtt.
A német kormány azonban végül más irányba fordulhat. A beszámolók szerint Berlin inkább nyolc darab kisebb Meko A-200-as fregattot vásárolna, amelyekből négy beszerzését már márciusban bejelentették. A Meko hajókat a német Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) gyártja, darabonként nagyjából 1 milliárd eurós költséggel.
Az F126-os program eredetileg 2020-ban indult, amikor a Damen Naval megbízást kapott négy fregatt megépítésére, amelyet később további két hajóval bővítettek. A projekt azonban az évek során jelentős költségtúllépésekkel és csúszásokkal szembesült. A problémák hátterében részben szoftveres nehézségek, részben pedig a német beszerzési ügynökség és a holland hajógyártó közötti kommunikációs problémák álltak.
A helyzet odáig fajult, hogy a Damen és a német hatóságok megkezdték a vezető kivitelezői szerep átadásának előkészítését, amelynek legnagyobb nyertese a Rheinmetall lehetett volna. A düsseldorfi székhelyű vállalat idén 1,5 milliárd euróért vásárolta fel a Naval Yards Lürssent, hogy a szárazföldi fegyverrendszerek, tüzérségi eszközök és lőszerek mellett a hajóépítésben is meghatározó szereplővé váljon.
Az F126-os projekt megszerzése stratégiai jelentőségű lett volna a Rheinmetall számára, mivel a vállalat célja, hogy technológiáit a szárazföldi, tengeri, légi és űrbeli védelmi rendszerek között is integrálja. A program törlése ezért nem csupán egy nagy értékű megrendelés elvesztését jelentheti, hanem a cég hosszú távú növekedési terveit is visszavetheti.
A német kormány számára szintén kellemetlen a helyzet. Berlin az évtized végéig mintegy 780 milliárd eurót kíván fordítani a Bundeswehr modernizálására, miközben Európa vezető katonai hatalmává szeretne válni. Az F126-program leállítása ugyanakkor várhatóan mintegy 2 milliárd eurónyi már felmerült költség leírását is szükségessé teheti.
Az F126-os fregattokat eredetileg többcélú hadihajóknak szánták. A 166 méter hosszú, 10 ezer tonnás hajók egyik legfontosabb feladata a tengeralattjáró-elhárítás lett volna, amely az orosz–ukrán háború kitörése és a NATO balti-tengeri, illetve észak-atlanti jelenlétének erősítése után kiemelt jelentőségűvé vált.
A döntés véglegességét a német kormány egyelőre nem erősítette meg hivatalosan, de a befektetők reakciója jól mutatja, hogy a piac mekkora jelentőséget tulajdonított a Rheinmetall számára kulcsfontosságú haditengerészeti programnak.
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