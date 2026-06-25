Már a háború előtti szinten az olajár

Csütörtökön tovább csökkent a kőolaj ára, így az árfolyam már az iráni háború kitörése előtti szintet közelíti, miután a közel-keleti kínálat bővülésével kapcsolatos várakozások háttérbe szorították a kereslet alakulása miatti aggodalmakat.

Tovább esik az olajár, a Brent jegyzése 0,5 százalékkal 73 dollárra csökkent, míg a WTI 0,2 százalékkal 71 dollárra esett.

Már mindkét jegyzés a háború kitörése előtti szinten található.

Az augusztusi határidős Brent ráadásul olcsóbbá vált a szeptemberi lejáratnál, ami a bőséges rövid távú kínálatot jelzi.

A piacot meglepte a meredek áresés, mivel a kereskedők a korábban becsültnél lényegesen gyorsabb helyreállásra számítanak a közel-keleti olajszállításokban. Szerdán a Brent ára több mint 3 dollárral, a WTI-é pedig csaknem 3 dollárral esett vissza a kínálati aggodalmak enyhülésével.

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter közölte, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom már megközelíti a háború kitörése előtti szintet, miután az elmúlt 24 órában legalább 20 millió hordó olajat szállítottak át rajta. A miniszter hozzátette, hogy a teljes normalizációhoz még néhány hétre van szükség, mivel a tengerszorost előbb mentesíteni kell az aknáktól.

A bővülő közel-keleti kínálat és az iráni export várható élénkülése – miután az ország átmeneti mentességet kapott az amerikai szankciók alól – világszerte lenyomta a fizikai spot piaci olajárakat. A február 28-án kirobbant amerikai–izraeli–iráni háborút lezáró előzetes megállapodás lehetővé tette a tranzitforgalom újraindulását a szorosban, és egy 60 napos tárgyalási időszakot nyitott meg a kényesebb kérdések, köztük az iráni atomprogram rendezésére.

Omán szerdán ideiglenes útvonalakat jelölt ki a tartályhajók biztonságos áthaladásának megkönnyítésére a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel (IMO) és a helyi hatóságokkal egyeztetve. Katar miniszterelnöke pedig Ománban egyeztetett a szoros jövőbeni felügyeletéről Irán, Irak és az öbölmenti államok képviselőivel.

A Macquarie elemzői úgy vélik, hogy az árak az ellátási láncok alkalmazkodásával gyorsan visszatérnek a háború előtti szintre. A harmadik negyedévre a Brent esetében 67, míg a WTI-nél 62 dolláros átlagárat várnak, szemben a második negyedéves 94, illetve 87 dolláros átlagértékekkel. Az amerikai nyersolajkészletek eközben az erős finomítói kereslet és a stratégiai tartalékok felszabadítása miatt 1984 óta a legalacsonyabb szintre estek vissza, de a piac érdemben nem reagált ezekre az adatokra.

Forrás: Reuters

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