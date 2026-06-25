Nagy átrendezés jön az egyik legfontosabb amerikai részvényindexnél, a SpaceX is bekerül

A változás történelmi jelentőségű, hiszen több mint harminc éve most először fordul elő, hogy egy évben kétszer, júniusban és decemberben is átrendezik a Russell-indexeket az eddigi évi egyetlen alkalom helyett. Az átsúlyozás a kisebb kapitalizációjú részvényeket is jelentősen érinti, mivel több tucatnyi kisebb vállalat léphet feljebb a nagyobb indexekbe. Az indexváltozások a pénteki amerikai tőzsdezárás után lépnek hatályba, a kereskedés pedig a következő hétfőn indul meg az új struktúra szerint.
A SpaceX részvényeit nagyjából 90,4 százalékban növekedési, míg 9,6 százalékban értékalapú kategóriába sorolják,
így a cég a Russell 1000-es növekedési indexhez kötődő befektetések egyik kulcsszereplőjévé válik.
Az Apple és a Microsoft eddig kizárólag a növekedési indexben szerepelt, mostantól azonban az értékalapú Russell 1000 indexben is megjelennek. Az Amazon tovább tolódik az értékalapú kategória felé, míg az Alphabet és az AMD teljes egészében a növekedési oldalra kerül, így ők lesznek a Russell 1000 Value indexből kieső legnagyobb nevek.
Az átrendezés napján várható teljes piaci forgalmat csaknem 150 milliárd dollárra becsülik, így a péntek kiemelkedő likviditású napnak ígérkezik. A Jefferies elemzője szerint a hatalmas volumen és az erőteljes súlypontáthelyezések éppen azt igazolják, hogy indokolt évente kétszer elvégezni ezt a műveletet.
A változtatások egy része a félvezető- és számítógép-hardvergyártók tartós erejét tükrözi, amelyet a mesterséges intelligencia körüli optimizmus fűt. A Micron Technology és a SanDisk például bekerül a Russell 1000 növekedési indexbe, a Goldman Sachs stratégái szerint pedig éppen a félvezetőgyártók súlya növekszik majd a legnagyobb mértékben ezen a mutatón belül.
Összesen 62 vállalat csatlakozik a nagy kapitalizációjú Russell 1000 indexhez, amelyek közül 43 a kis kapitalizációjú Russell 2000 indexből lép feljebb, jellemzően a technológiai és az ipari szektorból. A leglátványosabb elmozdulás a Bloom Energy nevéhez fűződik, amely a Russell 2000-ből egyenesen a kétszáz legnagyobb amerikai vállalatot tömörítő Russell 200 megacap-indexbe kerül. A cég részvényárfolyama több mint 1000 százalékkal emelkedett egy év alatt, amit nagyrészt a mesterségesintelligencia-adatközpontok energiaellátására kötött megállapodások hajtottak.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Újabb gigantikus részvénykibocsátás készül, az USA-ban is bevezetik a világ egyik legforróbb chiprészvényét
A SpaceX után ez lehet a második legnagyobb IPO.
Hanyatt-homlok menekülnek hiteleikből a magyarok - mégis mi történt?
Hatott a választások előtti osztogatás.
Nagy átrendezés jön az egyik legfontosabb amerikai részvényindexnél, a SpaceX is bekerül
Kiugró forgalomra lehet számítani.
Megérkezett az első 3,2 milliárd euró: Brüsszel elindította az új Ukrajna-hitelprogramot
Ursula von der Leyen az újjáépítési csúcstalálkozó idejére időzítette a kifizetést.
Kitört a lázadás az uniós pénzekről döntő magyar hivatalban: a dolgozók petícióban kérik az új államtitkár menesztését a minisztertől
Nemcsok Dénest, az Orbán-kormányok korábbi helyettes államtitkárát sokan rossz választásnak tartják.
Lesújtó számok: pár nap alatt több mint 200 ember halálát okozhatta a hőhullám
Helyenként 40 fok feletti hőség volt.
Behódolt Zelenszkij nyomásának Putyin nagy szövetségese? – Megszólalt a Kreml, reagáltak a nagy kapituláció hírére
Azt mondják, Lukasenka bedobta a törölközőt.
Megszólalt Merkely Béla a Semmelweis Egyetemet érintő rendőrségi kivonulásról
Az intézmény rektora arról is beszélt, van-e félnivalója a Tisztitótűz művelettől.
Tényleg fizet az állam azért, mert félreteszel? Így támogatják a megtakarításaidat
Az állam támogatja a megtakarításaidat. Ez a kijelentés elsőre talán hihetetlenül hangzik egy olyan országban, ahol megszoktuk, hogy az adórendszer inkább elvon a jövedelmünkből, mintsem hozz
A függőség ára: amikor egy csúcs AI-modellt Washington kapcsol le
Egy amerikai exportkontroll-döntés globálisan elérhetetlenné tett két csúcs AI-modellt, és megmutatta: az AI-hozzáférés már geopolitikai kockázat is. The post A függőség ára: amikor egy cs
Négyszer hatékonyabb lett a régió - Románia az élre tört, Magyarország stabilan a középmezőnyben
Harminc év alatt gyökeresen átalakult a BB tengely azaz Baltikum és a Balkán gazdaságainak energiahatékonysága. Míg a kilencvenes években egy egységnyi gazdasági teljesítmény előállításá
Öt színes: Greenspan
A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Valós fordulat, vagy csak egy új megközelítés? - A kínai ScienceOne AI modell
A kínai ScienceOne egy önálló, multidiszciplináris AI-rendszer, amely drasztikusan felgyorsítja a tudományos kutatásokat.
Egy lépéssel közelebb: benyújtásra került az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalához szükséges első törvényjavaslat
Megjelent az Országgyűlés honlapján az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 20
"A forint túl erős lett a magyar gazdaság versenyképességéhez képest"
A forint megítélése túlságosan pozitívvá vált, és az árfolyam már erősebb annál, mint amit a magyar gazdaság fundamentumai indokolnak. Az 500 forintos euró forgatókönyve erős... The post
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük
A Checklistben a kamatdöntés inflációs és növekedési hatásait elemeztük.
Seperc alatt kapitulált Donald Trump – Veszélyes idők jönnek, mégis hogy nyert ekkorát Irán?
Mi értelme volt a háborús pusztításnak, ha Amerika rosszabbul áll, mint azelőtt?
A szállodások azt hitték, ez az ő évük lesz. Aztán jött a 350-es euró
Az erős forint rátesz egy lapáttal a szokásosan nehéz körülményekre.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.