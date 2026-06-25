Nagy átrendezés jön az egyik legfontosabb amerikai részvényindexnél, a SpaceX is bekerül

A befektetők hatalmas kereskedési forgalomra számítanak pénteken, amikor életbe lép a FTSE Russell indexcsalád történetének egyik legnagyobb átrendezése. Az újrasúlyozás olyan óriáscégeket érint, mint a Microsoft, miközben a friss tőzsdei bevezetését követően a SpaceX is gyorsított eljárással kerül be a Russell 1000 indexbe. Az alapkezelők a hétvégén igazítják hozzá portfólióikat az új indexsúlyokhoz.

A változás történelmi jelentőségű, hiszen több mint harminc éve most először fordul elő, hogy egy évben kétszer, júniusban és decemberben is átrendezik a Russell-indexeket az eddigi évi egyetlen alkalom helyett. Az átsúlyozás a kisebb kapitalizációjú részvényeket is jelentősen érinti, mivel több tucatnyi kisebb vállalat léphet feljebb a nagyobb indexekbe. Az indexváltozások a pénteki amerikai tőzsdezárás után lépnek hatályba, a kereskedés pedig a következő hétfőn indul meg az új struktúra szerint.

A SpaceX részvényeit nagyjából 90,4 százalékban növekedési, míg 9,6 százalékban értékalapú kategóriába sorolják,

így a cég a Russell 1000-es növekedési indexhez kötődő befektetések egyik kulcsszereplőjévé válik.

Az Apple és a Microsoft eddig kizárólag a növekedési indexben szerepelt, mostantól azonban az értékalapú Russell 1000 indexben is megjelennek. Az Amazon tovább tolódik az értékalapú kategória felé, míg az Alphabet és az AMD teljes egészében a növekedési oldalra kerül, így ők lesznek a Russell 1000 Value indexből kieső legnagyobb nevek.

Az átrendezés napján várható teljes piaci forgalmat csaknem 150 milliárd dollárra becsülik, így a péntek kiemelkedő likviditású napnak ígérkezik. A Jefferies elemzője szerint a hatalmas volumen és az erőteljes súlypontáthelyezések éppen azt igazolják, hogy indokolt évente kétszer elvégezni ezt a műveletet.

A változtatások egy része a félvezető- és számítógép-hardvergyártók tartós erejét tükrözi, amelyet a mesterséges intelligencia körüli optimizmus fűt. A Micron Technology és a SanDisk például bekerül a Russell 1000 növekedési indexbe, a Goldman Sachs stratégái szerint pedig éppen a félvezetőgyártók súlya növekszik majd a legnagyobb mértékben ezen a mutatón belül.

Összesen 62 vállalat csatlakozik a nagy kapitalizációjú Russell 1000 indexhez, amelyek közül 43 a kis kapitalizációjú Russell 2000 indexből lép feljebb, jellemzően a technológiai és az ipari szektorból. A leglátványosabb elmozdulás a Bloom Energy nevéhez fűződik, amely a Russell 2000-ből egyenesen a kétszáz legnagyobb amerikai vállalatot tömörítő Russell 200 megacap-indexbe kerül. A cég részvényárfolyama több mint 1000 százalékkal emelkedett egy év alatt, amit nagyrészt a mesterségesintelligencia-adatközpontok energiaellátására kötött megállapodások hajtottak.

Forrás: Reuters

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