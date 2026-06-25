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Gigaberuházást jelentett be a SpaceX, földgázvezetéket építene!
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Gigaberuházást jelentett be a SpaceX, földgázvezetéket építene!

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Újabb fontos lépést tesz a SpaceX a Starship-program felfuttatása felé. A Reuters értesülései szerint Elon Musk vállalata már júliusban megkezdheti egy közel 13 kilométer hosszú földgázvezeték építését texasi űrközpontjához. A beruházás célja, hogy a cég jelentősen felgyorsítsa a Starship indításait.

Újabb nagyszabású infrastrukturális beruházást készít elő a SpaceX. A Reuters által megtekintett texasi hatósági dokumentumok szerint

a vállalat már jövő hónapban megkezdheti a Starpipe névre keresztelt, mintegy 13 kilométer hosszú földgázvezeték építését,

amely közvetlenül a texasi Starbase indítóközpontot látná el földgázzal.

A dokumentumok szerint a vezeték várhatóan 2027 januárjára készülhet el. A projektet a SpaceX-hez tartozó Lone Star Mineral Development nyújtotta be a Texas Railroad Commissionhöz.

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A beruházás egyik legfontosabb célja, hogy kiszolgálja a Starship-program jelentős bővítését. A közel 40 emelet magas, teljes egészében újrahasznosíthatóra tervezett rakéta egyetlen indításhoz körülbelül 630 ezer gallon, vagyis mintegy 2,4 millió liter folyékony metánt használ fel. Jelenleg ezt az üzemanyagot tartálykocsikkal szállítják a Starbase indítóállásaira, ami órákig tartó logisztikai műveletet igényel, és egyre kevésbé összeegyeztethető Elon Musk ambiciózus terveivel.

A Starship eddig tizenkét tesztrepülést hajtott végre, Musk azonban hosszabb távon évente nem néhány tucat, hanem száz, később akár több ezer indítást szeretne végrehajtani. Ehhez elengedhetetlenné válik az üzemanyag-ellátás teljes átalakítása.

A vezeték ugyanakkor csak az első lépés lehet. A Reuters szerint a SpaceX évek óta vizsgálja annak lehetőségét, hogy Texasban saját földgázkutakat létesítsen, és maga termelje ki a rakéták működéséhez szükséges alapanyagot. Gwynne Shotwell, a SpaceX elnöke az IPO napján a CNBC-nek arról beszélt, hogy a vállalat hosszabb távon saját vezetékeket, saját üzemanyag-feldolgozó rendszereket építene, és a földgáz-kitermelés lehetőségét is vizsgálja.

A tervek szerint a Starbase területén egy cseppfolyósító üzem is épülhet, amely a vezetéken érkező földgázt folyékony metánná alakítaná át. Ez az a hajtóanyag, amelyet a Starship Raptor hajtóművei használnak.

A Reuters által megszólaltatott iparági szakértők szerint ugyan szokatlan, hogy egy űripari vállalat saját földgáz-infrastruktúrát építsen, a lépés jól illeszkedik a SpaceX régóta követett stratégiájába. A cég ugyanis igyekszik a lehető legtöbb kulcsfontosságú elemet házon belül tartani, legyen szó rakétagyártásról, műholdakról, indítóállásokról vagy most már az üzemanyag-ellátásról is.

A vezeték mérete is arra utal, hogy a vállalat jóval nagyobb kapacitásban gondolkodik, mint amit a jelenleg engedélyezett évi 25 Starship-indítás indokolna. A Reuters által idézett szakértők szerint a 16 hüvelyk átmérőjű vezeték ennél lényegesen nagyobb üzemanyagigény kiszolgálására is alkalmas lehet.

A SpaceX részvényeket 135 dolláron lehetett jegyezni, az első kereskedési napon 150 dollár felett indult a kereskedés, a csúcs 225 dollár közelében volt, onnan esett vissza 150 dollár közelébe a papír.

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Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images

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