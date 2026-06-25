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Dől a pénz a legújabb sztárbefektetésbe, ez most az abszolút sláger
Befektetés

Dől a pénz a legújabb sztárbefektetésbe, ez most az abszolút sláger

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Az ETFGI kutatócég adatai szerint az aktívan kezelt ETF-ek globális vagyona és tőkebeáramlása rekordmagasságot ért el. Jelenleg 2490 milliárd dollárt kezelnek ebben a formában, a május végéig tartó 12 hónapban pedig rekordösszegű, 412 milliárd dollár áramlott az eszközosztályba - írja az FT Adviser.

A szektor rendkívül gyorsan nő, a kezelt vagyon az év eleje óta 28,8 százalékkal bővült a 2025 végi 1930 milliárd dolláros szintről. Csak májusban 100,08 milliárd dolláros nettó tőkebeáramlást regisztrált a szektor, amely így

sorozatban már a 74. hónapot zárta pozitív tőkebeáramlással.

A jelentés szerint mindez az aktív ETF-stratégiák erőteljes és gyorsuló térnyerését mutatja.

A részvényalapú aktív ETF-ek bizonyultak a legnépszerűbbnek, miután májusban 60,97 milliárd dolláros nettó tőkebeáramlást vonzottak, amivel az éves szintű összesített érték 242,18 milliárd dollárra emelkedett. A kötvényalapú aktív ETF-ekbe ugyanebben a hónapban 26,12 milliárd dollár áramlott.

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  • A szolgáltatók rangsorát a kezelt vagyon alapján a Dimensional vezeti 296,82 milliárd dollárral, ami 11,9 százalékos piaci részesedést jelent.
  • A második helyen a JPMorgan Asset Management áll 291,38 milliárd dollárral, ami 11,7 százalékos részesedést jelent,
  • a harmadik pedig az iShares lett 168,64 milliárd dollárral, amely 6,8 százalékos szeletet tudhat magáénak a piacból.

A 717 szolgáltató közül a három legnagyobb birtokolja a teljes vagyon 30,4 százalékát, miközben a többi 714 szereplő mindegyike 6 százalék alatti részesedéssel rendelkezik.

Deborah Fuhr, az ETFGI alapítója és ügyvezető partnere kiemelte, hogy a befektetők májusban főként a részvényalapú aktív ETF-eket részesítették előnyben. A 20 legnagyobb tőkebeáramlást elérő ETF együttesen 37,89 milliárd dollárt gyűjtött össze,

ezen belül a globális memóriachip-gyártókra fókuszáló Roundhill Memory ETF önmagában is 8,12 milliárd dollárt vonzott.

A piaci lendületet két alapkezelő új termékei is jól mutatják. A JPMorgan Asset Management egy magasabb alfát célzó stratégiát, valamint egy kutatásalapú, az Egyesült Államokon kívüli globális részvényekre épülő terméket indított el. A BNP Paribas négy "új generációs" ETF-et vezetett be, amelyek közül kettő abszolút hozamú, kettő pedig jövedelemorientált stratégiát követ. A francia társaság stratégiai terve szerint 2030-ig több mint 100 milliárd eurós nettó tőkebeáramlást és több mint 75 új termék bevezetését célozza meg.

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