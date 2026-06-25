CZE
Csehország 0 3 Mexikó
MEX
 Vége
A csoport
RSA
Dél-Afrika 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
ECU
Ecuador Németország
GER
 Ma 22:00
E csoport
CUW
Curaçao Elefántcsontpart
CIV
 Ma 22:00
E csoport
  • Megjelenítés
Héthavi mélyponton az arany
Befektetés

Héthavi mélyponton az arany

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Csütörtökön stabilizálódott az arany ára, de a nemesfém jegyzése így is a több mint hét hónapos mélypont közelében maradt az amerikai kamatemelési várakozások nyomása alatt.

Az árfolyama 4000 dollár alatt található, ezeken a szinteken utoljára tavaly novemberben járt a jegyzés.

UEBcTw33

A CME FedWatch adatai szerint a piac jelenleg 66 százalékos eséllyel árazza azt, hogy az amerikai jegybank szeptemberben kamatot emel. Nikosz Dzaburasz, a Tradu.com vezető piaci elemzője úgy véli, az arany gyengülését elsősorban a Fed szigorúbb irányvonala okozza,

amely átírta a kamatemelési várakozásokat.

Az elemző hozzátette, hogy a tőzsdén kereskedett alapokból (ETF-ekből) kiáramló tőke, valamint a mesterséges intelligencia körüli fellendülés által fűtött részvénypiaci átrendeződés szintén a nemesfém ellen hat. Ezek a tényezők azonban jellemzően ciklikusak, és nem ássák alá az arany hosszabb távú, strukturális vonzerejét.

Még több Befektetés

Már a háború előtti szinten az olajár

Dől a pénz a legújabb sztárbefektetésbe, ez most az abszolút sláger

Az EU gázellátásának a felét biztosítják, most ellátási válsággal riogatják Brüsszelt egyetlen szabályozás miatt

A nemesfém ára több mint 6 százalékot esett a Fed múlt heti ülése óta, és így több mint 28 százalékkal maradt el a január 29-én elért, 5594,82 dolláros rekordértéktől.

A befektetők most az amerikai személyes fogyasztási kiadások (PCE) árindexére várnak, amely a Fed által leginkább figyelt inflációs mutató. Geopolitikai téren Libanon és Izrael egy amerikai támogatású tervet mérlegel, amely szerint az izraeli erők átadnák a korábban a Hezbollah ellenőrzése alatt álló területek egy részét a libanoni hadseregnek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Öt színes: Greenspan

A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiderült a súlyos titok: Amerika is részt vett a Moszkva elleni csapásokban - A Kreml dühöng
Rendőrségi kivonulás a Semmelweisen: megszólalt az egyetem
Bíróságra rángatták a Covid-vakcina gyártóját – döntöttek a Pfizer bűnösségének ügyében
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility