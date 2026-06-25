Az EU gázellátásának a felét biztosítják, most ellátási válsággal riogatják Brüsszelt egyetlen szabályozás miatt

Az EU gázellátásának közel felét biztosító Egyesült Államok, Katar, Nigéria és Algéria energiaügyi miniszterei nyílt levélben szólították fel az Európai Bizottságo, hogy vizsgálja felül a jövőre hatályba lépő metánkibocsátási szabályozását, amely az energiaimport ellenőrzését írja elő. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter szerint az új előírások ellehetetleníthetik az LNG-behozatalt, és téli áramkimaradásokhoz vezethetnek. Tizenegy tagállam – köztük Olaszország, Lengyelország és Hollandia – hároméves haladékot kért Brüsszeltől. Dan Jörgensen uniós energiaügyi biztos ugyanakkor jelezte, hogy bár nyitott a végrehajtás részleteiről szóló egyeztetésekre, a jogszabály alapvető célkitűzéseiből nem enged.

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Az Egyesült Államok és Katar, az Európai Unió két kulcsfontosságú energiaszállítója arra szólította fel az EU-t, hogy vizsgálja felül a kőolaj- és földgázimportra vonatkozó, tervezett metánkibocsátási szabályozást.

A gázexportőrök szerint az új előírások akár a kontinens energiaellátásának biztonságát is veszélyeztethetik.

A jövőre hatályba lépő uniós rendelet előírja a közösségbe érkező energiahordozó-szállítmányok metánkibocsátásának nyomon követését és ellenőrzését. Bár a szabályozás célja az intenzív üvegházhatású gáznak számító metán szivárgásának visszaszorítása, a piaci szereplők és a külföldi beszállítók egyaránt élesen bírálják az intézkedést.

Az Európába exportáló Egyesült Államok, Katar, Nigéria és Algéria energiaügyi miniszterei nyílt levélben sürgették az uniós vezetőket a jogszabály felfüggesztésére, valamint célzott módosítások végrehajtására. Érvelésük szerint a kereskedők már megkötötték a 2027-ben leszállítandó kőolajra és földgázra vonatkozó beszerzési szerződéseket, miközben jelenleg nem áll rendelkezésre egyértelmű iránymutatás a szabályok betartásához.

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter értelmetlennek nevezte az uniós metánszabályozást, amely szerinte ellehetetleníti a cseppfolyósított földgáz, vagyis az LNG behozatalát az Egyesült Államokból és a többi szövetséges országból.

A tárcavezető arra figyelmeztetett, hogy a döntés miatt áramkimaradások és fűtési nehézségek léphetnek fel a közelgő téli időszakban.

A panasz azért is fontos, mert az ACER legfrissebb rendelkezésre álló adatai szerint 2026 első negyedévében az Egyesült Államok az EU teljes gázimportjának 29 százalékát adta, Algéria pedig 12 százalékos súllyal a negyedik legnagyobb beszállító volt, míg Katar részesedése az európai LNG-importban 6 százalék volt.

Az LNG már a teljes európai gázimport 62 százalékát tette ki, a négy ország pedig együtt közel az ellátás felét adják az EU-nak.

Dan Jörgensen, az Európai Unió energiaügyi biztosa jelezte, hogy nyitott a végrehajtás részleteiről szóló egyeztetésekre, a jogszabály alapvető célkitűzéseiből azonban nem enged. Kijelentette, hogy nem nyitja meg újra a vitát, mivel rendkívül büszke az elfogadott metánszabályozásra. Bár az Európai Bizottság kidolgozott egy tervezetet a szabályokat megsértő vállalatok szankcióinak esetleges elengedéséről, a rendelet érdemi módosításától eddig elzárkózott.

Tizenegy uniós tagállam kormánya – köztük Olaszország, Csehország, Hollandia és Lengyelország – az iráni háborúhoz kapcsolódó ellátási zavarokra hivatkozva hároméves haladékot kért Brüsszeltől.

Az energiaügyi miniszterek a tervek szerint pénteken egyeztetnek a javaslatról. A szabályozásnak való megfelelés lehetőségeiről megoszlanak az elemzői vélemények. A Wood Mackenzie iparági tanulmánya szerint az uniós gázimport csaknem fele nehezen tudná teljesíteni az előírásokat, míg a Rystad elemzőház friss kutatása úgy látja, hogy a követelményeknek megfelelő gáz mennyisége az EU jelenlegi behozatalának a háromszorosát is elérheti.

Forrás: Reuters

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