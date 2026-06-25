Dől a pénz a legújabb sztárbefektetésbe, ez most az abszolút sláger

A szektor rendkívül gyorsan nő, a kezelt vagyon az év eleje óta 28,8 százalékkal bővült a 2025 végi 1930 milliárd dolláros szintről. Csak májusban 100,08 milliárd dolláros nettó tőkebeáramlást regisztrált a szektor, amely így
sorozatban már a 74. hónapot zárta pozitív tőkebeáramlással.
A jelentés szerint mindez az aktív ETF-stratégiák erőteljes és gyorsuló térnyerését mutatja.
A részvényalapú aktív ETF-ek bizonyultak a legnépszerűbbnek, miután májusban 60,97 milliárd dolláros nettó tőkebeáramlást vonzottak, amivel az éves szintű összesített érték 242,18 milliárd dollárra emelkedett. A kötvényalapú aktív ETF-ekbe ugyanebben a hónapban 26,12 milliárd dollár áramlott.
- A szolgáltatók rangsorát a kezelt vagyon alapján a Dimensional vezeti 296,82 milliárd dollárral, ami 11,9 százalékos piaci részesedést jelent.
- A második helyen a JPMorgan Asset Management áll 291,38 milliárd dollárral, ami 11,7 százalékos részesedést jelent,
- a harmadik pedig az iShares lett 168,64 milliárd dollárral, amely 6,8 százalékos szeletet tudhat magáénak a piacból.
A 717 szolgáltató közül a három legnagyobb birtokolja a teljes vagyon 30,4 százalékát, miközben a többi 714 szereplő mindegyike 6 százalék alatti részesedéssel rendelkezik.
Deborah Fuhr, az ETFGI alapítója és ügyvezető partnere kiemelte, hogy a befektetők májusban főként a részvényalapú aktív ETF-eket részesítették előnyben. A 20 legnagyobb tőkebeáramlást elérő ETF együttesen 37,89 milliárd dollárt gyűjtött össze,
ezen belül a globális memóriachip-gyártókra fókuszáló Roundhill Memory ETF önmagában is 8,12 milliárd dollárt vonzott.
A piaci lendületet két alapkezelő új termékei is jól mutatják. A JPMorgan Asset Management egy magasabb alfát célzó stratégiát, valamint egy kutatásalapú, az Egyesült Államokon kívüli globális részvényekre épülő terméket indított el. A BNP Paribas négy "új generációs" ETF-et vezetett be, amelyek közül kettő abszolút hozamú, kettő pedig jövedelemorientált stratégiát követ. A francia társaság stratégiai terve szerint 2030-ig több mint 100 milliárd eurós nettó tőkebeáramlást és több mint 75 új termék bevezetését célozza meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Aggódnak az oroszok: titkos, bénító csapás készül a nukleáris arzenál ellen
Már készülnek az új generációs technológiák.
Tömeges osztalékemelés az amerikai bankoknál: itt vannak a stresszteszt eredményei
Az idei teszteredmények még nagyobb stabilitást mutatnak, mint a korábbiak.
Elárulta az MNB: 18 százalékkal drágultak a lakások egy év alatt, beavatkozás nélkül stagnálás jöhet
Idén az év egészében az új lakások száma 30 százalékkal 15 700-ra nőhet.
Rendőrségi kivonulás a Semmelweisen: megszólalt az egyetem
Két új fontos részletet árult el az intézmény.
Bemondták az oroszok a legfontosabb békefeltételt: amíg ez nem teljesül, nincs vége a háborúnak
Nem lehet kötni olyan egyezményt, amiben ez nem szerepel.
Kiderült a súlyos titok: Amerika is részt vett a Moszkva elleni csapásokban - A Kreml dühöng
Nem csoda, hogy az oroszok olyan dühösek.
Az EU gázellátásának a felét biztosítják, most ellátási válsággal riogatják Brüsszelt egyetlen szabályozás miatt
Az Európai Bizottság kész tárgyalni, de nagy engedményt nem tesznek.
Pusztító erejű kettős földrengés rázta meg Venezuelát: azonnal rendkívüli állapotot hirdettek
Nagyon súlyosak a károk.
Valós fordulat, vagy csak egy új megközelítés? - A kínai ScienceOne AI modell
A kínai ScienceOne egy önálló, multidiszciplináris AI-rendszer, amely drasztikusan felgyorsítja a tudományos kutatásokat.
Egy lépéssel közelebb: benyújtásra került az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalához szükséges első törvényjavaslat
Megjelent az Országgyűlés honlapján az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 20
"A forint túl erős lett a magyar gazdaság versenyképességéhez képest"
A forint megítélése túlságosan pozitívvá vált, és az árfolyam már erősebb annál, mint amit a magyar gazdaság fundamentumai indokolnak. Az 500 forintos euró forgatókönyve erős... The post
Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Iráni szándéknyilatkozat: cui prodest?
A Hormuzi-szoros fokozatos újranyitása és az olajárak csökkenése reményteli fejlemény, de az iráni szándéknyilatkozat inkább törékeny politikai keret, mint valódi lezárt rendezés. The post
A jó forintom SpaceX-szel elmulatom
Zsolt leveszi a kezét az emberiségről: kísérleti After Hours Balázs helyett Dáviddal, tanítás helyett szigorúan csak szakmázással. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After... The
Kamatvágás: 25 bázisponttal csökken a jegybanki alapkamat
Június 24-től 6,00 százalék lesz a jegybanki alapkamat, azaz 25 bázispontot vágtak az irányadó kamatszinten. De mit fog okozni ez egy átlagos magyar ember életében? A Monetáris Tanács mai dön
Miért uralja az amerikai részvénypiac a világindexeket?
A legismertebb világindexek nem a globális GDP-t, hanem a tőzsdén jegyzett vállalatok piaci értékét követik - ezért lehet bennük ilyen meghatározó az amerikai részvénypiac. The post Miért u
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük
A Checklistben a kamatdöntés inflációs és növekedési hatásait elemeztük.
Seperc alatt kapitulált Donald Trump – Veszélyes idők jönnek, mégis hogy nyert ekkorát Irán?
Mi értelme volt a háborús pusztításnak, ha Amerika rosszabbul áll, mint azelőtt?
A szállodások azt hitték, ez az ő évük lesz. Aztán jött a 350-es euró
Az erős forint rátesz egy lapáttal a szokásosan nehéz körülményekre.