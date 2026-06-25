Héthavi mélyponton az arany

Csütörtökön stabilizálódott az arany ára, de a nemesfém jegyzése így is a több mint hét hónapos mélypont közelében maradt az amerikai kamatemelési várakozások nyomása alatt.

Az árfolyama 4000 dollár alatt található, ezeken a szinteken utoljára tavaly novemberben járt a jegyzés.

A CME FedWatch adatai szerint a piac jelenleg 66 százalékos eséllyel árazza azt, hogy az amerikai jegybank szeptemberben kamatot emel. Nikosz Dzaburasz, a Tradu.com vezető piaci elemzője úgy véli, az arany gyengülését elsősorban a Fed szigorúbb irányvonala okozza,

amely átírta a kamatemelési várakozásokat.

Az elemző hozzátette, hogy a tőzsdén kereskedett alapokból (ETF-ekből) kiáramló tőke, valamint a mesterséges intelligencia körüli fellendülés által fűtött részvénypiaci átrendeződés szintén a nemesfém ellen hat. Ezek a tényezők azonban jellemzően ciklikusak, és nem ássák alá az arany hosszabb távú, strukturális vonzerejét.

A nemesfém ára több mint 6 százalékot esett a Fed múlt heti ülése óta, és így több mint 28 százalékkal maradt el a január 29-én elért, 5594,82 dolláros rekordértéktől.

A befektetők most az amerikai személyes fogyasztási kiadások (PCE) árindexére várnak, amely a Fed által leginkább figyelt inflációs mutató. Geopolitikai téren Libanon és Izrael egy amerikai támogatású tervet mérlegel, amely szerint az izraeli erők átadnák a korábban a Hezbollah ellenőrzése alatt álló területek egy részét a libanoni hadseregnek.

Forrás: Reuters

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