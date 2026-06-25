Árat emel az Apple, nagyot esett a részvények árfolyama

Az Apple csütörtökön jelentette be, hogy megemeli több MacBook- és iPad-modell árát. A vállalat ezzel először hárítja át közvetlenül a fogyasztókra a memóriachipek és adattárolók drágulásából fakadó költségeket, miután Tim Cook vezérigazgató a múlt héten már jelezte, hogy a költségnövekedést hosszabb távon nem tudják teljes egészében elnyelni.
A bejelentést követően az Apple részvényei több mint 5 százalékot estek, ami a legnagyobb napi visszaesésnek számít 2025 áprilisa óta.
Az új árlista szerint a belépőszintű MacBook Neo ára 599 dollárról 699 dollárra emelkedik, az 512 gigabájtos MacBook Air 1099 dollár helyett 1299 dollárba kerül, míg az 1 terabájtos MacBook Pro ára 1699 dollárról 1999 dollárra nő. Az iPadek közül a 128 gigabájtos iPad Air 599 dollárról 749 dollárra drágul, a 256 gigabájtos Wi-Fi-s iPad Pro pedig 999 dollár helyett már 1199 dollárba kerül.
Az Apple online áruháza rövid időre elérhetetlenné vált, majd az új árakkal frissült.
A vállalat közleményében úgy fogalmazott, hogy a fogyasztói elektronikai iparág példátlan kihívással néz szembe.
Az AI-adatközpontok gyors terjedése rendkívüli keresletet idézett elő a memória- és adattároló komponensek iránt, aminek következtében olyan mértékű áremelkedés alakult ki, amire korábban nem volt példa.
Az Apple szerint elérkezett az a pont, amikor bizonyos termékek esetében már elkerülhetetlenné vált az áremelés, ugyanakkor a vállalat továbbra is keresi a költségnövekedés mérséklésének lehetőségeit.
Tim Cook a Wall Street Journalnak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy pályafutása során még nem találkozott ehhez hasonló helyzettel. A vezérigazgató szerint az AI-boom olyan keresletet generált a kulcsfontosságú alkatrészek iránt, amelyet az iparág évtizedek óta nem tapasztalt.
A Counterpoint Research adatai szerint a memória- és háttértár-komponensek ára az elmúlt három negyedévben többszörösére emelkedett, mivel a gyártók egyre nagyobb kapacitást csoportosítanak át az AI-szerverekhez szükséges nagy sávszélességű memóriák előállítására.
A folyamat legnagyobb nyertesei közé tartoznak a memóriachip-gyártók. A Micron nemrég közzétett gyorsjelentése szerint a társaság bevétele jelentősen emelkedett, miközben bruttó árrése 39 százalékról közel 85 százalékra nőtt egy év alatt. Ez jól mutatja, milyen mértékben javult a memóriaipar jövedelmezősége a mesterséges intelligenciához kapcsolódó keresletnek köszönhetően.
Az Apple ugyanakkor nem először reagál így a költségek emelkedésére. A vállalat korábban is gyakran alkalmazta azt a stratégiát, hogy megszüntette a legolcsóbb konfigurációkat, magasabb tárhelyű modelleket tett belépő szintté, illetve a nagyobb memóriával szerelt készülékek felé terelte a vásárlókat. Ennek egyik korai példája volt, amikor májusban kivezette a legalacsonyabb árú Mac mini változatot.
A Counterpoint Research elemzője, Tarun Pathak szerint a komponensek drágulása egy iPhone esetében akár 200 dollárral is növelheti az Apple költségeit. Az elemző arra számít, hogy a vállalat termékkínálatában 150–200 dolláros áremelések jelenhetnek meg, elsősorban a nagyobb memóriával szerelt modelleknél.
Az AI-funkciók terjedése egyébként is egyre nagyobb memóriaigényt támaszt az okoseszközökkel szemben. Az IDC előrejelzése szerint az Apple új iPhone-modelljei egységesen 12 gigabájt RAM-mal érkezhetnek, mivel az Apple Intelligence funkciók és a megújuló Siri működéséhez lényegesen nagyobb memória szükséges. A piackutató becslése szerint a 2022 óta értékesített iPhone-ok több mint fele nem lesz képes támogatni az új Siri összes funkcióját.
Az IDC szerint az Apple ezt arra is felhasználhatja, hogy a magasabb árakat ne pusztán az alkatrészek drágulásával, hanem a fejlettebb hardverrel és az új mesterségesintelligencia-funkciókkal indokolja. A kutatócég arra számít, hogy a vállalat átlagos eladási ára idén 12 százalékkal emelkedhet, amit a nagyobb memóriájú készülékek térnyerése és a várható hajlítható iPhone megjelenése is támogat.
Az Apple árfolyama ma több mint 5 százalékot esett a hírre.
Címlapkép forrása: Cheng Xin/Getty Images
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