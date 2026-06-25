Az EU gázellátásának a felét biztosítják, most ellátási válsággal riogatják Brüsszelt egyetlen szabályozás miatt

Az Egyesült Államok és Katar, az Európai Unió két kulcsfontosságú energiaszállítója arra szólította fel az EU-t, hogy vizsgálja felül a kőolaj- és földgázimportra vonatkozó, tervezett metánkibocsátási szabályozást.
A gázexportőrök szerint az új előírások akár a kontinens energiaellátásának biztonságát is veszélyeztethetik.
A jövőre hatályba lépő uniós rendelet előírja a közösségbe érkező energiahordozó-szállítmányok metánkibocsátásának nyomon követését és ellenőrzését. Bár a szabályozás célja az intenzív üvegházhatású gáznak számító metán szivárgásának visszaszorítása, a piaci szereplők és a külföldi beszállítók egyaránt élesen bírálják az intézkedést.
Az Európába exportáló Egyesült Államok, Katar, Nigéria és Algéria energiaügyi miniszterei nyílt levélben sürgették az uniós vezetőket a jogszabály felfüggesztésére, valamint célzott módosítások végrehajtására. Érvelésük szerint a kereskedők már megkötötték a 2027-ben leszállítandó kőolajra és földgázra vonatkozó beszerzési szerződéseket, miközben jelenleg nem áll rendelkezésre egyértelmű iránymutatás a szabályok betartásához.
Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter értelmetlennek nevezte az uniós metánszabályozást, amely szerinte ellehetetleníti a cseppfolyósított földgáz, vagyis az LNG behozatalát az Egyesült Államokból és a többi szövetséges országból.
A tárcavezető arra figyelmeztetett, hogy a döntés miatt áramkimaradások és fűtési nehézségek léphetnek fel a közelgő téli időszakban.
A panasz azért is fontos, mert az ACER legfrissebb rendelkezésre álló adatai szerint 2026 első negyedévében az Egyesült Államok az EU teljes gázimportjának 29 százalékát adta, Algéria pedig 12 százalékos súllyal a negyedik legnagyobb beszállító volt, míg Katar részesedése az európai LNG-importban 6 százalék volt.
Az LNG már a teljes európai gázimport 62 százalékát tette ki, a négy ország pedig együtt közel az ellátás felét adják az EU-nak.
Dan Jörgensen, az Európai Unió energiaügyi biztosa jelezte, hogy nyitott a végrehajtás részleteiről szóló egyeztetésekre, a jogszabály alapvető célkitűzéseiből azonban nem enged. Kijelentette, hogy nem nyitja meg újra a vitát, mivel rendkívül büszke az elfogadott metánszabályozásra. Bár az Európai Bizottság kidolgozott egy tervezetet a szabályokat megsértő vállalatok szankcióinak esetleges elengedéséről, a rendelet érdemi módosításától eddig elzárkózott.
Tizenegy uniós tagállam kormánya – köztük Olaszország, Csehország, Hollandia és Lengyelország – az iráni háborúhoz kapcsolódó ellátási zavarokra hivatkozva hároméves haladékot kért Brüsszeltől.
Az energiaügyi miniszterek a tervek szerint pénteken egyeztetnek a javaslatról. A szabályozásnak való megfelelés lehetőségeiről megoszlanak az elemzői vélemények. A Wood Mackenzie iparági tanulmánya szerint az uniós gázimport csaknem fele nehezen tudná teljesíteni az előírásokat, míg a Rystad elemzőház friss kutatása úgy látja, hogy a követelményeknek megfelelő gáz mennyisége az EU jelenlegi behozatalának a háromszorosát is elérheti.
Forrás: Reuters
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